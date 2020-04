Francúzsko: Paríž stopol bežecké aktivity počas dňa, obyvatelia zneužívali šport ako zámienku

Od stredy zakázala ľuďom venovať sa behu v čase od desiatej rána do siedmej večera. Parížania totiž možnosť ísť si von zabehať podľa francúzskych médií zneužívali, vôbec nedodržiavali medzi sebou povinnú niekoľkometrovú vzdialenosť, a pre mnohých z nich bol beh iba zámienka – obliekli sa do športového a potom sa iba prechádzali v mase ľudí, lebo sa im nechcelo sedieť doma.

Česi opatrenia zvoľňujú

Sprísnenie opatrení v utorok ohlásila parížska starostka Anne Hidalgo a týka sa len francúzskej metropoly, nie celej krajiny.

Naopak, Česká republika najnovšie rozhodla o zvoľnení opatrení týkajúcich sa športu a oznámila, že už od utorka napríklad nebudú musieť mať ľudia, ktorí sa individuálne venujú behu či cyklistike v prírode, na tvári rúška.

Výnimky bez rúška

„Umožňujeme pohyb týchto osôb aj bez rúšok, ale iba za predpokladu, že budú udržiavať tú psychologickú hranicu dva metre od seba. Zjednodušene povedané, ak bude niekto jazdiť v prírode na bicykli, nemusí mať rúško, ak niekto bude v lese behať, nemusí mať rúško. Ak sa ale niekto bude pohybovať vnútri mesta, kde tých ľudí bude viac a kontakt by mohol byť menej ako dva metre, mal by to rúško mať,“ informoval minister dopravy a priemyslu Karel Havlíček.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky britskej spoločnosti BBC.