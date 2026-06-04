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04. júna 2026
Kto je najdôveryhodnejším členom Ficovej vlády? Väčšina si v prieskume polepšila, jeden minister je však výnimkou
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister cestovného ruchu a športu SR Minister dopravy SR Minister financií SR Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Minister obrany SR Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Minister spravodlivosti SR Minister vnútra SR Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Minister zdravotníctva SR Minister životného prostredia SR Ministerka hospodárstva SR Ministerka kultúry SR Premiér Slovenskej republiky prieskum dôveryhodnosti
Prieskum ukázal, akú mieru dôveryhodnosti majú ministri súčasnej vlády. Najdôveryhodnejším ministrom súčasnej vlády je aj naďalej minister dopravy
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4.6.2026 (SITA.sk) - Prieskum ukázal, akú mieru dôveryhodnosti majú ministri súčasnej vlády.
Najdôveryhodnejším ministrom súčasnej vlády je aj naďalej minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer-SD). Dôveruje mu 44 percent ľudí. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk, ktorý bol realizovaný na vzorke 1 017 respondentov v dňoch 5. až 11. mája 2026.
Druhú priečku v prieskume dôveryhodnosti členov vlády obsadil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorému dôveruje 39 percent opýtaných. Tretím najdôveryhodnejším je minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) s dôverou 32 percent respondentov.
Za ním sa umiestnili ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS), obom dôveruje zhodne 30 percent respondentov.
Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) dôveruje 29 percent opýtaných. Rovnakú mieru dôvery má aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). O percento menej respondentov, 28 percent, dôveruje ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD). Rovnakú mieru dôvery má aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Za nimi s 27-percentnou mierou dôvery skončili minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) a šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Štvrtina respondentov (25 percent) dôveruje ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD). Ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD) a ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS) dôveruje zhodne po 24 percent opýtaných.
Na konci rebríčka dôveryhodnosti skončili minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka, nom. Smer-SD) a minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smer-SD). Kým Huliakovi dôveruje 18 percent opýtaných, Migaľovi vyjadrilo dôveru 17 percent respondentov.
V porovnaní s prieskumom dôveryhodnosti ministrov z februára tohto roka si väčšina členov vládneho kabinetu polepšila, prípadne sa ich miera dôveryhodnosti nezmenila. Pohoršil si ale minister školstva Drucker, ktorého dôveryhodnosť v porovnaní s predošlým prieskumom poklesla o tri percentuálne body.
Najviac si polepšili ministri zdravotníctva a spravodlivosti, aj Šaškovi, aj Suskovi májový prieskum nameral o štyri percentuálne body vyššiu dôveru ako vo februári. Rovnakú mieru dôveryhodnosti si udržali líder rebríčka Jozef Ráž, a tiež predseda vlády Fico, aj šéf rezortu obrany Kaliňák. O tri percentuálne body si polepšili Blanár, Šutaj Eštok, Kamenický aj Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Kto je najdôveryhodnejším členom Ficovej vlády? Väčšina si v prieskume polepšila, jeden minister je však výnimkou © SITA Všetky práva vyhradené.
Najdôveryhodnejším ministrom súčasnej vlády je aj naďalej minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer-SD). Dôveruje mu 44 percent ľudí. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk, ktorý bol realizovaný na vzorke 1 017 respondentov v dňoch 5. až 11. mája 2026.
Druhú priečku v prieskume dôveryhodnosti členov vlády obsadil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorému dôveruje 39 percent opýtaných. Tretím najdôveryhodnejším je minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) s dôverou 32 percent respondentov.
Za ním sa umiestnili ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS), obom dôveruje zhodne 30 percent respondentov.
Huliak a Migaľ na konci rebríčka
Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) dôveruje 29 percent opýtaných. Rovnakú mieru dôvery má aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). O percento menej respondentov, 28 percent, dôveruje ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD). Rovnakú mieru dôvery má aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Za nimi s 27-percentnou mierou dôvery skončili minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) a šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Štvrtina respondentov (25 percent) dôveruje ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD). Ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD) a ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS) dôveruje zhodne po 24 percent opýtaných.
Na konci rebríčka dôveryhodnosti skončili minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka, nom. Smer-SD) a minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smer-SD). Kým Huliakovi dôveruje 18 percent opýtaných, Migaľovi vyjadrilo dôveru 17 percent respondentov.
Väčšina členov vládneho kabinetu si polepšila
V porovnaní s prieskumom dôveryhodnosti ministrov z februára tohto roka si väčšina členov vládneho kabinetu polepšila, prípadne sa ich miera dôveryhodnosti nezmenila. Pohoršil si ale minister školstva Drucker, ktorého dôveryhodnosť v porovnaní s predošlým prieskumom poklesla o tri percentuálne body.
Najviac si polepšili ministri zdravotníctva a spravodlivosti, aj Šaškovi, aj Suskovi májový prieskum nameral o štyri percentuálne body vyššiu dôveru ako vo februári. Rovnakú mieru dôveryhodnosti si udržali líder rebríčka Jozef Ráž, a tiež predseda vlády Fico, aj šéf rezortu obrany Kaliňák. O tri percentuálne body si polepšili Blanár, Šutaj Eštok, Kamenický aj Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Kto je najdôveryhodnejším členom Ficovej vlády? Väčšina si v prieskume polepšila, jeden minister je však výnimkou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister cestovného ruchu a športu SR Minister dopravy SR Minister financií SR Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Minister obrany SR Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Minister spravodlivosti SR Minister vnútra SR Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Minister zdravotníctva SR Minister životného prostredia SR Ministerka hospodárstva SR Ministerka kultúry SR Premiér Slovenskej republiky prieskum dôveryhodnosti
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