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 24hod.sk    Šport

04. júla 2026

Francúzsko pred osemfinále MS 2026 proti Paraguaju pripravuje stratégiu na extrémne horúčavy


Tagy: francúzska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026

Vo Philadelphii sa pripravujú na horúčavy počas osemfinálového súboja na MS vo futbale. Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps vyhlásil, že jeho tím je pripravený prispôsobiť ...



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didier deschamps 676x505 4.7.2026 (SITA.sk) - Vo Philadelphii sa pripravujú na horúčavy počas osemfinálového súboja na MS vo futbale.


Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps vyhlásil, že jeho tím je pripravený prispôsobiť sa možnému vplyvu extrémnych horúčav v sobotňajšom osemfinále majstrovstiev sveta proti Paraguaju, ktorý sa uskutoční vo Philadelphii. Mesto zároveň oslavuje 250. výročie americkej nezávislosti a na túto oblasť sú vydané výstrahy kvôli extrémnemu teplu.

Francúzsko už v skupinovej časti hralo vo Philadelphii a jeho víťazstvo 3:0 nad Irakom bolo prerušené na dve hodiny pre búrku. "Predpokladali sme, že bude veľmi horúco. Myslím si však, že v sobotu bude trochu chladnejšie než v piatok. Dúfam, že tentokrát nebudú búrky," povedal Deschamps na oficiálnej tlačovej konferencii pred spomenutým duelom.

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Dodal, že každé mužstvo sa na takéto podmienky pripravovalo a aj samotný počet zápasov na turnaji môže mať vplyv na výkonnosť.

Vo Philadelphii bolo v piatok 38 stupňov Celzia a americká Národná meteorologická služba vydala výstrahu pred extrémnym teplom platnú do sobotňajšieho večera. Zápas je naplánovaný na 17.00 miestneho času, teda o 23.00 h SELČ.

"Sme si vedomí náročného počasia, ale to je nevýhoda pre oba tímy, takže sa s tým musíme vyrovnať," uviedol Désiré Doué. Francúzsko, ktoré má okrem zraneného Marcusa Thurama k dispozícii kompletný tím, patrí medzi najlepšie mužstvá turnaja so štyrmi výhrami a 13 gólmi, z toho Kylian Mbappé ich nastrieľal šesť.

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Paraguajský tréner Gustavo Alfaro prirovnal francúzsky tím k "elektrickej búrke" a zdôraznil, že jeho mužstvo je zvyknuté na horúčavy a musí sa s tým vyrovnať.

Paraguaj prišiel do osemfinále po prekvapivom víťazstve na penalty nad Nemeckom a prípadná ďalšia úspešná zápasová výzva proti Francúzsku by ich posunula do štvrťfinále iba druhýkrát v histórii, naposledy v roku 2010. Alfaro ocenil zlepšenie tímu, ktorý pred rokom a devätnástimi mesiacmi nemal veľké šance a "stratil" všetky zápasy na Copa América, no teraz sa stal konkurencieschopným účastníkom majstrovstiev sveta.

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"Príležitosť zúčastniť sa týchto zápasov je privilégium. Veľké tímy možno budú chcieť prípravné zápasy proti nám, ale toto nie je priateľský zápas. Necítim tlak, ale chcem vyhrať," zdôraznil Alfaro.


Zdroj: SITA.sk - Francúzsko pred osemfinále MS 2026 proti Paraguaju pripravuje stratégiu na extrémne horúčavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: francúzska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026
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