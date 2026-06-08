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08. júna 2026
Zelenskyj potvrdil návštevu Abramoviča v Kyjeve. Putinovi cez neho odkázal, že Ukrajina sa nevzdá Donbasu
Podľa ukrajinského prezidenta sa Abramovič snažil zistiť, aký postoj zastáva Kyjev v otázke možných rokovaní s Moskvou. Ukrajinský prezident
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8.6.2026 (SITA.sk) - Podľa ukrajinského prezidenta sa Abramovič snažil zistiť, aký postoj zastáva Kyjev v otázke možných rokovaní s Moskvou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prvýkrát verejne potvrdil, že ruský miliardár Roman Abramovič navštívil počas vojny Kyjev. V rozhovore pre novinárku Yaldu Hakimovú na Sky News uviedol, že Abramovič prišiel ako osoba ochotná sprostredkovať komunikáciu medzi ním a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
„Prišiel do Kyjeva. Povedal, že som vám priniesol odkaz priamo pre vás a chcem od vás prevziať odkazy a odovzdať ich Putinovi,“ opísal Zelenskyj stretnutie s ruským podnikateľom. Podľa ukrajinského prezidenta sa Abramovič snažil zistiť, aký postoj zastáva Kyjev v otázke možných rokovaní s Moskvou.
Zelenskyj zároveň zdôraznil, že Abramovičovi odovzdal jednoznačný odkaz týkajúci sa okupovaných území. „To bol kľúčový odkaz. Povedal som, že neustúpime. Nedáme vám takýmto spôsobom víťazstvo,“ vyhlásil prezident. Na otázku, či Abramovič vystupuje ako sprostredkovateľ medzi ním a Putinom, odpovedal: „Keď odo mňa dostal odkazy, vyhlásil, že má v úmysle osobne odovzdať tieto odkazy Putinovi.“
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj potvrdil návštevu Abramoviča v Kyjeve. Putinovi cez neho odkázal, že Ukrajina sa nevzdá Donbasu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prvýkrát verejne potvrdil, že ruský miliardár Roman Abramovič navštívil počas vojny Kyjev. V rozhovore pre novinárku Yaldu Hakimovú na Sky News uviedol, že Abramovič prišiel ako osoba ochotná sprostredkovať komunikáciu medzi ním a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
„Prišiel do Kyjeva. Povedal, že som vám priniesol odkaz priamo pre vás a chcem od vás prevziať odkazy a odovzdať ich Putinovi,“ opísal Zelenskyj stretnutie s ruským podnikateľom. Podľa ukrajinského prezidenta sa Abramovič snažil zistiť, aký postoj zastáva Kyjev v otázke možných rokovaní s Moskvou.
Zelenskyj zároveň zdôraznil, že Abramovičovi odovzdal jednoznačný odkaz týkajúci sa okupovaných území. „To bol kľúčový odkaz. Povedal som, že neustúpime. Nedáme vám takýmto spôsobom víťazstvo,“ vyhlásil prezident. Na otázku, či Abramovič vystupuje ako sprostredkovateľ medzi ním a Putinom, odpovedal: „Keď odo mňa dostal odkazy, vyhlásil, že má v úmysle osobne odovzdať tieto odkazy Putinovi.“
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj potvrdil návštevu Abramoviča v Kyjeve. Putinovi cez neho odkázal, že Ukrajina sa nevzdá Donbasu © SITA Všetky práva vyhradené.
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