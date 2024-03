Tenista Murray s istotou vynechá turnaje v Monte Carle a v Mníchove, jeho plán návratu ešte nie je jasný

Zranil sa počas zápasu

Fanúšikovia chcú Murraya vidieť čo najskôr

29.3.2024 (SITA.sk) - Britský tenista Andy Murray nemá zatiaľ presne stanovený plán návratu na súťažné dvorce po zranení členka. Zatiaľ je isté, že bývalá svetová jednotka a víťaz troch grandslamových turnajov pre zranenie členka vynechá antukové turnaje ATP Masters 1000 v Monte Carle a ATP 250 Mníchove.Tridsaťšesťročný Murray si počas turnaja v Miami natrhol väzy v ľavom členku a jeho podporný tím informoval o bližšie nešpecifikovanej súťažnej absencii. Zranil sa počas nábehu k sieti v zápase proti Čechovi Tomášovi Macháčovi, ktorý nakoniec prehral 7:5, 5:7, 6:7 (5).„V tejto fáze stále nie je jasné, ako dlho bude Andy mimo hry. Naďalej prehodnocuje možnosti so svojím lekárskym tímom. Je zo zarmucujúce pre hráča, ktorý má v úmysle sa vrátiť najskôr, ako to len bude možné," uvádza sa v piatkovom vyhlásení jeho manažérskeho tímu.Tradičný prvý veľký turnaj roka na európskej antuke v Monte Carle sa začne 7. apríla, v Mníchove sa bude hrať o týždeň neskôr. Dvojnásobný olympijský víťaz vo dvojhre z Londýna 2012 a Ria de Janeiro 2016 sa pôvodne chcel v britskom drese predstaviť na OH 2024 v Paríži, ale teraz to vôbec nie je isté.Mnohí fanúšikovia dúfajú, že tento rok ešte naposledy uvidia Murrayho hrať vo Wimbledone , ale všetko bude závisieť od toho, ako sa rodák z Glasgowa zotaví z vážneho zranenia v Miami.„Už sa neviem dočkať konca. V najbližších mesiacoch do toho dám všetko a potom pôjdem domov k rodine," povedal Murray.