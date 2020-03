Apple zaplatí mastné odškodné, úmyselne spomaľoval staršie iPhony

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.3.2020 - Americká spoločnosť Apple súhlasila so zaplatením odškodného do sumy 500 miliónov USD, aby urovnala súdny spor založený na obvinení, že technologicky gigant úmyselne spomaľoval staršie modely iPhonov.Spotrebitelia môžu dostať do 25 USD na každý takýto telefón, ak kalifornský súd dohodu o urovnaní schváli. Informuje o tom portál news.sky.com.Firma Apple v roku 2017 priznala, že spomaľovala výkon starších mobilov, aby sa predišlo neočakávanému vypnutiu telefónu v dôsledku opotrebovania batérie.Firma vtedy zároveň ponúkla výmenu batérií za zníženú cenu 29 USD. Spotrebitelia však tvrdili, že medzitým minuli stovky dolárov na kúpu nových telefónov, pretože spoločnosť Apple ich neinformovala, prečo sa ich výkon spomaľuje.Výrobca iPhonov popiera, že sa dopustil nezákonného konania, ale v rámci urovnania súhlasil s tým, že zaplatí 310 až 500 miliónov USD, vrátane sumy približne 93 miliónov USD pre právnikov zastupujúcich spotrebiteľov.