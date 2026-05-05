Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
Denník - Správy
05. mája 2026
Francúzske vysoké školy zavádzajú obedy za jedno euro pre všetkých študentov
Opatrenie má zmierniť finančné problémy mladých, takmer polovica z nich si nemôže dovoliť pravidelné jedlo. Francúzske vysokoškolské jedálne začali v pondelok ...
Francúzske vysokoškolské jedálne začali v pondelok ponúkať trojchodové obedy za jedno euro pre všetkých študentov bez ohľadu na príjem.
Opatrenie rozširuje doterajší systém, ktorý zvýhodnené stravovanie poskytoval len sociálne slabším alebo poberateľom podpory.
Zmiernenie tlaku
Cena za kompletné menu, ktoré zahŕňa predjedlo, hlavné jedlo a dezert, tak klesla z bežných 3,30 eura. Cieľom je zmierniť rastúci finančný tlak na študentov.
Podľa prieskumu z januára až 48 percent z nich uviedlo, že si z finančných dôvodov nemôžu dovoliť jedlo, pričom 23 percent tento problém zažíva pravidelne.
Výrazne ušetria
Opatrenie má aj výrazný praktický dopad na rozpočty mladých. „Chodím sem asi 20-krát mesačne. Doteraz som platil okolo 60 eur, teraz zaplatím 20 eur,“ povedal študent Alexandre Ioannides.
V roku 2024 využilo zvýhodnené stravovanie približne 667-tisíc študentov, pričom univerzitné jedálne vydali celkovo 46,7 milióna jedál.
Vláda očakáva ďalší nárast záujmu a plánuje zvýšiť financovanie programu, ktorý má byť podporený sumou 120 miliónov eur do roku 2027.
Zdroj: SITA.sk - Francúzske vysoké školy zavádzajú obedy za jedno euro pre všetkých študentov © SITA Všetky práva vyhradené.
