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27. októbra 2026
Pellegrini sa obracia na Ústavný súd SR, čelí dileme o vymenovaní Kuffu za ministra životného prostredia – VIDEO
Tagy: Minister životného prostredia SR Parlamentné voľby predseda vlády SR Premiér Slovenskej republiky Prezident SR Prezidentské právomoci Prezumpcia neviny Trestná činnosť Ústava SR Vládna koalícia
Návrh žiada Ústavný súd SR, aby určil jasné pravidlá pre prezidenta v sporoch s premiérom pri vymenúvaní ministrov. Prezident
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27.10.2026 (SITA.sk) - Návrh žiada Ústavný súd SR, aby určil jasné pravidlá pre prezidenta v sporoch s premiérom pri vymenúvaní ministrov.
Prezident Peter Pellegrini má dilemu, či vymenovať Filipa Kuffu za ministra životného prostredia. Obrátil sa preto na Ústavný súd SR. Kým súd nerozhodne, Kuffu za ministra nevymenuje. Prezident informoval, že predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) si za vymenovaním Kuffu za člena vlády naďalej stojí, pretože na tom trvá aj Slovenská národná strana, ktorá ho na túto pozíciu nominovala. Pellegrini je však presvedčený, že prezident ako priamo volený najvyšší ústavný činiteľ nemá byť v týchto otázkach len poštárom, ktorý orazítkuje akýkoľvek návrh predsedu vlády.
„Mandát priamo zvoleného prezidenta je neraz silnejší ako mandát ktorejkoľvek politickej strany zvolenej v parlamentných voľbách. V súčasnej situácii je mandát prezidenta dokonca silnejší ako mandát všetkých strán vládnej koalície dokopy. A ústava predpokladá zhodu konania prezidenta a predsedu vlády pri menovaní jednotlivých ministrov. Som presvedčený, že prezident nemôže byť vystavený požiadavke vymenovať člena vlády v situácii, ak sú políciou potvrdené informácie o možnej trestnej činnosti práve v oblasti pôsobenia navrhovaného kandidáta,“ zdôraznil prezident.
Vyžadovať od prezidenta bezmyšlienkové vymenovanie navrhovaného kandidáta za člena vlády by podľa neho totiž znamenalo vyžadovať výkon mandátu prezidenta len strojovo.
Prezident upozornil, že otázka ústavných právomocí v tejto oblasti dodnes nie je spoľahlivo vyriešená. Vysvetlil, že ani v právnej vede nie je v tejto otázke zhoda. Sú tu názory, ktoré favorizujú právomoci prezidenta, a súčasne aj také, ktoré uprednostňujú právomoci predsedu vlády.
„Ústavný text, judikatúra ústavného súdu ani doterajšia ústavná prax neumožňujú prijať záver, že prezident je návrhom predsedu vlády na vymenovanie člena vlády viazaný do tej miery, že môže preskúmať len splnenie formálnych podmienok samotného kandidáta. Bola by to zásadná devalvácia úlohy hlavy štátu, ak by v rámci zabezpečovania riadneho chodu ústavných orgánov SR mohol preskúmať iba to, či niekto má občiansky preukaz, koľko má rokov a kde má svoj trvalý pobyt. Ústavný súd už priznal v tejto oblasti prezidentovi širšie kompetencie, napríklad vo vzťahu k menovaniu generálneho prokurátora či guvernéra a viceguvernéra Národnej banky Slovenska,“ pripomenul Pellegrini.
Podľa prezidenta sa preto nesmie rezignovať ani na požiadavky na členov vlády. Zároveň upozornil, že to nie je popretím ústavnej zásady prezumpcie neviny, ale vyjadrením požiadavky na prísnejšie zaobchádzania s verejne činnými osobami.
„Preto som sa rozhodol obrátiť na Ústavný sud SR s návrhom na začatie konania o výklad ústavy podľa článku 128. Podstata tohto návrhu je, aby Ústavný súd SR výkladom stanovil rámce pre prezidenta pri takýchto sporoch medzi prezidentom a predsedom vlády pri menovaní členov vlády. V návrhu žiadam, aby mal prezident ústavne relevantnú možnosť preskúmať osobu navrhnutého kandidáta za člena vlády na základe informácií, ktorými ako hlava štátu zákonne disponuje, a rozhodnúť sa, či návrhu predsedu vlády vyhovie, alebo nevyhovie,“ priblížil Pellegrini.
Rozhodnutie ústavného súdu môže podľa neho aj pre budúcich prezidentov navždy vyriešiť opakujúcu sa dilemu o tom, kam smerujú v tejto oblasti právomoci prezidenta. „Ústavný súd môže výrazne prispieť k tomu, aby sa ústava nevykladala kreatívne a prípad od prípadu v oblasti, ktorá podľa jeho samotných verdiktov nie je jednoznačná,“ uviedol prezident.
Pellegrini podotkol, že rešpektuje vyjadrenie predsedu vlády, že je pripravený naďalej na základe poverenia prezidenta riadiť rezort životného prostredia. Riadny chod ústavných orgánov tak podľa neho nie je v tejto chvíli ničím ohrozený. Pellegrini preto skonštatoval, že Kuffu nevymenuje za ministra až do rozhodnutia Ústavného súdu SR. Ak súd potvrdí, že prezident nemá žiadnu právomoc posudzovať jednotlivé nominácie na členov vlády, bude to Pellegrini rešpektovať a Kuffu vymenuje.
V prípade, že súd podaniu vyhovie, bude platiť jeho súčasný postoj a jeho vymenovanie definitívne odmietne. Prezident súčasne upozornil, že toto podanie nebráni premiérovi v tom, aby zaslal návrh na iného kandidáta. Je teda na rozhodnutí premiéra, či bude spolu s prezidentom čakať na rozhodnutie súdu alebo navrhne iného človeka.
Predseda vlády Robert Fico informoval, že rozhodnutie prezidenta, ktorý sa v súvislosti s vymenovaním Filipa Kuffu za ministra životného prostredia obrátil na Ústavný súd SR, berie na vedomie.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa obracia na Ústavný súd SR, čelí dileme o vymenovaní Kuffu za ministra životného prostredia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini má dilemu, či vymenovať Filipa Kuffu za ministra životného prostredia. Obrátil sa preto na Ústavný súd SR. Kým súd nerozhodne, Kuffu za ministra nevymenuje. Prezident informoval, že predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) si za vymenovaním Kuffu za člena vlády naďalej stojí, pretože na tom trvá aj Slovenská národná strana, ktorá ho na túto pozíciu nominovala. Pellegrini je však presvedčený, že prezident ako priamo volený najvyšší ústavný činiteľ nemá byť v týchto otázkach len poštárom, ktorý orazítkuje akýkoľvek návrh predsedu vlády.
„Mandát priamo zvoleného prezidenta je neraz silnejší ako mandát ktorejkoľvek politickej strany zvolenej v parlamentných voľbách. V súčasnej situácii je mandát prezidenta dokonca silnejší ako mandát všetkých strán vládnej koalície dokopy. A ústava predpokladá zhodu konania prezidenta a predsedu vlády pri menovaní jednotlivých ministrov. Som presvedčený, že prezident nemôže byť vystavený požiadavke vymenovať člena vlády v situácii, ak sú políciou potvrdené informácie o možnej trestnej činnosti práve v oblasti pôsobenia navrhovaného kandidáta,“ zdôraznil prezident.
Otázka ústavných právomocí
Vyžadovať od prezidenta bezmyšlienkové vymenovanie navrhovaného kandidáta za člena vlády by podľa neho totiž znamenalo vyžadovať výkon mandátu prezidenta len strojovo.
Prezident upozornil, že otázka ústavných právomocí v tejto oblasti dodnes nie je spoľahlivo vyriešená. Vysvetlil, že ani v právnej vede nie je v tejto otázke zhoda. Sú tu názory, ktoré favorizujú právomoci prezidenta, a súčasne aj také, ktoré uprednostňujú právomoci predsedu vlády.
Nesmie sa rezignovať na požiadavky členov vlády
„Ústavný text, judikatúra ústavného súdu ani doterajšia ústavná prax neumožňujú prijať záver, že prezident je návrhom predsedu vlády na vymenovanie člena vlády viazaný do tej miery, že môže preskúmať len splnenie formálnych podmienok samotného kandidáta. Bola by to zásadná devalvácia úlohy hlavy štátu, ak by v rámci zabezpečovania riadneho chodu ústavných orgánov SR mohol preskúmať iba to, či niekto má občiansky preukaz, koľko má rokov a kde má svoj trvalý pobyt. Ústavný súd už priznal v tejto oblasti prezidentovi širšie kompetencie, napríklad vo vzťahu k menovaniu generálneho prokurátora či guvernéra a viceguvernéra Národnej banky Slovenska,“ pripomenul Pellegrini.
Podľa prezidenta sa preto nesmie rezignovať ani na požiadavky na členov vlády. Zároveň upozornil, že to nie je popretím ústavnej zásady prezumpcie neviny, ale vyjadrením požiadavky na prísnejšie zaobchádzania s verejne činnými osobami.
Kam smerujú právomoci prezidenta?
„Preto som sa rozhodol obrátiť na Ústavný sud SR s návrhom na začatie konania o výklad ústavy podľa článku 128. Podstata tohto návrhu je, aby Ústavný súd SR výkladom stanovil rámce pre prezidenta pri takýchto sporoch medzi prezidentom a predsedom vlády pri menovaní členov vlády. V návrhu žiadam, aby mal prezident ústavne relevantnú možnosť preskúmať osobu navrhnutého kandidáta za člena vlády na základe informácií, ktorými ako hlava štátu zákonne disponuje, a rozhodnúť sa, či návrhu predsedu vlády vyhovie, alebo nevyhovie,“ priblížil Pellegrini.
Rozhodnutie ústavného súdu môže podľa neho aj pre budúcich prezidentov navždy vyriešiť opakujúcu sa dilemu o tom, kam smerujú v tejto oblasti právomoci prezidenta. „Ústavný súd môže výrazne prispieť k tomu, aby sa ústava nevykladala kreatívne a prípad od prípadu v oblasti, ktorá podľa jeho samotných verdiktov nie je jednoznačná,“ uviedol prezident.
Premiér berie rozhodnutie prezidenta na vedomie
Pellegrini podotkol, že rešpektuje vyjadrenie predsedu vlády, že je pripravený naďalej na základe poverenia prezidenta riadiť rezort životného prostredia. Riadny chod ústavných orgánov tak podľa neho nie je v tejto chvíli ničím ohrozený. Pellegrini preto skonštatoval, že Kuffu nevymenuje za ministra až do rozhodnutia Ústavného súdu SR. Ak súd potvrdí, že prezident nemá žiadnu právomoc posudzovať jednotlivé nominácie na členov vlády, bude to Pellegrini rešpektovať a Kuffu vymenuje.
V prípade, že súd podaniu vyhovie, bude platiť jeho súčasný postoj a jeho vymenovanie definitívne odmietne. Prezident súčasne upozornil, že toto podanie nebráni premiérovi v tom, aby zaslal návrh na iného kandidáta. Je teda na rozhodnutí premiéra, či bude spolu s prezidentom čakať na rozhodnutie súdu alebo navrhne iného človeka.
Predseda vlády Robert Fico informoval, že rozhodnutie prezidenta, ktorý sa v súvislosti s vymenovaním Filipa Kuffu za ministra životného prostredia obrátil na Ústavný súd SR, berie na vedomie.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa obracia na Ústavný súd SR, čelí dileme o vymenovaní Kuffu za ministra životného prostredia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister životného prostredia SR Parlamentné voľby predseda vlády SR Premiér Slovenskej republiky Prezident SR Prezidentské právomoci Prezumpcia neviny Trestná činnosť Ústava SR Vládna koalícia
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