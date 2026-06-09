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09. júna 2026
Miguel Díaz-Canel tvrdí, že USA zvažujú aj vojenský scenár proti Havane
Kubánsky líder obvinil administratívu Donalda Trumpa zo snahy ekonomicky ochromiť ostrov a vyvolať zmenu režimu. Kubánsky prezident
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Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel vyhlásil, že Spojené štáty zvažujú tri možné scenáre postupu voči Kube vrátane vyvolania sociálnych nepokojov, prevzatia kontroly nad ekonomikou alebo vojenskej intervencie.
Uviedol to v rozhovore pre španielsky spravodajský portál elDiario.es, ktorý zverejnili v pondelok.
Tri scenáre
Díaz-Canel reagoval na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu na Kube, ktorú Havana pripisuje politike amerického prezidenta Donalda Trumpa vrátane sprísnenia sankcií a blokovania dodávok palív.
„Stavajú na tri scenáre,“ povedal kubánsky prezident. Podľa neho sa Washington snaží prostredníctvom ekonomického tlaku vyvolať spoločenské nepokoje, ktoré by následne mohli poslúžiť ako zámienka na zásah z humanitárnych dôvodov.
„Jedným zo scenárov je ekonomické škrtenie s cieľom vyvolať sociálne nepokoje,“ uviedol Díaz-Canel.
Nátlakový dialóg
Druhým scenárom je podľa neho pokračovanie „nátlakového dialógu“ s cieľom prevziať kontrolu nad kubánskou ekonomikou a následne dosiahnuť zmenu politického systému na ostrove.
Kubánsky prezident tvrdí, že Spojené štáty v posledných týždňoch vyvíjajú tlak na zahraničné firmy pôsobiace na Kube a hrozia sankciami subjektom spolupracujúcim so štátnymi podnikmi.
Washington zároveň uvalil nové sankcie na Díaza-Canela, jeho rodinu aj členov rodiny Castrovcov.
Vzťahy sa zhoršili
„Tretím scenárom je vojenská agresia,“ vyhlásil Díaz-Canel. V tejto súvislosti obhajoval právo Kuby pripravovať sa na obranu krajiny tak, aby „nedošlo k prekvapeniu ani porážke“.
Vzťahy medzi Washingtonom a Havanou sa po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu opäť výrazne zhoršili.
Kuba zároveň čelí jednej z najhlbších ekonomických kríz za posledné desaťročia, sprevádzanej nedostatkom potravín, palív aj elektriny.
Zdroj: SITA.sk - Miguel Díaz-Canel tvrdí, že USA zvažujú aj vojenský scenár proti Havane © SITA Všetky práva vyhradené.
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