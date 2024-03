Slafkovský zavŕšil juniorskú kariéru v NHL s 51 bodmi, historický tínedžerský rekord prekonal o dva body (video)

Prekonal rekord o dva body

Slafkovského prevýšil Suzuki

Nedarilo sa Pospíšilovi a Fehérvárymu

29.3.2024 (SITA.sk) - Nick Suzuki dosiahol tridsiaty gól, Juraj Slafkovský bodoval deviatykrát za sebou a Montreal predĺžil sériu víťazstiev na tri zápasy. To sú najdôležitejšie fakty zo štvrtkového súboja NHL Montreal - Philadelphia (4:1) a vo všetkých troch prípadoch ide o rekordné zápisy týkajúce sa tejto sezóny.Slafkovský dovŕši na Veľkonočnú sobotu 20 rokov a svoju juniorskú, resp. tínedžerskú kariéru zakončil so ziskom 51 bodov v NHL, resp. 41 v tejto sezóne. Po predčasnom konci vlaňajšej sezóny pre zranenie a kritiku na jeho adresu sú to veľmi dobré čísla.Mladý Košičan prihral v prvej tretine Suzukimu v presilovke na prvý gól, čo bola jeho 26. asistencia a zároveň natiahnutie série s bodmi na deväť zápasov. Počas nej si pripísal dva góly a osem asistencií. Aktuálne už o dva body prekonal 49 rokov starý klubový rekordný zápis Maria Tremblaya, ktorý v juniorskom veku nazbieral 39 bodov.Slafkovský už na prelome januára a februára predviedol osemzápasovú bodovú sériu s 12 bodmi (6+6). Tá súčasná deväťzápasová je tretia najdlhšia v histórii NHL v podaní tínedžera. Patrik Laine bodoval v sezóne 2017/2018 v pätnástich zápasoch v rade v drese Winnipegu Andrej Svečnikov v sezóne 2019/2020 natiahol svoju sériu s bodmi na 11 stretnutí," informoval oficiálny web NHL.V súboji proti Philadelphii Slafkovského (blysol sa aj 6 bodyčekmi) prevýšil kapitán Suzuki, ktorý prvýkrát v kariére pokoril hranicu 30 gólov a pripísal si aj asistenciu a 3 plusky."Je stále veľmi mladý a niekedy sa sám seba pýtam, či je možné, aby hral ešte lepšie. Jeho súčasná úroveň hry je skvelá a 30 gólov ma ani neprekvapuje. Tento hokejista na ľade nepodvádza," skonštatoval tréner Martin St. Louis na adresu Suzukiho."Zdolali sme troch kvalitných súperov za sebou a nálada v šatni je oveľa lepšia ako predtým," uviedol Suzuki.Ďalší dvaja Slováci vo štvrtkových zápasoch nebodovali a netešili sa z víťazstiev svojich tímov. Washington s obrancom Martinom Fehérvárym prehral v Toronte 1:5 a Fehérváry si počas 19:41 min. na ľade pripísal tri bodyčeky aj tri mínusové body.Hráči Calgary prehrali v St. Louis 3:5 a útočník Pospíšil upozornil na seba dvoma strelami, dvoma plusovými bodmi a štyrmi bodyčekmi. Tomáš Tatar po druhý raz za sebou chýbal v zostave Seattlu , ktorý doma zdolal Anaheim 4:2.