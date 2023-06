Otvorenie letnej sezóny bude v Pieštanoch už tento víkend

Mesto Piešťany dokončuje prípravy na otvorenie v poradí 30. letnej kúpeľnej sezóny. Bude mu patriť celý nadchádzajúci víkend (3. a 4. 6.), podľa primátora Petra Jančoviča ponuku pripravili všetky kultúrne inštitúcie a je orientovaná na rôzne žánre a na každú z vekových kategórií. Slávnosť priradili k tohtoročnej pripomienke 910. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch.





Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny je tradičným podujatím, jednou z najvýznamnejších udalostí v kultúrnom živote Piešťan. Oslavu leta odštartujú slávnostné fanfáry v podaní Trombon Quartet na terase Domu umenia (DU) v piatok (2. 6.)."Sobota sa tradične ponesie v oslave prírodného bohatstva, ktorým mesto disponuje. Liečivé pramene požehnajú na Kúpeľnom ostrove zástupcovia cirkví," uviedol Jančovič. Mesto zvyklo tento akt pripravovať v spolupráci so Slovenskými liečebnými kúpeľmi, tie sa však tento rok rozhodli pre vlastnú akciu, ktorá sa už konala. Jedno z lákadiel otvorenia - sprievod mestom sa začne o 10.30 h a bude smerovať z Kúpeľného ostrova do Hudobného pavilónu. V sprievode budú okrem predstaviteľov kultúrneho, spoločenského a politického života podľa riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Diany Kizek Kiššovej zastúpené aj delegácie z partnerských miest Piešťan, susedných obcí, žiaci a študenti škôl na území mesta, športovci a rôzne záujmové skupiny. O 11.00 h nadviaže naň slávnostný ceremoniál otvorenia sezóny, ktorý bude moderovať Juraj Bača, a vystúpia žiaci umeleckej školy. V kultúrnom programe sa následne po oba víkendové dni predstavia viaceré hudobné formácie a folklórne zoskupenia.Okrem hlavného programu sa vždy počas víkendu koná rad sprievodných podujatí. Kultúrno-spoločenské centrum Elektrárňa Piešťany pripravilo Raňajky v elektrárni. Kultúrno-kreatívne centrum Arta zaradilo na sobotu deň otvorených dverí. "Budú otvorené ateliéry, pozývame aj na detské divadelné predstavenie a performatívny tanec," uviedla produkčná Katarína Gregušová. Mestská knižnica podľa riaditeľky Margity Galovej ponúka novú výstavu Bohuslava Perneckého Ideoklipy a Balneologické múzeum Imricha Wintera otvorí okrem výstav aj tvorivé dielne s písaním v hlaholike. Dom umenia Slovenskej filharmónie štartuje v piatok 68. music festival Piešťany, znieť bude hudba zo slovenských filmov.Primátor Jančovič upozornil na to, že otvorenie leta si dáva opäť prívlastok ekologické. "Nevytvárame odpad jednorazovými pohármi, naše sú vratné so zaujímavou spomienkovou potlačou. Nie všetky sa organizátorom vracajú, stávajú sa aj predmetom záujmu zberateľov," doplnil.