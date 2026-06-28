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28. júna 2026

Platforma TRACE spája históriu so súčasnosťou v boji proti antisemitizmu a rasizmu


Tagy: Antisemitizmus Nenávisť Prevencia Projekt Rasizmus Rómovia

Projekt prepája historické poznatky so súčasnými incidentmi a ponúka aj nástroj na ich nahlasovanie. Nová online platforma TRACE má pomôcť monitorovať a dokumentovať prejavy ...



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gettyimages 91891513 scaled 1 676x451 28.6.2026 (SITA.sk) - Projekt prepája historické poznatky so súčasnými incidentmi a ponúka aj nástroj na ich nahlasovanie.


Nová online platforma TRACE má pomôcť monitorovať a dokumentovať prejavy antisemitizmu a rasizmu voči Rómom v krajinách strednej Európy. Projekt prepája historické poznatky so súčasnými incidentmi a ponúka aj nástroj na ich nahlasovanie. Jeho cieľom je poskytnúť odborníkom, verejným inštitúciám aj občianskej spoločnosti spoľahlivé dáta na účinnejšiu prevenciu nenávisti.

Databáza súčasných incidentov


Platforma je dostupná na stránke www.projecttrace.eu v angličtine, slovenčine, češtine, poľštine a maďarčine. Pozostáva z troch hlavných častí. Historická sekcia mapuje udalosti od roku 1939, ktoré ovplyvnili osudy židovských a rómskych komunít. Databáza súčasných incidentov dokumentuje aktuálne prejavy antisemitizmu a rasizmu voči Rómom a upozorňuje, že tieto problémy nepatria len minulosti. Treťou časťou je nástroj na nahlasovanie incidentov, prostredníctvom ktorého môžu odborníci aj verejnosť upozorniť na prípady násilia alebo poškodzovania majetku. Overené incidenty sa následne zaznamenávajú a analyzujú s cieľom identifikovať trendy a riziká naprieč krajinami.

Projekt TRACE vychádza z presvedčenia, že súčasné prejavy nenávisti nemožno pochopiť bez poznania ich historických súvislostí. Okrem monitorovania incidentov prepája zástupcov židovských a rómskych komunít s odborníkmi z akademického prostredia, občianskej spoločnosti, verejných inštitúcií a súkromného sektora. Prostredníctvom výskumu, workshopov a odbornej spolupráce chce prispieť k lepšiemu rozpoznávaniu a predchádzaniu antisemitizmu a rasizmu voči Rómom.

Prejavy predsudkov a nenávisti


Vznik platformy nadväzuje na výsledky medzinárodnej konferencie projektu TRACE, ktorá sa uskutočnila v júni v Pamätníku a múzeu Auschwitz-Birkenau. Viac ako stovka odborníkov z krajín Vyšehradskej štvorky a ďalších európskych štátov sa zhodla, že účinná prevencia nenávisti si vyžaduje úzku spoluprácu komunít, výskumníkov, verejných inštitúcií, bezpečnostných zložiek aj súkromného sektora. Zdôraznili tiež význam historického vzdelávania a potrebu venovať pozornosť aj menej nápadným prejavom predsudkov a nenávisti

Projekt financuje Európska komisia prostredníctvom programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty v rámci projektu TOMCAT. Na projekte spolupracujú partneri z Poľska, Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Nemecka.


Zdroj: SITA.sk - Platforma TRACE spája históriu so súčasnosťou v boji proti antisemitizmu a rasizmu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Antisemitizmus Nenávisť Prevencia Projekt Rasizmus Rómovia
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