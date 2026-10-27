Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 27.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sabína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

27. októbra 2026

Ruské drony zostreľujú aj poštári. Ukrajinská spoločnosť Nova Pošta prevádzkuje vlastné jednotky protivzdušnej obrany


Tagy: drony Šáhid Protivzdušná obrana ruské drony Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Nova Pošta prevádzkuje na Ukrajine viac ako 15 800 pobočiek a zamestnáva viac než 34 000 ľudí. Jej distribučné centrá a pošty sa počas vojny opakovane stali terčom ruských útokov. Najväčšia ...



Zdieľať
gettyimages 2213793685 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Nova Pošta prevádzkuje na Ukrajine viac ako 15 800 pobočiek a zamestnáva viac než 34 000 ľudí. Jej distribučné centrá a pošty sa počas vojny opakovane stali terčom ruských útokov.


Najväčšia ukrajinská súkromná poštová, logistická a kuriérska spoločnosť Nova Pošta vytvorila vlastné jednotky protivzdušnej obrany, ktorým sa už úspešne podarilo zostreliť ruské útočné drony typu Šáhid útočiace na jej zariadenia. Informoval o tom v utorok denník The Kyiv Independent.

Sme jednou z mála spoločností, ktorá tento projekt realizovala. Nechcem uvádzať konkrétne čísla, ale zničili sme drony Šáhid,“ povedal podľa denníka spolumajiteľ skupiny Nova Viačeslav Klymov na Kyjevskom medzinárodnom ekonomickom fóre.

Nova Pošta prevádzkuje na Ukrajine viac ako 15 800 pobočiek a zamestnáva viac než 34 000 ľudí. Jej distribučné centrá a pošty sa počas vojny opakovane stali terčom ruských útokov.

Klymov zároveň zdôraznil, že veľké firmy by mali budovať vlastné hasičské kapacity namiesto toho, aby sa spoliehali výlučne na štátne záchranné zložky. Podľa neho zamestnanci spoločnosti Nova Pošta často likvidujú rozsiahle požiare vo vlastných objektoch ešte pred príchodom profesionálnych hasičov.

„Veľké podniky teraz hľadajú v Európe hasičské vozidlá, aby si vytvorili vlastné jednotky. Je to náš majetok. Kto mi môže zakázať hasiť požiar na vlastnom pozemku?“ povedal.

Od konca leta Rusko okrem tradičných dronov Šáhid a rakiet nasadzuje aj nové prúdové bezpilotné lietadlá. Ukrajinské úrady tvrdia, že ich cieľom sú predovšetkým civilné objekty vrátane supermarketov, škôl, nákupných centier, telekomunikačnej infraštruktúry, dátových centier, čerpacích staníc a zdravotníckych zariadení.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Ruské drony zostreľujú aj poštári. Ukrajinská spoločnosť Nova Pošta prevádzkuje vlastné jednotky protivzdušnej obrany © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: drony Šáhid Protivzdušná obrana ruské drony Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministerka Šimkovičová absolvovala kontrolný deň na hrade Modrý Kameň – FOTO
<< predchádzajúci článok
Stane sa z európskeho Frontexu americký ICE? Brusel chce dať pohraničnej agentúre viac právomocí vrátane deportácií

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 