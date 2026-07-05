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 24hod.sk    Šport

05. júla 2026

Rusi cítia sklamanie, že ich dištanc od Svetovej atletiky pokračuje. Označujú ho za diskriminačný



Svetová atletika nezrušila zákaz štartu ruských športovcov na medzinárodných podujatiach, čo vyvolalo kritiku zo strany Ruska. Ruská atletická federácia vyjadrila sklamanie nad rozhodnutím Svetovej ...



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gettyimages 1187113270 676x451 5.7.2026 (SITA.sk) - Svetová atletika nezrušila zákaz štartu ruských športovcov na medzinárodných podujatiach, čo vyvolalo kritiku zo strany Ruska.


Ruská atletická federácia vyjadrila sklamanie nad rozhodnutím Svetovej atletiky (WA), ktorá zachovala zákaz účasti ruských a bieloruských atlétov na medzinárodných súťažiach. Ten platí už štyri roky od okamihu, keď Rusi rozpútali vojnu na území Ukrajiny.

Prezident WA Sebastian Coe informoval, že dvojdňové zasadnutie Rady WA bolo dôkladné a metodické pri prehodnocovaní sankcií voči Rusku a Bielorusku a pri zisťovaní možností návratu týchto krajín do medzinárodných súťaží pod určitými podmienkami.

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"Predložili sme Rade rôzne možnosti, no pôvodné rozhodnutie o sankciách zostáva v platnosti, aby sa chránila integrita a férovosť našich súťaží, keďže neprišlo k žiadnemu konkrétnemu posunu v rokovaniach o mieri," povedal Coe.

Ruská atletická federácia reagovala vyhlásením, v ktorom označila rozhodnutie WA za ďalší diskriminačný krok, ktorý podľa nej odporuje olympijským princípom aj súčasným trendom vo svetovom športe.

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V máji Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vyzval športové federácie, aby umožnili Bielorusku návrat do medzinárodných súťaží, pričom sankcie voči Rusku zostávajú v platnosti.

Medzinárodná gymnastická federácia už zrušila obmedzenia pre obe krajiny, pričom Medzinárodná korčuliarska únia umožnila Rusom a Bielorusom štartovať v sezóne 2026/2027 pod neutrálnym statusom.

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Ruská atletická federácia vyjadrila obavy, že mladá generácia ruských atlétov nemá príležitosť súťažiť na vysokej medzinárodnej úrovni.

WA informovala, že vyhodnotila dopady konfliktu na ukrajinskú atletiku a prostredníctvom špeciálneho fondu, ktorý založila ešte v roku 2022, pomáha zmierniť niektoré následky. Napriek tomu je schopnosť ukrajinských atlétov trénovať a súťažiť vážne obmedzená.

Coe tiež uviedol, že v prípade dosiahnutia mierovej dohody by už nebola prekážka pri návrate ruských atlétov do súťaží.

Konflikt na Ukrajine hlboko zasiahol do jeho pohľad na situáciu, čo zdôraznil aj po svojej návšteve Kyjeva, kde bol konfrontovaný s tragédiami vojny vrátane ambulancií a operačných vozňov na železničnej stanici pre zranených. "Je to situácia, pri ktorej nemožno byť naozaj neutrálny," uzavrel Coe.



Zdroj: SITA.sk - Rusi cítia sklamanie, že ich dištanc od Svetovej atletiky pokračuje. Označujú ho za diskriminačný © SITA Všetky práva vyhradené.

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