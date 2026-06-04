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04. júna 2026
Na Slovensko vrhajú ďalší tieň aj negatívne tvrdenia zo zahraničia. Stala sa Saková výrazným Putinovým spojencom?
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Ministerka hospodárstva SR Poslankyňa Európskeho parlamentu Premiér Slovenskej republiky Ruský prezident
Renomovaný britský denník The Telegraph zverejnil článok, v ktorom opisuje ministerku Sakovú v kontexte snáh o zmierňovanie sankcií voči Rusku, na skutočnosť upozornilo KDH. Renomovaný britský ...
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4.6.2026 (SITA.sk) - Renomovaný britský denník The Telegraph zverejnil článok, v ktorom opisuje ministerku Sakovú v kontexte snáh o zmierňovanie sankcií voči Rusku, na skutočnosť upozornilo KDH.
Renomovaný britský denník The Telegraph zverejnil 30. mája článok, v ktorom opisuje podpredsedníčku vlády a ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD) v kontexte snáh o zmierňovanie sankcií voči Rusku. Upozornilo na to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).
Článok uvádza, že Saková sa v apríli 2025 počas cesty na čínsky ostrov Hainan zúčastnila na večeri s vtedajším britským ministrom pre obchod Douglasom Alexandrom a vysokými čínskymi predstaviteľmi. Prítomnosť ministerky hospodárstva Sakovej je hlavnou výčitkou britskému ministrovi.
Telegraph pripomína, že ide o ministerku vo vláde, ktorá sa stala najdôležitejším spojencom Vladimira Putina. Stretnutie sa uskutočnilo na ostrove Hainan - symbolom spolupráce medzi komunistickou Čínou a Putinovým Ruskom.
Ostrov je zároveň známou destináciou ruských oligarchov, ktorí sa snažia uniknúť pred sankciami, a zároveň pravdepodobne aj veľkou základňou pre čínske nukleárne ponorky. Britskí politici citovaní v článku hovoria o Sakovej ako o „Putin apologist“.
„V slovenskom kontexte to znamená političku, ktorá politicky ospravedlňuje, obhajuje alebo zľahčuje konanie Vladimira Putina a pomáha presadzovať jeho záujmy v európskom priestore. Článok zároveň hovorí o znepokojení politikov nad tým, že britský parlament nebol o takýchto stretnutiach ministra informovaný,“ upozornilo KDH.
Podľa kresťanských demokratov je vážne, keď sa o Slovensku v zahraničí píše nie ako o spoľahlivom spojencovi, ale ako o krajine, ktorá rozkladá dôležité ekonomické a bezpečnostné záujmy Európy voči Putinovmu režimu. Poslankyňa Európskeho parlamentu za KDH Miriam Lexmann poukazuje na to, že toto nie je izolovaný incident ani náhodná formulácia v zahraničnej tlači.
„Vnímame to ako priamy dôsledok politiky vlády Roberta Fica, ktorá mesiace spochybňuje sankcie, relativizuje ruskú agresiu a vysiela do Európy signál, že Slovensko je pripravené hájiť záujmy Moskvy, a to aj na úkor vlastných záujmov. Presne takýto obraz Slovenska dnes v zahraničí vzniká a presne takýto obraz vyhovuje Vladimirovi Putinovi,” podčiarkla Lexmann. Informácie z diplomatického prostredia podľa nej nemožno odbiť ako politickú klebetu, pretože sú to vážne signály o tom, ako Ficovu vládu vnímajú naši partneri.
„Toto je medzinárodný obraz Slovenska. O našej krajine sa v renomovanom britskom médiu píše v súvislosti s obhajobou Putinových záujmov, oslabovaním sankcií a rozbíjaním európskej jednoty voči Rusku. Je to znepokojujúce hlavne v tej súvislosti, že ministerka hospodárstva takto podkopáva dôveru druhého najväčšieho investora v EÚ,“ uviedla Lexmann.
KDH zdôrazňuje, že Slovensko má byť dôveryhodným členom Európskej únie a NATO, nie krajinou, o ktorej sa v zahraničí hovorí ako o slabom mieste Západu voči Moskve. „Vláda, ktorá znižuje dôveryhodnosť Slovenska a dostáva ho do pozície obhajcu Putinových záujmov v Európe, poškodzuje našu krajinu doma aj v zahraničí a rozhodne neprispieva k mieru,“ uzatvorilo KDH.
Zdroj: SITA.sk - Na Slovensko vrhajú ďalší tieň aj negatívne tvrdenia zo zahraničia. Stala sa Saková výrazným Putinovým spojencom? © SITA Všetky práva vyhradené.
Renomovaný britský denník The Telegraph zverejnil 30. mája článok, v ktorom opisuje podpredsedníčku vlády a ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD) v kontexte snáh o zmierňovanie sankcií voči Rusku. Upozornilo na to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).
Článok uvádza, že Saková sa v apríli 2025 počas cesty na čínsky ostrov Hainan zúčastnila na večeri s vtedajším britským ministrom pre obchod Douglasom Alexandrom a vysokými čínskymi predstaviteľmi. Prítomnosť ministerky hospodárstva Sakovej je hlavnou výčitkou britskému ministrovi.
Telegraph pripomína, že ide o ministerku vo vláde, ktorá sa stala najdôležitejším spojencom Vladimira Putina. Stretnutie sa uskutočnilo na ostrove Hainan - symbolom spolupráce medzi komunistickou Čínou a Putinovým Ruskom.
Známa destinácia ruskej oligarchie
Ostrov je zároveň známou destináciou ruských oligarchov, ktorí sa snažia uniknúť pred sankciami, a zároveň pravdepodobne aj veľkou základňou pre čínske nukleárne ponorky. Britskí politici citovaní v článku hovoria o Sakovej ako o „Putin apologist“.
„V slovenskom kontexte to znamená političku, ktorá politicky ospravedlňuje, obhajuje alebo zľahčuje konanie Vladimira Putina a pomáha presadzovať jeho záujmy v európskom priestore. Článok zároveň hovorí o znepokojení politikov nad tým, že britský parlament nebol o takýchto stretnutiach ministra informovaný,“ upozornilo KDH.
Rozklad európskych záujmov pre Putina
Podľa kresťanských demokratov je vážne, keď sa o Slovensku v zahraničí píše nie ako o spoľahlivom spojencovi, ale ako o krajine, ktorá rozkladá dôležité ekonomické a bezpečnostné záujmy Európy voči Putinovmu režimu. Poslankyňa Európskeho parlamentu za KDH Miriam Lexmann poukazuje na to, že toto nie je izolovaný incident ani náhodná formulácia v zahraničnej tlači.
„Vnímame to ako priamy dôsledok politiky vlády Roberta Fica, ktorá mesiace spochybňuje sankcie, relativizuje ruskú agresiu a vysiela do Európy signál, že Slovensko je pripravené hájiť záujmy Moskvy, a to aj na úkor vlastných záujmov. Presne takýto obraz Slovenska dnes v zahraničí vzniká a presne takýto obraz vyhovuje Vladimirovi Putinovi,” podčiarkla Lexmann. Informácie z diplomatického prostredia podľa nej nemožno odbiť ako politickú klebetu, pretože sú to vážne signály o tom, ako Ficovu vládu vnímajú naši partneri.
Dôveryhodný člen EÚ a NATO
„Toto je medzinárodný obraz Slovenska. O našej krajine sa v renomovanom britskom médiu píše v súvislosti s obhajobou Putinových záujmov, oslabovaním sankcií a rozbíjaním európskej jednoty voči Rusku. Je to znepokojujúce hlavne v tej súvislosti, že ministerka hospodárstva takto podkopáva dôveru druhého najväčšieho investora v EÚ,“ uviedla Lexmann.
KDH zdôrazňuje, že Slovensko má byť dôveryhodným členom Európskej únie a NATO, nie krajinou, o ktorej sa v zahraničí hovorí ako o slabom mieste Západu voči Moskve. „Vláda, ktorá znižuje dôveryhodnosť Slovenska a dostáva ho do pozície obhajcu Putinových záujmov v Európe, poškodzuje našu krajinu doma aj v zahraničí a rozhodne neprispieva k mieru,“ uzatvorilo KDH.
Zdroj: SITA.sk - Na Slovensko vrhajú ďalší tieň aj negatívne tvrdenia zo zahraničia. Stala sa Saková výrazným Putinovým spojencom? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Ministerka hospodárstva SR Poslankyňa Európskeho parlamentu Premiér Slovenskej republiky Ruský prezident
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