Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Stanislava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. júna 2026

Miguel Díaz-Canel tvrdí, že USA zvažujú aj vojenský scenár proti Havane


Tagy: americké sankcie americko-kubánske vzťahy Americký prezident Energetická kríza kubánska vláda Kubánsky prezident

Kubánsky líder obvinil administratívu Donalda Trumpa zo snahy ekonomicky ochromiť ostrov a vyvolať zmenu režimu. Kubánsky prezident



Zdieľať
cuba_convoy_03739 1 676x409 9.6.2026 (SITA.sk) - Kubánsky líder obvinil administratívu Donalda Trumpa zo snahy ekonomicky ochromiť ostrov a vyvolať zmenu režimu.

Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel vyhlásil, že Spojené štáty zvažujú tri možné scenáre postupu voči Kube vrátane vyvolania sociálnych nepokojov, prevzatia kontroly nad ekonomikou alebo vojenskej intervencie.


Uviedol to v rozhovore pre španielsky spravodajský portál elDiario.es, ktorý zverejnili v pondelok.



Tri scenáre


Díaz-Canel reagoval na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu na Kube, ktorú Havana pripisuje politike amerického prezidenta Donalda Trumpa vrátane sprísnenia sankcií a blokovania dodávok palív.


„Stavajú na tri scenáre,“ povedal kubánsky prezident. Podľa neho sa Washington snaží prostredníctvom ekonomického tlaku vyvolať spoločenské nepokoje, ktoré by následne mohli poslúžiť ako zámienka na zásah z humanitárnych dôvodov.


„Jedným zo scenárov je ekonomické škrtenie s cieľom vyvolať sociálne nepokoje,“ uviedol Díaz-Canel.



Nátlakový dialóg


Druhým scenárom je podľa neho pokračovanie „nátlakového dialógu“ s cieľom prevziať kontrolu nad kubánskou ekonomikou a následne dosiahnuť zmenu politického systému na ostrove.


Kubánsky prezident tvrdí, že Spojené štáty v posledných týždňoch vyvíjajú tlak na zahraničné firmy pôsobiace na Kube a hrozia sankciami subjektom spolupracujúcim so štátnymi podnikmi.


Washington zároveň uvalil nové sankcie na Díaza-Canela, jeho rodinu aj členov rodiny Castrovcov.



Vzťahy sa zhoršili


„Tretím scenárom je vojenská agresia,“ vyhlásil Díaz-Canel. V tejto súvislosti obhajoval právo Kuby pripravovať sa na obranu krajiny tak, aby „nedošlo k prekvapeniu ani porážke“.


Vzťahy medzi Washingtonom a Havanou sa po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu opäť výrazne zhoršili.


Kuba zároveň čelí jednej z najhlbších ekonomických kríz za posledné desaťročia, sprevádzanej nedostatkom potravín, palív aj elektriny.




Zdroj: SITA.sk - Miguel Díaz-Canel tvrdí, že USA zvažujú aj vojenský scenár proti Havane © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké sankcie americko-kubánske vzťahy Americký prezident Energetická kríza kubánska vláda Kubánsky prezident
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Francúzsko a Nemecko končia so spoločným projektom stíhačky novej generácie
<< predchádzajúci článok
Operácia očí v lete: Je to bezpečné? Odpoveď prinášajú medzinárodné štúdie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 