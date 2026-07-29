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29. júla 2026

Trump pohrozil Iránu tvrdou odvetou po raketovom útoku na americké základne


Tagy: americké útoky iránske útoky Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe útoky na Irán

Americký prezident avizoval tvrdú vojenskú odpoveď, Washington zároveň tvrdí, že útoky v Iraku koordinoval s tamojšou vládou, Bagdad to však odmieta. Americký prezident



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trump_54649 1 676x451 29.7.2026 (SITA.sk) - Americký prezident avizoval tvrdú vojenskú odpoveď, Washington zároveň tvrdí, že útoky v Iraku koordinoval s tamojšou vládou, Bagdad to však odmieta.


Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že Spojené štáty tvrdo zaútočia na Irán po raketovom útoku na americké vojenské základne v Jordánsku. Informovala o tom televízia Fox News s odvolaním sa na rozhovor s prezidentom.

„Zaútočíme na nich tvrdo. Dostanú poriadny výprask,“ citovala Trumpa televízia Fox News. Podľa jej reportéra prezident svoje vyjadrenie ešte zosilnil vulgarizmom, keď povedal, že Spojené štáty Irán „poriadne rozdrvia“.

Útoky vraj koordinovali


Trump zároveň televízii povedal, že nočné spoločné bombardovanie proiránskych milícií na území Iraku, ktoré uskutočnili Spojené štáty a Saudská Arábia, bolo koordinované s irackými úradmi. Bagdad to však verejne poprel.

Iracké vedenie útoky odsúdilo ako neprijateľné porušenie zvrchovanosti krajiny namierené proti jej oficiálnym inštitúciám a zároveň odmietlo využívanie irackého územia na útoky proti susedným štátom. „Tieto údery boli koordinované s irackou vládou,“ citovala Fox News Trumpove slová.

Diplomatické riešenie


K prudkej eskalácii konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorý trvá už päť mesiacov, došlo napriek Trumpovým predchádzajúcim vyhláseniam, že uprednostňuje diplomatické riešenie.

Irán uviedol, že vypálil rakety na americké vojenské objekty v Jordánsku. Jordánska armáda podporovaná Spojenými štátmi oznámila, že zachytila päť iránskych rakiet.

Militanti napojení na Irán


Spoločnej leteckej operácii v Iraku predchádzali útoky na saudskoarabské ropné zariadenia, z ktorých Rijád obvinil proiránske ozbrojené skupiny.

Americká armáda uviedla, že pri útokoch v Iraku zasiahla logistické a zbrojné objekty skupiny napojenej na Irán.


Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil Iránu tvrdou odvetou po raketovom útoku na americké základne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké útoky iránske útoky Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe útoky na Irán
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