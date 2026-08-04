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04. augusta 2026
Pri obci Veľaty sa počas kúpania utopil chlapec, otec ani hasiči mu už nedokázali pomôcť
Chlapca začal vo vode hľadať aj jeho otec, no bez úspechu. Na miesto boli následne vyslaní profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Na bagrovisku pri obci Veľaty v okrese Trebišov sa v utorok popoludní ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Chlapca začal vo vode hľadať aj jeho otec, no bez úspechu. Na miesto boli následne vyslaní profesionálni aj dobrovoľní hasiči.
Na bagrovisku pri obci Veľaty v okrese Trebišov sa v utorok popoludní počas kúpania sa piatich chlapcov jeden z nich spod hladiny už nevynoril. Chlapca začal vo vode hľadať aj jeho otec, no bez úspechu. Na miesto boli následne vyslaní profesionálni aj dobrovoľní hasiči.
„Počas ďalšieho prehľadávania vody hasiči našli telo maloletého chlapca bez známok života. Privolaný lekár konštatoval úmrtie. Miesto udalosti zabezpečili policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru Michaľany,“ informovala o tragickej udalosti košická krajská polícia.
Všetky okolnosti tohto prípadu polícia preveruje. Polícia zároveň apeluje na rodičov, aby s deťmi hovorili o rizikách kúpania na miestach, ktoré na to nie sú určené. Aj zdanlivo pokojná voda môže ukrývať náhle hĺbky, nestabilné brehy a ďalšie nebezpečenstvá.
Zdroj: SITA.sk - Pri obci Veľaty sa počas kúpania utopil chlapec, otec ani hasiči mu už nedokázali pomôcť © SITA Všetky práva vyhradené.
Na bagrovisku pri obci Veľaty v okrese Trebišov sa v utorok popoludní počas kúpania sa piatich chlapcov jeden z nich spod hladiny už nevynoril. Chlapca začal vo vode hľadať aj jeho otec, no bez úspechu. Na miesto boli následne vyslaní profesionálni aj dobrovoľní hasiči.
„Počas ďalšieho prehľadávania vody hasiči našli telo maloletého chlapca bez známok života. Privolaný lekár konštatoval úmrtie. Miesto udalosti zabezpečili policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru Michaľany,“ informovala o tragickej udalosti košická krajská polícia.
Všetky okolnosti tohto prípadu polícia preveruje. Polícia zároveň apeluje na rodičov, aby s deťmi hovorili o rizikách kúpania na miestach, ktoré na to nie sú určené. Aj zdanlivo pokojná voda môže ukrývať náhle hĺbky, nestabilné brehy a ďalšie nebezpečenstvá.
Zdroj: SITA.sk - Pri obci Veľaty sa počas kúpania utopil chlapec, otec ani hasiči mu už nedokázali pomôcť © SITA Všetky práva vyhradené.
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