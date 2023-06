Foto a video: Portrét grófa Pálffyho sa po desaťročiach vrátil späť na Bojnický zámok. Dnes ho slávnostne odhalili

Portrét posledného šľachtického majiteľa Bojnického zámku - grófa Jána Františka Pálffyho sa po viac ako storočí vrátil do Bojníc. Obraz od Karla von Pilotyho bol kedysi súčasťou portrétnej galérie Pálffyovcov a nachádzal sa v zámockej obrazárni, objavili ho vlani v ponuke galérie v Kanade. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice ho slávnostne odhalilo v piatok, pri príležitosti 115. výročia úmrtia grófa.



Obraz Pálffyho objavil pred dvomi rokmi študent výtvarného umenia, vtedajší lektor a súčasný konzervátor na zámku Dávid Bátora. "Zaujímal som sa o históriu, chcel som zistiť o grófovi a jeho rodine čo najviac. Objavil som portrét, ktorý bol na jednej aukcii identifikovaný ako Fidel Pálffy. Poznal som však, že to je Ján Pálffy, keďže som bol oboznámený s obrazom z Viedne od Pilotyho," spomenul Bátora. Portrét si podľa neho spojil so starou fotografiou z archívov, ktorá zobrazovala pôvodné zbierky, zistil, že ide o obraz od Pilotyho a patrí do Bojníc na zámok. "Som rád, že som mohol prispieť k tomu, aby sa časť jeho zbierky vrátila sem," podotkol.

Obraz našli po mnohých rokoch v galérii v obchode s umením v Kanade. Pálffyho dedičia si totiž zbierky rozdelili medzi sebou, časť prenechali štátu a zvyšok predali, pripomenula historička umenia a kurátorka SNM - Múzea Bojnice Katarína Malečková. "Obraz namaľoval mníchovský maliar a profesor akadémie výtvarných umení v Mníchove Karl von Piloty. Podľa zachovanej dokumentácie je z roku 1858 a gróf Pálffy tam má 29 rokov," priblížila Malečková.





Samotný obraz je podľa nej namaľovaný v ovále, na pozadí je antická architektúra, v rímse je napísané Omnia cum tempore, všetko s časom. Kruhopis obsahuje text Ján z rodu Pálffy Erdődy, doplnila.



SNM - Múzeum Bojnice zaplatilo za obraz spolu s poistením 15.000 kanadských dolárov zo svojich tržieb, vysvetlil riaditeľ SNM - Múzea Bojnice Igor Socha. Výnimočným je obraz podľa neho nielen autorom, namaľovať si ho dal samotný Pálffy. Obraz prejde ešte inšpekciou, jeho pravosť určí i súdny znalec, návštevníci ho budú môcť vidieť na prehliadkovej trase.







"Pre naše múzeum je to výnimočný deň, pretože získať dielo, ktoré bolo na Bojnickom zámku a bolo pre nás stratené vyše 100 rokov a je späť, je úžasné. Aj tá cesta, ktorou sa dostalo na Slovensko, že ho kolega našiel na internete, podarilo sa ho zakúpiť, je výnimočný príbeh," skonštatoval generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. Podľa svojich slov dúfa, že sa múzeu podarí podobných príbehov uskutočniť viac. "Národné múzeum získava zbierky každoročne, ale takýto výnimočný poklad majú Bojnice," podotkol.