Francúzska umelkyňa Marie Gourdain a slovenský tanečník Jaro Viňarský vytvoria s nitrianskymi tínedžermi medzinárodnú inscenáciu, ktorá rúca hranice

Be SpectACTive! bude reflektovať svet mladých ľudí, ich pocitov z dnešnej doby aj z prichádzajúcej dospelosti. Odpovie aj na to, ako veľmi sú ich rozhodnutia slobodné a čo ich limituje. V slávnostnej premiére sa predstaví verejnosti počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2020.

Európsky komunitný projekt pre malých umelcov pod názvom Roztancujme sa bez hraníc

vzniká v koprodukcii Divadelnej Nitry, festivalu Tanec Praha a siete Be SpectACTive!.

Na tvorbe unikátneho scénického diela, ktoré vzniká zároveň vo dvoch európskych mestách, spolupracuje 15 nitrianskych a pražských detí s etablovanými umelcami už od júna minulého roka. Spoločne sa zúčastňujú na príprave inscenácie od jej samotného začiatku až po záver – od výberu tvorivého tímu až po jej realizáciu, a to v rámci diskusií, workshopov a kreatívnych rezidencií.

Marie Gourdain, ktorú si samy deti vybrali za režisérku, pracovala počas prvej rezidencie v Nitre 25. februára 2020 so siedmimi žiakmi a žiačkami Literárno-dramatického a tanečného odboru ZUŠ J. Rosinského v Nitre. Spoločne diskutovali i tvorili, rozvíjali tému scénického diela, vyskúšali si niekoľko pohybových cvičení a začali proces hľadania formálnych postupov, ktoré by boli pre účinkujúcich aj samotnú inscenáciu najvhodnejšie. Najbližšie zavíta Marie Gourdain do Nitry o mesiac na intenzívny týždňový skúšobný proces. Tentoraz už so slovenským tanečníkom a choreografom Jarom Viňarským, ktorý sa preslávil aj v zahraniční a na svojom konte má jedno z najprestížnejších tanečných ocenení The Bessies New York Dance and Performing Arts Award v kategórii za výnimočný výkon.

„Realizácia projektu má priniesť do Nitry rozvoj súčasného tanca. Prostredníctvom aktívneho zapojenia detí do umeleckej tvorby pod vedením tímu zostaveného z reprezentantov špičky zahraničnej, českej a slovenskej tanečnej scény pomáha aj ďalšiemu uplatneniu mladých nitrianskych tanečníkov a rozširuje ich obzory. Do slovenského prostredia zároveň prináša experimentovanie s participáciou,

podporuje komunitný život. Prepája tínedžerský svet s okolitým svetom, laikov s profesionálmi, dve mestá – Nitru a Prahu. Práve tento kontakt prináša inšpiráciu a veríme, že je zárukou rozvoja," vysvetlila Anna Šimončičová, manažérka projektu Be SpectACTive!, ktorého súčasťou je aj pripravovaná mládežnícka tanečná inscenácia. Nedávno o nej informovala v Bruseli počas medzinárodnej tlačovej konferencie.

Medzinárodne uznávaný projekt Be SpectACTive! sa tvorí v sieti 19 európskych partnerov. Práve organizátori Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa v roku 2019 stali ako prví na Slovensku jeho súčasťou. Komunitne orientovaný projekt, podporený Európskou úniou, sprostredkúva rozsiahle aktivity, ktoré prispievajú k účasti občanov na kultúrnom dianí v meste, k ich aktivizácii, rozvoju umeleckej tvorby i publika a k výmene kontaktov so zahraničím. Jedným z výstupov je aj pripravovaná tanečná inscenácia, ale napríklad aj Divácka programová rada s 37 členmi, ktorá sa podieľa na výbere inscenácií pre Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020 s témou Územie étos.

Viac o projekte: http://www.bespectactive.eu/

Marie Gourdain

Výtvarníčka, scénografka a režisérka pôvodom z Paríža, žije a tvorí od roku 2010 v Prahe. Vyštudovala filmovú animáciu na francúzskej École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. V rámci štúdia absolvovala pobyt Erasmus na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe. Za svoju výtvarnú a sochársku prácu získala v Paríži dve ocenenia – ENSAD (2009) a Frédéric de Carfort Paris (2011). V Česku spolupracovala pri výrobe animovaných filmov štúdií Hafan Film a Anifilm. Ako scénografka sa podieľala na vzniku predstavení Different? (Barbora Látalová a Zdenka Svíteková, 2016), IMAGO (Lucie Kašiarová, 2014) a Pisum Sativum (Karine Ponties, JAMU, 2012). Ako hlavná scénografka spoluvytvárala site-specific festivalu KoresponDance (2014 – 2018). Naďalej rozvíja svoj talent v tvorivých tímoch vo Francúzsku a v Švajčiarsku. V roku 2016 uviedla v premiére svoj režijný tanečný debut UN, v ktorom sama vystupuje. V rámci kolektívu tYhle okrem inscenácie UN vytvorila aj scénografiu k projektu Výš, réžiu a choreografiu k inscenácii LEGOrytmus (2017) a naposledy inscenáciu Medúza (2018).

Jaro Viňarský

Slovenský choreograf, tanečník a performer. Absolvent choreografie klasického tanca na bratislavskej VŠMU a choreografie tanca na pražskej AMU. V roku 2011 spoluzakladal o.z SKOK!, ktoré predstavuje platformu pre prezentáciu a výskum tanečného, fyzického, pohybového divadla a umeleckých druhov vychádzajúcich z práce s telom. Spolupracoval s množstvom tvorcov, festivalov, divadiel a iných inštitúcií po celom svete. V rámci Slovenska a Českej republiky prakticky so všetkými, ktorí/ktoré sa zaoberajú súčasným tancom. Z tvorcov je však najzásadnejšia a dlhodobá spolupráca s belgickou choreografkou Karin Ponties zo združenia Dame de Pic Company. V Českej republike získal za sólový projekt Posledný krok vpred v roku 2006 Cenu Sazky ako „objav v tanci“. Na Slovensku sa stal známejším aj mimo tanečnej komunity potom, čo za výkon v inscenácii The Painted Bird / Bastard získal v roku 2013 jedno z najprestížnejších tanečných ocenení The Bessies New York Dance and Performing Arts Award v kategórii Outstanding Performer (výnimočný tanečný/performerský výkon). V medzinárodnom kontexte však rezonovalo množstvo jeho tanečných i choreografických výkonov. Vo svojich vzdelávacích, ale aj umeleckých aktivitách sa orientuje najmä na možnosť práce s telom, ale aj na prepojenie filozofia a literatúry s tancom a využíva intimitu tela i duše. Najmä v posledných rokoch je mimoriadne aktívny pri propagácii tanca, organizuje a lektoruje tvorivé dielne s "netanečníkmi".