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17. júla 2026
Hygienici skontrolovali kúpaliská. Na niektorých lokalitách neodporúčajú kúpanie
Prevádzkovatelia v uvedených bazénoch realizovali opatrenia na zlepšenie kvality vody a odobrali nové vzorky na overenie účinnosti týchto krokov. V 29. týždni regionálne úrady verejného zdravotníctva ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Prevádzkovatelia v uvedených bazénoch realizovali opatrenia na zlepšenie kvality vody a odobrali nové vzorky na overenie účinnosti týchto krokov.
V 29. týždni regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávali rutinný štátny zdravotný dozor na prevádzkovaných prírodných kúpaliskách a pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou.
Podľa informácií Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR medzi prírodné kúpaliská v prevádzke patrí jazero na Plážovom kúpalisku Aqualand v Banskej Bystrici, Plážové kúpalisko Tornaľa, Zelená voda - Kurinec, Zlaté piesky, Slnečné jazerá, Kuchajda, VN Levoča - Žabia cesta, Delňa, prírodné kúpalisko v Thermalparku, Tília Resort a Liptovská Mara - Liptovský Trnovec. Celkovo je v prevádzke 11 prírodných kúpalísk a 66 ďalších prírodných vodných plôch s vyhovujúcou kvalitou vody, medzi ktoré patria aj známe lokality ako Belianske jazero, Počúvadlianske jazero, Veľká Domaša, Zemplínska šírava, Šútovské jazero či Lipovecké jazerá.
Znížená priehľadnosť vody bola zaznamenaná na lokalitách Kanianka, Izra, Jazero Krpáčovo Horná Lehota a Vodná nádrž Tajch Nová Baňa. Tento ukazovateľ však nie je podľa ÚVZ zdravotne významný, a preto zhoršená priehľadnosť nepredstavuje ohrozenie zdravia kúpajúcich.
Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí zvýšené zdravotné riziko pre citlivé skupiny, napríklad deti, tehotné ženy, alergikov a ľudí s oslabeným imunitným systémom na týchto lokalitách: Plážové kúpalisko Jazero v Košiciach, vodná nádrž Duchonka, Vinianske jazero, Jazero Malé Leváre a Plavecký Štvrtok, a to pre zvýšené hodnoty cyanobaktérií. Ďalej bola zistená zhoršená kvalita vody na Ružíne (Počkaj Beach) a Kunovskej priehrade Sobotište z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a a pri prevahe rias, avšak bez výskytu cyanobaktérií.
Prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na Ružíne (SKI) a na vodnej nádrži Lipovina - Bátovce s črevnými enterokokmi, na Štrkovisku Čaňa a rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže pre cyanobaktérie a chlorofyl-a. Na týchto lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie, keďže predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa.
V 29. týždni malo povolenie na prevádzku 164 sezónnych umelých kúpalísk a 489 bazénov. Z nich boli štyri v príprave na prevádzku a 13 mimo prevádzky. Celkovo bolo zistených 42 umelých kúpalísk s bazénmi, kde sa v rámci monitoringu kvality vody objavili nedostatky, a to v 68 bazénoch. Nedodržanie mikrobiologickej alebo biologickej kvality vody bolo preukázané na základe odberov vzoriek v 28. a 29. kalendárnom týždni na kúpaliskách: relaxačný bazén VELA a detský bazén šťastia LILI v Aquaparku Lipany, detský pravý bazén na Termálnom kúpalisku Vrbov, plavecký a malý neplavecký bazén na kúpalisku Národné centrum vodného póla Nováky a bazén č. 5 na umelom kúpalisku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši.
Prevádzkovatelia v uvedených bazénoch realizovali opatrenia na zlepšenie kvality vody a odobrali nové vzorky na overenie účinnosti týchto krokov. Prevádzka bazénov bude obnovená po predložení vyhovujúcich výsledkov testov. V ostatných prípadoch nedostatkov išlo o prekročenie odporúčaných limitov pre fyzikálno-chemické ukazovatele, ktoré nie sú zdravotne významné.
Zdroj: SITA.sk - Hygienici skontrolovali kúpaliská. Na niektorých lokalitách neodporúčajú kúpanie © SITA Všetky práva vyhradené.
V 29. týždni regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávali rutinný štátny zdravotný dozor na prevádzkovaných prírodných kúpaliskách a pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou.
Podľa informácií Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR medzi prírodné kúpaliská v prevádzke patrí jazero na Plážovom kúpalisku Aqualand v Banskej Bystrici, Plážové kúpalisko Tornaľa, Zelená voda - Kurinec, Zlaté piesky, Slnečné jazerá, Kuchajda, VN Levoča - Žabia cesta, Delňa, prírodné kúpalisko v Thermalparku, Tília Resort a Liptovská Mara - Liptovský Trnovec. Celkovo je v prevádzke 11 prírodných kúpalísk a 66 ďalších prírodných vodných plôch s vyhovujúcou kvalitou vody, medzi ktoré patria aj známe lokality ako Belianske jazero, Počúvadlianske jazero, Veľká Domaša, Zemplínska šírava, Šútovské jazero či Lipovecké jazerá.
Zhoršená kvalita vody
Znížená priehľadnosť vody bola zaznamenaná na lokalitách Kanianka, Izra, Jazero Krpáčovo Horná Lehota a Vodná nádrž Tajch Nová Baňa. Tento ukazovateľ však nie je podľa ÚVZ zdravotne významný, a preto zhoršená priehľadnosť nepredstavuje ohrozenie zdravia kúpajúcich.
Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí zvýšené zdravotné riziko pre citlivé skupiny, napríklad deti, tehotné ženy, alergikov a ľudí s oslabeným imunitným systémom na týchto lokalitách: Plážové kúpalisko Jazero v Košiciach, vodná nádrž Duchonka, Vinianske jazero, Jazero Malé Leváre a Plavecký Štvrtok, a to pre zvýšené hodnoty cyanobaktérií. Ďalej bola zistená zhoršená kvalita vody na Ružíne (Počkaj Beach) a Kunovskej priehrade Sobotište z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a a pri prevahe rias, avšak bez výskytu cyanobaktérií.
Prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na Ružíne (SKI) a na vodnej nádrži Lipovina - Bátovce s črevnými enterokokmi, na Štrkovisku Čaňa a rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže pre cyanobaktérie a chlorofyl-a. Na týchto lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie, keďže predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa.
Monitoring kvality vody
V 29. týždni malo povolenie na prevádzku 164 sezónnych umelých kúpalísk a 489 bazénov. Z nich boli štyri v príprave na prevádzku a 13 mimo prevádzky. Celkovo bolo zistených 42 umelých kúpalísk s bazénmi, kde sa v rámci monitoringu kvality vody objavili nedostatky, a to v 68 bazénoch. Nedodržanie mikrobiologickej alebo biologickej kvality vody bolo preukázané na základe odberov vzoriek v 28. a 29. kalendárnom týždni na kúpaliskách: relaxačný bazén VELA a detský bazén šťastia LILI v Aquaparku Lipany, detský pravý bazén na Termálnom kúpalisku Vrbov, plavecký a malý neplavecký bazén na kúpalisku Národné centrum vodného póla Nováky a bazén č. 5 na umelom kúpalisku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši.
Prevádzkovatelia v uvedených bazénoch realizovali opatrenia na zlepšenie kvality vody a odobrali nové vzorky na overenie účinnosti týchto krokov. Prevádzka bazénov bude obnovená po predložení vyhovujúcich výsledkov testov. V ostatných prípadoch nedostatkov išlo o prekročenie odporúčaných limitov pre fyzikálno-chemické ukazovatele, ktoré nie sú zdravotne významné.
Zdroj: SITA.sk - Hygienici skontrolovali kúpaliská. Na niektorých lokalitách neodporúčajú kúpanie © SITA Všetky práva vyhradené.
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