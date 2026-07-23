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23. júla 2026
Francúzsko predstaví nového trénera reprezentácie, na svoju šancu čaká Zidane
Francúzska futbalová federácia (FFF) ohlásila termín predstavenia nového trénera reprezentácie mužov. Francúzska futbalová federácia (FFF) na utorok 28. júla určila termín tlačovej konferencie, na ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Francúzska futbalová federácia (FFF) ohlásila termín predstavenia nového trénera reprezentácie mužov.
Francúzska futbalová federácia (FFF) na utorok 28. júla určila termín tlačovej konferencie, na ktorej predstaví nového trénera reprezentácie mužov. Hoci vo vyhlásení FFF nebolo spomenuté meno, všetky predpoklady ukazujú, že ním bude Zinedine Zidane, ktorý je považovaný za hlavného favorita za nástupcu Didiera Deschampsa.
Päťdesiatštyriročný Zidane je bývalý reprezentant s bohatou medzinárodnou kariérou, dlhodobo čaká na príležitosť viesť francúzsky tím. Očakáva sa, že preberie funkciu po Deschampsovi, ktorý viedol výber od roku 2012 a jeho éra sa skončila v sobotu štvrtým miestom na tohtoročných majstrovstvách sveta.
Zidane naposledy trénoval pred piatimi rokmi, keď ukončil svoju druhú éru v Reale Madrid, no nikdy nezaprel ambíciu jedného dňa viesť národný tím Francúzska. Nasledovať tak bude príklad svojich bývalých spoluhráčov Laurenta Blanca a Didiera Deschampsa, ktorí tiež viedli francúzsku reprezentáciu.
Ako hráč bol Zidane hviezda, s Francúzskom získal titul majstra sveta v roku 1998 a majstra Európy v roku 2000. Ako tréner Realu Madrid dosiahol historický úspech, keď vyhral tri po sebe idúce tituly v Lige majstrov v rokoch 2016, 2017 a 2018, čo je výnimočný úspech v modernom formáte súťaže.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko predstaví nového trénera reprezentácie, na svoju šancu čaká Zidane © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzska futbalová federácia (FFF) na utorok 28. júla určila termín tlačovej konferencie, na ktorej predstaví nového trénera reprezentácie mužov. Hoci vo vyhlásení FFF nebolo spomenuté meno, všetky predpoklady ukazujú, že ním bude Zinedine Zidane, ktorý je považovaný za hlavného favorita za nástupcu Didiera Deschampsa.
Päťdesiatštyriročný Zidane je bývalý reprezentant s bohatou medzinárodnou kariérou, dlhodobo čaká na príležitosť viesť francúzsky tím. Očakáva sa, že preberie funkciu po Deschampsovi, ktorý viedol výber od roku 2012 a jeho éra sa skončila v sobotu štvrtým miestom na tohtoročných majstrovstvách sveta.
Zidane naposledy trénoval pred piatimi rokmi, keď ukončil svoju druhú éru v Reale Madrid, no nikdy nezaprel ambíciu jedného dňa viesť národný tím Francúzska. Nasledovať tak bude príklad svojich bývalých spoluhráčov Laurenta Blanca a Didiera Deschampsa, ktorí tiež viedli francúzsku reprezentáciu.
Ako hráč bol Zidane hviezda, s Francúzskom získal titul majstra sveta v roku 1998 a majstra Európy v roku 2000. Ako tréner Realu Madrid dosiahol historický úspech, keď vyhral tri po sebe idúce tituly v Lige majstrov v rokoch 2016, 2017 a 2018, čo je výnimočný úspech v modernom formáte súťaže.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko predstaví nového trénera reprezentácie, na svoju šancu čaká Zidane © SITA Všetky práva vyhradené.
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