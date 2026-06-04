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04. júna 2026

Francúzske úrady prepustili z väzby kapitána tankera z ruskej „tieňovej flotily“


Tagy: Napätie na Blízkom východe Ropný tanker ruská tieňová flotila Vojna na Ukrajine zadržanie tankera

Francúzsko pokračuje vo vyšetrovaní lode Tagor podozrivej z obchádzania sankcií a plavby pod falošnou vlajkou. Francúzske úrady prepustili z väzby ruského kapitána



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france_russia_tanker_intercepted_34486 676x507 4.6.2026 (SITA.sk) - Francúzsko pokračuje vo vyšetrovaní lode Tagor podozrivej z obchádzania sankcií a plavby pod falošnou vlajkou.

Francúzske úrady prepustili z väzby ruského kapitána ropného tankera Tagor, ktorý je podozrivý z napojenia na ruskú „tieňovú flotilu“ využívanú na obchádzanie západných sankcií. Oznámila to vo štvrtok prokuratúra v meste Brest.



Prípad ďalej vyšetrujú


Kapitána prepustili v stredu večer po približne jednom dni zadržiavania, aby mohlo pokračovať „rozsiahle a komplexné justičné vyšetrovanie“, uviedol prokurátor.


Tanker Tagor zostáva podľa úradov naďalej zakotvený v zálive Douarnenez v Bretónsku.


Francúzske námorníctvo loď zadržalo v nedeľu v medzinárodných vodách pre podozrenie, že sa plavila pod falošnou vlajkou Kamerunu.



Až do Kamerunu


Podľa francúzskych úradov smeroval tanker z ruského Murmanska do kamerunského mesta Limbe. Francúzsko podozrieva loď z prepravy ruskej alebo iránskej ropy napriek medzinárodným sankciám.


Tagor je podľa databázy Opensanctions.org spojený s iránskym podnikateľom Mohammadom Hosejnom Šamcháním.



Menia vlajky


Takzvaná tieňová flotila zahŕňa stovky plavidiel, ktoré Rusko podľa západných krajín využíva na obchádzanie sankcií zavedených po invázii na Ukrajinu vo februári 2022.


Tieto lode často menia vlajky, majú nejasné vlastnícke štruktúry alebo vypínajú sledovacie systémy, aby sa vyhli kontrole.




Zdroj: SITA.sk - Francúzske úrady prepustili z väzby kapitána tankera z ruskej „tieňovej flotily“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Napätie na Blízkom východe Ropný tanker ruská tieňová flotila Vojna na Ukrajine zadržanie tankera
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