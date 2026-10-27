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27. októbra 2026
Ruské drony zostreľujú aj poštári. Ukrajinská spoločnosť Nova Pošta prevádzkuje vlastné jednotky protivzdušnej obrany
Nova Pošta prevádzkuje na Ukrajine viac ako 15 800 pobočiek a zamestnáva viac než 34 000 ľudí. Jej distribučné centrá a pošty sa počas vojny opakovane stali terčom ruských útokov. Najväčšia ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Nova Pošta prevádzkuje na Ukrajine viac ako 15 800 pobočiek a zamestnáva viac než 34 000 ľudí. Jej distribučné centrá a pošty sa počas vojny opakovane stali terčom ruských útokov.
Najväčšia ukrajinská súkromná poštová, logistická a kuriérska spoločnosť Nova Pošta vytvorila vlastné jednotky protivzdušnej obrany, ktorým sa už úspešne podarilo zostreliť ruské útočné drony typu Šáhid útočiace na jej zariadenia. Informoval o tom v utorok denník The Kyiv Independent.
„Sme jednou z mála spoločností, ktorá tento projekt realizovala. Nechcem uvádzať konkrétne čísla, ale zničili sme drony Šáhid,“ povedal podľa denníka spolumajiteľ skupiny Nova Viačeslav Klymov na Kyjevskom medzinárodnom ekonomickom fóre.
Nova Pošta prevádzkuje na Ukrajine viac ako 15 800 pobočiek a zamestnáva viac než 34 000 ľudí. Jej distribučné centrá a pošty sa počas vojny opakovane stali terčom ruských útokov.
Klymov zároveň zdôraznil, že veľké firmy by mali budovať vlastné hasičské kapacity namiesto toho, aby sa spoliehali výlučne na štátne záchranné zložky. Podľa neho zamestnanci spoločnosti Nova Pošta často likvidujú rozsiahle požiare vo vlastných objektoch ešte pred príchodom profesionálnych hasičov.
„Veľké podniky teraz hľadajú v Európe hasičské vozidlá, aby si vytvorili vlastné jednotky. Je to náš majetok. Kto mi môže zakázať hasiť požiar na vlastnom pozemku?“ povedal.
Od konca leta Rusko okrem tradičných dronov Šáhid a rakiet nasadzuje aj nové prúdové bezpilotné lietadlá. Ukrajinské úrady tvrdia, že ich cieľom sú predovšetkým civilné objekty vrátane supermarketov, škôl, nákupných centier, telekomunikačnej infraštruktúry, dátových centier, čerpacích staníc a zdravotníckych zariadení.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruské drony zostreľujú aj poštári. Ukrajinská spoločnosť Nova Pošta prevádzkuje vlastné jednotky protivzdušnej obrany © SITA Všetky práva vyhradené.
Najväčšia ukrajinská súkromná poštová, logistická a kuriérska spoločnosť Nova Pošta vytvorila vlastné jednotky protivzdušnej obrany, ktorým sa už úspešne podarilo zostreliť ruské útočné drony typu Šáhid útočiace na jej zariadenia. Informoval o tom v utorok denník The Kyiv Independent.
„Sme jednou z mála spoločností, ktorá tento projekt realizovala. Nechcem uvádzať konkrétne čísla, ale zničili sme drony Šáhid,“ povedal podľa denníka spolumajiteľ skupiny Nova Viačeslav Klymov na Kyjevskom medzinárodnom ekonomickom fóre.
Nova Pošta prevádzkuje na Ukrajine viac ako 15 800 pobočiek a zamestnáva viac než 34 000 ľudí. Jej distribučné centrá a pošty sa počas vojny opakovane stali terčom ruských útokov.
Klymov zároveň zdôraznil, že veľké firmy by mali budovať vlastné hasičské kapacity namiesto toho, aby sa spoliehali výlučne na štátne záchranné zložky. Podľa neho zamestnanci spoločnosti Nova Pošta často likvidujú rozsiahle požiare vo vlastných objektoch ešte pred príchodom profesionálnych hasičov.
„Veľké podniky teraz hľadajú v Európe hasičské vozidlá, aby si vytvorili vlastné jednotky. Je to náš majetok. Kto mi môže zakázať hasiť požiar na vlastnom pozemku?“ povedal.
Od konca leta Rusko okrem tradičných dronov Šáhid a rakiet nasadzuje aj nové prúdové bezpilotné lietadlá. Ukrajinské úrady tvrdia, že ich cieľom sú predovšetkým civilné objekty vrátane supermarketov, škôl, nákupných centier, telekomunikačnej infraštruktúry, dátových centier, čerpacích staníc a zdravotníckych zariadení.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruské drony zostreľujú aj poštári. Ukrajinská spoločnosť Nova Pošta prevádzkuje vlastné jednotky protivzdušnej obrany © SITA Všetky práva vyhradené.
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