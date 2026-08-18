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18. augusta 2026

Francúzsko vyšetruje ruskú dezinformačnú kampaň pred prezidentskými voľbami


Tagy: francúzsko-ruské vzťahy Prezidentské voľby vo Francúzsku Ruská propaganda ruské zasahovanie

Francúzski vyšetrovatelia preverujú falošné videá a správy namierené proti centristickým kandidátom. Podľa úradov za kampaňou stoja proruské siete. Francúzska ...



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gettyimages 682344086 676x451 18.8.2026 (SITA.sk) - Francúzski vyšetrovatelia preverujú falošné videá a správy namierené proti centristickým kandidátom. Podľa úradov za kampaňou stoja proruské siete.

Francúzska prokuratúra začala vyšetrovanie podozrenia z ruskej dezinformačnej kampane, ktorá má pred budúcoročnými prezidentskými voľbami zasiahnuť centristických kandidátov.


Vyšetrovatelia preverujú falošné videá a správy zverejnené na sociálnych sieťach, ktoré cielili na bývalých premiérov Édouarda Philippa a Gabriela Attala.



Parkinsonizmus a iné


Na sociálnej sieti X sa objavili príspevky napodobňujúce francúzske médiá a šíriace nepravdivé tvrdenia, že Attal trpí Parkinsonovou chorobou a Philippe vážnym ochorením.


Samostatné vyšetrovanie už prebieha aj v prípade kampane proti ľavicovému politikovi Raphaëlovi Glucksmannovi, ktorý zatiaľ kandidatúru oficiálne neoznámil.


Falošný obsah sa týkal aj jeho partnerky, moderátorky televízie France 2 Léa Salaméovej.



Matrioška proti Attalovi


Francúzsky úrad Viginum pripísal s „vysokou mierou istoty“ kampaň proti Attalovi proruským sieťam Matrioška.


Podľa bezpečnostného zdroja za útokmi na Glucksmanna a Philippa stojí ďalšia proruská sieť Storm-1516.



Berú to vážne


Právnici Gabriela Attala uviedli, že vyšetrovanie „dokazuje, že justičné orgány berú vážne závažnosť týchto taktík digitálneho zasahovania“.


Glucksmann označil ochranu volieb pred ruským vplyvom za zásadnú. „Nemôžeme dovoliť Putinovmu Rusku manipulovať prezidentské voľby v roku 2027,“ vyhlásil.




Zdroj: SITA.sk - Francúzsko vyšetruje ruskú dezinformačnú kampaň pred prezidentskými voľbami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: francúzsko-ruské vzťahy Prezidentské voľby vo Francúzsku Ruská propaganda ruské zasahovanie
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