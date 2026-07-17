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17. júla 2026
Francúzsko po takmer 400 rokoch právne upravilo hranicu s Holandskom na karibskom ostrove
Francúzske Národné zhromaždenie schválilo ratifikáciu dohody, ktorá prvýkrát presne vymedzuje hranicu medzi francúzskou a holandskou časťou ostrova Svätý Martin. Dohoda z roku 2023 ešte čaká na schválenie zo ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Francúzske Národné zhromaždenie schválilo ratifikáciu dohody, ktorá prvýkrát presne vymedzuje hranicu medzi francúzskou a holandskou časťou ostrova Svätý Martin. Dohoda z roku 2023 ešte čaká na schválenie zo strany Holandského kráľovstva.
Francúzske Národné zhromaždenie vo štvrtok schválilo zákon, ktorý umožňuje ratifikáciu dohody z roku 2023 o presnom vymedzení hranice medzi francúzskou časťou ostrova Svätý Martin (Saint-Martin) a holandským Sint Maarten. Hranica síce existovala od roku 1648, no jej presná línia nikdy nebola právne stanovená.
Ako referuje web Politico, dohoda prináša právnu istotu jednej z najneobvyklejších hraníc Európy. Francúzska časť ostrova patrí do Európskej únie, zatiaľ čo Sint Maarten je samosprávnou krajinou v rámci Holandského kráľovstva a mimo EÚ. Obyvatelia však medzi oboma časťami ostrova denne voľne prechádzajú napriek odlišným colným, imigračným a daňovým pravidlám.
Rozdelenie ostrova medzi Francúzsko a Holandsko bolo dohodnuté už v roku 1648, presná hranica však nikdy nebola zakreslená. V priebehu storočí tak vznikla faktická deliaca línia, ktorá opakovane spôsobovala spory týkajúce sa povoľovacích konaní, činnosti bezpečnostných zložiek či správy lagúny.
Impulzom na definitívne vyriešenie otázky sa stal hurikán Irma v roku 2017, ktorý poškodil viac ako 95 percent budov na ostrove. Podľa poslanca Bertranda Bouyxa, ktorý návrh sprevádzal parlamentným procesom, môže byť Francúzsko hrdé na to, že vyriešilo jeden zo svojich najstarších územných sporov.
Dohoda však ešte nenadobudne platnosť okamžite. Aby začala platiť, musí ju ratifikovať aj Holandské kráľovstvo.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko po takmer 400 rokoch právne upravilo hranicu s Holandskom na karibskom ostrove © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzske Národné zhromaždenie vo štvrtok schválilo zákon, ktorý umožňuje ratifikáciu dohody z roku 2023 o presnom vymedzení hranice medzi francúzskou časťou ostrova Svätý Martin (Saint-Martin) a holandským Sint Maarten. Hranica síce existovala od roku 1648, no jej presná línia nikdy nebola právne stanovená.
Ako referuje web Politico, dohoda prináša právnu istotu jednej z najneobvyklejších hraníc Európy. Francúzska časť ostrova patrí do Európskej únie, zatiaľ čo Sint Maarten je samosprávnou krajinou v rámci Holandského kráľovstva a mimo EÚ. Obyvatelia však medzi oboma časťami ostrova denne voľne prechádzajú napriek odlišným colným, imigračným a daňovým pravidlám.
Rozdelenie ostrova medzi Francúzsko a Holandsko bolo dohodnuté už v roku 1648, presná hranica však nikdy nebola zakreslená. V priebehu storočí tak vznikla faktická deliaca línia, ktorá opakovane spôsobovala spory týkajúce sa povoľovacích konaní, činnosti bezpečnostných zložiek či správy lagúny.
Impulzom na definitívne vyriešenie otázky sa stal hurikán Irma v roku 2017, ktorý poškodil viac ako 95 percent budov na ostrove. Podľa poslanca Bertranda Bouyxa, ktorý návrh sprevádzal parlamentným procesom, môže byť Francúzsko hrdé na to, že vyriešilo jeden zo svojich najstarších územných sporov.
Dohoda však ešte nenadobudne platnosť okamžite. Aby začala platiť, musí ju ratifikovať aj Holandské kráľovstvo.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko po takmer 400 rokoch právne upravilo hranicu s Holandskom na karibskom ostrove © SITA Všetky práva vyhradené.
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