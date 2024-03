Francúzsko uvažuje nad zrušením slávnostného ceremoniálu LOH 2024, dôvodom je hrozba teroristického útoku

Plánované slávnostné otvorenie

29.3.2024 (SITA.sk) - Francúzske spravodajské služby prišli s odporúčaním zrušiť pompézny slávnostný ceremoniál tohtoročných olympijských hier v Paríži (26. 7.- 11. 8.), ktorý sa má uskutočniť na rieke Seina a v jej bezprostrednom okolí.Dôvodom je stúpajúca hrozba teroristického útoku po krvavej prestrelke na západnom okraji Moskvy , pri ktorej minulý týždeň zahynulo už 137 ľudí a ďalší skončili v opatere lekárov. Prihlásila sa k nemu odnož Islamského štátu , teroristi pochádzali z Tadžikistanu.Podľa pôvodných plánov sa malo počas slávnostného otvorenia olympijských hier v Paríži 26. júla plaviť po Seine približne 160 lodí na palubách so športovcami, funkcionármi aj organizátormi. Z brehu na šesťkilometrovom úseku medzi Pont d’Austerlitz a Pont d’Iena malo túto parádu sledovať približne 600-tisíc ľudí.Organizátori už však oznámili, že z bezpečnostných dôvodov počet účastníkov tejto otváracej slávnosti znížia na polovicu a možno nastanú aj ďalšie škrty."Mali by sme vziať do úvahy plán B. Súčasný formát otvorenia hier je príliš riskantný," uviedol francúzsky spravodajský zdroj pre rozhlasovú stanicu Europe 1, cituje ho aj portál iDnes.cz.O hrozbe teroristického útoku v prvý deň OH 2024 bol už informovaný aj francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin . Podľa spravodajcov je potrebné sa vyhnúť riziku koordinovaného útoku počas otváracieho ceremoniálu, ktorý budú desiatky televíznych spoločností prenášať do celého sveta. Pozornosť francúzskych spravodajských služieb sa zamerala najmä na občanov Strednej Ázie."Za posledný týždeň sme medzi nimi zaznamenali zvýšenú aktivitu. Rozhodli sme sa zamerať pozornosť na štátnych príslušníkov Turkménska, Kirgizska a Kazachstanu. Ostražití musíme byť najmä v súvislosti s izolovanými islamistami, ktorí sú schopní akcie v priebehu niekoľkých dní," dodal spravodajský zdroj. Sébastien Lecornu už skôr oznámil, že na bezpečnosť počas olympijských hier v Paríži bude dohliadať 18-tisíc francúzskych vojakov, až tri tisícky z nich budú mať na starosti ochranu vzdušného priestoru. Ten by mal byť počas úvodného ceremoniálu nad Seinou úplne uzatvorený.