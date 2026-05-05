Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Výbuch v továrni na ohňostroje v Číne zabil desiatky ľudí – VIDEO
Tagy: explózia v Číne Ohňostroje
5.5.2026 (SITA.sk) - Explózia bola mimoriadne silná - videá na sociálnych sieťach zachytávali sériu výbuchov a obrovský stĺp dymu nad horskou oblasťou.
Pri výbuchu vo fabrike na ohňostroje v čínskom meste Liou-jang zahynulo najmenej 26 ľudí a ďalších 61 utrpelo zranenia. K nešťastiu došlo v pondelok popoludní v závode spoločnosti Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, informovali čínske úrady.
Explózia bola mimoriadne silná - videá na sociálnych sieťach zachytávali sériu výbuchov a obrovský stĺp dymu nad horskou oblasťou. Zábery z dronov nasledujúci deň ukázali rozsiahle trosky a zničené budovy, pričom z niektorých miest stále stúpal dym.
Starosta mesta Čchen Po-čang uviedol, že počet obetí sa zvýšil po tom, ako ďalší zranení podľahli následkom zranení. „Cítime hlboký smútok a výčitky,“ povedal a dodal, že pátracie a záchranné práce sú už „v zásade ukončené“.
Na miesto bolo vyslaných viac než 480 záchranárov a úrady vytvorili trojkilometrovú bezpečnostnú zónu, pričom evakuovali obyvateľov v okolí. Vedenie firmy polícia zadržala a prebieha vyšetrovanie príčin výbuchu. Prezident Si Ťin-pching vyzval na „maximálne úsilie“ pri liečbe zranených a objasnení incidentu.
Liou-jang patrí medzi hlavné centrá výroby ohňostrojov v krajine, kde vzniká približne 60 % domácej produkcie a 70 % exportu. Podobné priemyselné nehody sú v Číne pomerne časté, najmä pre nedostatočné bezpečnostné štandardy.
Scary footage coming from "the world's fireworks hub": Liuyang City, Hunan Province, where an explosion occurred on Monday afternoon at one of the fireworks factories. Three dead, 25 injured. This is not the only fireworks-related accident in the region, raising concerns among… pic.twitter.com/vHyrVXDRdV
— Manya Koetse (@manyapan) May 4, 2026
