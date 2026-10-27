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27. októbra 2026
Francúzske médiá protestujú proti násiliu na novinároch počas zjazdu krajnej pravice
Novinárov násilne vyvádzali zo sály, ženy podrobovali ponižujúcim kontrolám. Médiá žiadajú slobodný výkon práce. Popredné francúzske médiá v utorok vyzvali krajne ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Novinárov násilne vyvádzali zo sály, ženy podrobovali ponižujúcim kontrolám. Médiá žiadajú slobodný výkon práce.
„Je neprijateľné, aby novinárov násilne vyvádzali a zle s nimi zaobchádzali,“ uviedli v otvorenom liste médiá vrátane Le Monde, Le Figaro, BFMTV, Radio France, France Télévisions a AFP.
„V právnom štáte musia politické strany bez ohľadu na svoje zameranie umožniť tlači prístup na svoje podujatia bez prekážok a násilia,“ zdôraznili.
V sobotu ochranka RN násilne vyviedla štáb investigatívneho portálu Mediapart po tom, ako ho účastníci zjazdu vypískali.
V nedeľu podobne zasiahla proti novinárom portálov Mediapart a Politis, ktorí dokumentovali protest židovských študentov. Jeden z novinárov čelil aj rasistickej urážke.
Viaceré novinárky sa sťažovali na ponižujúce osobné prehliadky, pri ktorých ochranka kontrolovala, či majú podprsenky. Údajne sa obávala aktivistiek hnutia Femen.
Mediapart sa stal terčom útokov po septembrových odhaleniach údajných antisemitských textov predsedu RN Jordana Bardellu z mladosti. Bardella ich autorstvo odmieta.
Zjazd sprevádzali protesty tisícov odporcov krajnej pravice. Le Penová ho využila na odštartovanie kampane pred prezidentskými voľbami na jar 2027, v ktorých podľa prieskumov patrí medzi favoritov.
Zdroj: SITA.sk - Francúzske médiá protestujú proti násiliu na novinároch počas zjazdu krajnej pravice © SITA Všetky práva vyhradené.
Popredné francúzske médiá v utorok vyzvali krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej, aby novinárom umožnilo slobodne vykonávať prácu. Reagovali tak na incidenty počas víkendového straníckeho zjazdu v Orléanse, kde ochranka násilne vyviedla viacerých žurnalistov.
„Je neprijateľné, aby novinárov násilne vyvádzali a zle s nimi zaobchádzali,“ uviedli v otvorenom liste médiá vrátane Le Monde, Le Figaro, BFMTV, Radio France, France Télévisions a AFP.
„V právnom štáte musia politické strany bez ohľadu na svoje zameranie umožniť tlači prístup na svoje podujatia bez prekážok a násilia,“ zdôraznili.
Aj rasistické urážky
V sobotu ochranka RN násilne vyviedla štáb investigatívneho portálu Mediapart po tom, ako ho účastníci zjazdu vypískali.
V nedeľu podobne zasiahla proti novinárom portálov Mediapart a Politis, ktorí dokumentovali protest židovských študentov. Jeden z novinárov čelil aj rasistickej urážke.
Viaceré novinárky sa sťažovali na ponižujúce osobné prehliadky, pri ktorých ochranka kontrolovala, či majú podprsenky. Údajne sa obávala aktivistiek hnutia Femen.
Odporcovia protestovali
Mediapart sa stal terčom útokov po septembrových odhaleniach údajných antisemitských textov predsedu RN Jordana Bardellu z mladosti. Bardella ich autorstvo odmieta.
Zjazd sprevádzali protesty tisícov odporcov krajnej pravice. Le Penová ho využila na odštartovanie kampane pred prezidentskými voľbami na jar 2027, v ktorých podľa prieskumov patrí medzi favoritov.
Zdroj: SITA.sk - Francúzske médiá protestujú proti násiliu na novinároch počas zjazdu krajnej pravice © SITA Všetky práva vyhradené.
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