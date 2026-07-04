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04. júla 2026
Monika Urbanová: Titul majsterky sveta som si vybojovala hlavou – ROZHOVOR
Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii V Športovom SITE s Monikou Urbanovou - majsterkou sveta v naturálnej kulturistike. Cesta za titulom majsterky sveta nie je len o nablýskaných ...
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4.7.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii V Športovom SITE s Monikou Urbanovou - majsterkou sveta v naturálnej kulturistike.
Cesta za titulom majsterky sveta nie je len o nablýskaných pohároch, ale najmä o brutálnom sebazaprení a boji s vlastnou hlavou. Monika Urbanová nám porozprávala aj o tom, ako vyzerá život podriadený krabičkám a prečo ignorovala všetkých pochybovačov. Vo videorozhovore sa navyše dozviete aj to, na koľko stoviek eur vyjde pretekárku vizáž, špeciálny nástrek pokožky a personalizované súťažné plavky šité na mieru.
Monika odmalička žila kolektívnym športom a dlho hrala hádzanú. Zlom nastal po sťahovaní za vysokou školou z východu na západ Slovenska. S loptou musela skončiť, no pohyb jej chýbal. Zamestnala sa ako recepčná vo fitness centre a tamojšia komunita ju okamžite vtiahla do sveta činiek. Príprava na svetový šampionát však bola obrovská facka – nešlo len o dvíhanie váh a nekonečné kardio, ale o totálne psychické vyčerpanie.
Sú dni, kedy človek padá od únavy zo sťahovania, práce či bežného života. Vtedy motivácia nestačí a nastupuje čistá disciplína. „Najhoršie je prekonať to počiatočné nechcenie. Keď už ale prídem do fitka, zapnem hudbu a urobím prvý cvik, svet naokolo prestane existovať,“ priznáva Monika. Kontinuita je v tomto športe skrátka všetko.
Vyjsť na pódium, napnúť svaly a usmievať sa vyzerá jednoducho, no pre Moniku to bola najväčšia výzva. Ako dievča vychované na tvrdých športoch sa musela nanovo učiť ladnosti a ženskej sebaistote. „Pózing rozhoduje súťaže. Môžete mať životnú formu, no ak ju neviete predať a ukážete slabiny, prehrali ste.“ Skutočnú istotu v pózovaní našla až počas svojej tretej sezóny.
V rozhovore sa dozviete o:
Zdroj: SITA.sk - Monika Urbanová: Titul majsterky sveta som si vybojovala hlavou – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Cesta za titulom majsterky sveta nie je len o nablýskaných pohároch, ale najmä o brutálnom sebazaprení a boji s vlastnou hlavou. Monika Urbanová nám porozprávala aj o tom, ako vyzerá život podriadený krabičkám a prečo ignorovala všetkých pochybovačov. Vo videorozhovore sa navyše dozviete aj to, na koľko stoviek eur vyjde pretekárku vizáž, špeciálny nástrek pokožky a personalizované súťažné plavky šité na mieru.
Od hádzanej k činkám
Monika odmalička žila kolektívnym športom a dlho hrala hádzanú. Zlom nastal po sťahovaní za vysokou školou z východu na západ Slovenska. S loptou musela skončiť, no pohyb jej chýbal. Zamestnala sa ako recepčná vo fitness centre a tamojšia komunita ju okamžite vtiahla do sveta činiek. Príprava na svetový šampionát však bola obrovská facka – nešlo len o dvíhanie váh a nekonečné kardio, ale o totálne psychické vyčerpanie.
Keď hlava hovorí „nie“
Sú dni, kedy človek padá od únavy zo sťahovania, práce či bežného života. Vtedy motivácia nestačí a nastupuje čistá disciplína. „Najhoršie je prekonať to počiatočné nechcenie. Keď už ale prídem do fitka, zapnem hudbu a urobím prvý cvik, svet naokolo prestane existovať,“ priznáva Monika. Kontinuita je v tomto športe skrátka všetko.
Skrytá drina menom pózing
Vyjsť na pódium, napnúť svaly a usmievať sa vyzerá jednoducho, no pre Moniku to bola najväčšia výzva. Ako dievča vychované na tvrdých športoch sa musela nanovo učiť ladnosti a ženskej sebaistote. „Pózing rozhoduje súťaže. Môžete mať životnú formu, no ak ju neviete predať a ukážete slabiny, prehrali ste.“ Skutočnú istotu v pózovaní našla až počas svojej tretej sezóny.
V rozhovore sa dozviete o:
- Ceste od hádzanej k činkám: Ako sa zrodila šampiónka vďaka práci na recepcii vo fitness centre.
- Sile disciplíny: Čo robiť v momentoch, kedy motivácia zlyhá a hlava hovorí jasné „nie“.
- Skrytej vede pózovania: Prečo ladnosť pohybov a úsmev na pódiu stoja niekedy viac síl ako tréning nôh.
- Ženskom zdraví v diéte: Aké riziká prináša extrémne rysovanie a prečo je dôležitý citlivý prístup k hormónom.
- Fáze po súťaži (Reverse dieting): Prečo je postupné navyšovanie kalórií pre psychiku ťažšie ako diéta a ako ho využiť na rast svalov.
- Zákulisných nákladoch: Na koľko stoviek eur vyjde súťažnú pretekárku vizáž, špeciálny nástrek pokožky a na mieru šité plavky či lodičky.
- Budúcich snoch: Prečo po zisku titulu nezaspáva na vavrínoch a ako poškuľuje po prestížnej Natural Olympia v Las Vegas
Podcast: V Sportovom Site
Zdroj: SITA.sk - Monika Urbanová: Titul majsterky sveta som si vybojovala hlavou – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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