|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 29.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. júla 2026
Trump pohrozil Iránu tvrdou odvetou po raketovom útoku na americké základne
Americký prezident avizoval tvrdú vojenskú odpoveď, Washington zároveň tvrdí, že útoky v Iraku koordinoval s tamojšou vládou, Bagdad to však odmieta. Americký prezident
Zdieľať
29.7.2026 (SITA.sk) - Americký prezident avizoval tvrdú vojenskú odpoveď, Washington zároveň tvrdí, že útoky v Iraku koordinoval s tamojšou vládou, Bagdad to však odmieta.
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že Spojené štáty tvrdo zaútočia na Irán po raketovom útoku na americké vojenské základne v Jordánsku. Informovala o tom televízia Fox News s odvolaním sa na rozhovor s prezidentom.
„Zaútočíme na nich tvrdo. Dostanú poriadny výprask,“ citovala Trumpa televízia Fox News. Podľa jej reportéra prezident svoje vyjadrenie ešte zosilnil vulgarizmom, keď povedal, že Spojené štáty Irán „poriadne rozdrvia“.
Trump zároveň televízii povedal, že nočné spoločné bombardovanie proiránskych milícií na území Iraku, ktoré uskutočnili Spojené štáty a Saudská Arábia, bolo koordinované s irackými úradmi. Bagdad to však verejne poprel.
Iracké vedenie útoky odsúdilo ako neprijateľné porušenie zvrchovanosti krajiny namierené proti jej oficiálnym inštitúciám a zároveň odmietlo využívanie irackého územia na útoky proti susedným štátom. „Tieto údery boli koordinované s irackou vládou,“ citovala Fox News Trumpove slová.
K prudkej eskalácii konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorý trvá už päť mesiacov, došlo napriek Trumpovým predchádzajúcim vyhláseniam, že uprednostňuje diplomatické riešenie.
Irán uviedol, že vypálil rakety na americké vojenské objekty v Jordánsku. Jordánska armáda podporovaná Spojenými štátmi oznámila, že zachytila päť iránskych rakiet.
Spoločnej leteckej operácii v Iraku predchádzali útoky na saudskoarabské ropné zariadenia, z ktorých Rijád obvinil proiránske ozbrojené skupiny.
Americká armáda uviedla, že pri útokoch v Iraku zasiahla logistické a zbrojné objekty skupiny napojenej na Irán.
Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil Iránu tvrdou odvetou po raketovom útoku na americké základne © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že Spojené štáty tvrdo zaútočia na Irán po raketovom útoku na americké vojenské základne v Jordánsku. Informovala o tom televízia Fox News s odvolaním sa na rozhovor s prezidentom.
„Zaútočíme na nich tvrdo. Dostanú poriadny výprask,“ citovala Trumpa televízia Fox News. Podľa jej reportéra prezident svoje vyjadrenie ešte zosilnil vulgarizmom, keď povedal, že Spojené štáty Irán „poriadne rozdrvia“.
Útoky vraj koordinovali
Trump zároveň televízii povedal, že nočné spoločné bombardovanie proiránskych milícií na území Iraku, ktoré uskutočnili Spojené štáty a Saudská Arábia, bolo koordinované s irackými úradmi. Bagdad to však verejne poprel.
Iracké vedenie útoky odsúdilo ako neprijateľné porušenie zvrchovanosti krajiny namierené proti jej oficiálnym inštitúciám a zároveň odmietlo využívanie irackého územia na útoky proti susedným štátom. „Tieto údery boli koordinované s irackou vládou,“ citovala Fox News Trumpove slová.
Diplomatické riešenie
K prudkej eskalácii konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorý trvá už päť mesiacov, došlo napriek Trumpovým predchádzajúcim vyhláseniam, že uprednostňuje diplomatické riešenie.
Irán uviedol, že vypálil rakety na americké vojenské objekty v Jordánsku. Jordánska armáda podporovaná Spojenými štátmi oznámila, že zachytila päť iránskych rakiet.
Militanti napojení na Irán
Spoločnej leteckej operácii v Iraku predchádzali útoky na saudskoarabské ropné zariadenia, z ktorých Rijád obvinil proiránske ozbrojené skupiny.
Americká armáda uviedla, že pri útokoch v Iraku zasiahla logistické a zbrojné objekty skupiny napojenej na Irán.
Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil Iránu tvrdou odvetou po raketovom útoku na americké základne © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Francúzsko nariadilo prokremeľskej novinárke Ksenii Fjodorovovej aby opustila krajinu
Francúzsko nariadilo prokremeľskej novinárke Ksenii Fjodorovovej aby opustila krajinu