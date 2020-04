Premiér vyzval ľudí, aby rešpektovali obmedzenia, ktoré prijala vláda

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) vyzval ľudí, aby rešpektovali obmedzenia, ktoré prijala vláda na obdobie veľkonočných sviatkov v súvislosti s krízou okolo šírenia nového koronavírusu. Uviedol to v utorok večer na RTVS.





"Vo svetových rebríčkoch patríme medzi najúspešnejšie krajiny v boji s ochorením COVID-19. Napriek tomu, že sme vládu prevzali v historicky najťažšej situácii, denne dostávam správy so slovami uznania od európskych lídrov za naše výsledky, lenže tie výsledky nie sú naše. Sú vaše," uviedol premiér. Dodal, že keby verejnosť nenasadila do spoločného boja svoju zodpovednosť a odhodlanie, rozhodnutia vlády by zostali len zdrapom papiera.Pripomenul tiež, že vláda prijala bezprecedentné opatrenia, ktoré sa ukázali ako správne. Keby však ľudia neboli zodpovední, opatrenia by podľa premiéra nefungovali. Poukázal na obmedzenie voľného pohybu na obdobie veľkonočných sviatkov, ktoré začne platiť od polnoci. Matovič zdôraznil, že jeho kabinet pristúpil k tomuto obmedzeniu preto, aby si ľudia niekoľkými dňami slobody nezničili to, čo týždne už budujú.Vláda v pondelok rozhodla, že voľný pohyb osôb bude od 8. do 13. apríla 2020 obmedzený. Výnimku z obmedzenia majú cesty do a zo zamestnania, na nákupy, návštevy lekára, pohreb príbuzného, pobyt v prírode v rámci okresu, prípadne v rámci Bratislavy a Košíc na území mesta. Hranice okresu, prípadne územia Bratislavy a Košíc, je potrebné rešpektovať aj v prípade starostlivosti o príbuzného či susedskej výpomoci. Zároveň vláda na spomínané obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Obmedzenie má zabrániť masovému navštevovaniu počas veľkonočných sviatkov, a tým riziku regresu doterajšej pozitívnej tendencie minimalizácie šírenia nového koronavírusu na Slovensku.