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 24hod.sk    Šport

04. júla 2026

Monika Urbanová: Titul majsterky sveta som si vybojovala hlavou – ROZHOVOR


Tagy: Bikiny fitness Kulturistika naturálna kulturistika Rozhovory

Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii V Športovom SITE s Monikou Urbanovou - majsterkou sveta v naturálnej kulturistike. Cesta za titulom majsterky sveta nie je len o nablýskaných ...



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screenshot 2026 07 03 at 15.08.54 676x383 4.7.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii V Športovom SITE s Monikou Urbanovou - majsterkou sveta v naturálnej kulturistike.


Cesta za titulom majsterky sveta nie je len o nablýskaných pohároch, ale najmä o brutálnom sebazaprení a boji s vlastnou hlavou. Monika Urbanová nám porozprávala aj o tom, ako vyzerá život podriadený krabičkám a prečo ignorovala všetkých pochybovačov. Vo videorozhovore sa navyše dozviete aj to, na koľko stoviek eur vyjde pretekárku vizáž, špeciálny nástrek pokožky a personalizované súťažné plavky šité na mieru.

Od hádzanej k činkám


Monika odmalička žila kolektívnym športom a dlho hrala hádzanú. Zlom nastal po sťahovaní za vysokou školou z východu na západ Slovenska. S loptou musela skončiť, no pohyb jej chýbal. Zamestnala sa ako recepčná vo fitness centre a tamojšia komunita ju okamžite vtiahla do sveta činiek. Príprava na svetový šampionát však bola obrovská facka – nešlo len o dvíhanie váh a nekonečné kardio, ale o totálne psychické vyčerpanie.

Keď hlava hovorí „nie“


Sú dni, kedy človek padá od únavy zo sťahovania, práce či bežného života. Vtedy motivácia nestačí a nastupuje čistá disciplína. „Najhoršie je prekonať to počiatočné nechcenie. Keď už ale prídem do fitka, zapnem hudbu a urobím prvý cvik, svet naokolo prestane existovať,“ priznáva Monika. Kontinuita je v tomto športe skrátka všetko.

Skrytá drina menom pózing


Vyjsť na pódium, napnúť svaly a usmievať sa vyzerá jednoducho, no pre Moniku to bola najväčšia výzva. Ako dievča vychované na tvrdých športoch sa musela nanovo učiť ladnosti a ženskej sebaistote. „Pózing rozhoduje súťaže. Môžete mať životnú formu, no ak ju neviete predať a ukážete slabiny, prehrali ste.“ Skutočnú istotu v pózovaní našla až počas svojej tretej sezóny.

V rozhovore sa dozviete o:

  • Ceste od hádzanej k činkám: Ako sa zrodila šampiónka vďaka práci na recepcii vo fitness centre.

  • Sile disciplíny: Čo robiť v momentoch, kedy motivácia zlyhá a hlava hovorí jasné „nie“.

  • Skrytej vede pózovania: Prečo ladnosť pohybov a úsmev na pódiu stoja niekedy viac síl ako tréning nôh.

  • Ženskom zdraví v diéte: Aké riziká prináša extrémne rysovanie a prečo je dôležitý citlivý prístup k hormónom.

  • Fáze po súťaži (Reverse dieting): Prečo je postupné navyšovanie kalórií pre psychiku ťažšie ako diéta a ako ho využiť na rast svalov.

  • Zákulisných nákladoch: Na koľko stoviek eur vyjde súťažnú pretekárku vizáž, špeciálny nástrek pokožky a na mieru šité plavky či lodičky.

  • Budúcich snoch: Prečo po zisku titulu nezaspáva na vavrínoch a ako poškuľuje po prestížnej Natural Olympia v Las Vegas


Podcast: V Sportovom Site




Zdroj: SITA.sk - Monika Urbanová: Titul majsterky sveta som si vybojovala hlavou – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bikiny fitness Kulturistika naturálna kulturistika Rozhovory
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