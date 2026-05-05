05. mája 2026

Výbuch v továrni na ohňostroje v Číne zabil desiatky ľudí – VIDEO


Explózia bola mimoriadne silná - videá na sociálnych sieťach zachytávali sériu výbuchov a obrovský stĺp dymu nad horskou oblasťou. Pri výbuchu vo fabrike na ohňostroje v čínskom meste Liou-jang ...



5.5.2026 (SITA.sk) - Explózia bola mimoriadne silná - videá na sociálnych sieťach zachytávali sériu výbuchov a obrovský stĺp dymu nad horskou oblasťou.


Pri výbuchu vo fabrike na ohňostroje v čínskom meste Liou-jang zahynulo najmenej 26 ľudí a ďalších 61 utrpelo zranenia. K nešťastiu došlo v pondelok popoludní v závode spoločnosti Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, informovali čínske úrady.

Explózia bola mimoriadne silná - videá na sociálnych sieťach zachytávali sériu výbuchov a obrovský stĺp dymu nad horskou oblasťou. Zábery z dronov nasledujúci deň ukázali rozsiahle trosky a zničené budovy, pričom z niektorých miest stále stúpal dym.

Starosta mesta Čchen Po-čang uviedol, že počet obetí sa zvýšil po tom, ako ďalší zranení podľahli následkom zranení. „Cítime hlboký smútok a výčitky,“ povedal a dodal, že pátracie a záchranné práce sú už „v zásade ukončené“.

Na miesto bolo vyslaných viac než 480 záchranárov a úrady vytvorili trojkilometrovú bezpečnostnú zónu, pričom evakuovali obyvateľov v okolí. Vedenie firmy polícia zadržala a prebieha vyšetrovanie príčin výbuchu. Prezident Si Ťin-pching vyzval na „maximálne úsilie“ pri liečbe zranených a objasnení incidentu.

Liou-jang patrí medzi hlavné centrá výroby ohňostrojov v krajine, kde vzniká približne 60 % domácej produkcie a 70 % exportu. Podobné priemyselné nehody sú v Číne pomerne časté, najmä pre nedostatočné bezpečnostné štandardy.




Zdroj: SITA.sk - Výbuch v továrni na ohňostroje v Číne zabil desiatky ľudí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

