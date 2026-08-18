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18. augusta 2026

Ukrajinec dostal v Nemecku za špionáž pre Rusko a prípravu sabotáží viac ako rok väzenia


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt špionáž pre Rusko Ukrajinec

Tridsaťročný muž podľa súdu pomáhal pripravovať zásielky so sledovacími zariadeniami, ktoré mali smerovať na Ukrajinu. Ďalších dvoch obžalovaných súd oslobodil. Súd v



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germany_russia_ukraine_war_1_71 676x451 18.8.2026 (SITA.sk) - Tridsaťročný muž podľa súdu pomáhal pripravovať zásielky so sledovacími zariadeniami, ktoré mali smerovať na Ukrajinu. Ďalších dvoch obžalovaných súd oslobodil.

Súd v Stuttgarte poslal v utorok 30-ročného Ukrajinca na jeden rok a tri mesiace do väzenia za špionáž v prospech Ruska a pomoc pri príprave možných sabotážnych akcií. Muž bol uznaný vinným zo „špionáže na účely sabotáže“.


Prípad sa týkal plánu posielať na Ukrajinu testovacie zásielky vybavené sledovacími zariadeniami GPS. Podľa súdu bolo cieľom operácie „narušenie dopravy a infraštruktúry“.



Sedieť nebude


Obžalovaný, ktorý podľa súdu v poslednom období žil vo Švajčiarsku, už časť trestu strávil vo väzbe, ktorá sa mu započítala do uloženého trestu. Po vynesení rozsudku preto bude prepustený.


Súd zároveň oslobodil ďalších dvoch Ukrajincov, ktorí čelili obžalobe v súvislosti s rovnakým plánom.



Diverzné akcie Moskvy


Nemecko je najvýznamnejším podporovateľom Ukrajiny v jej boji proti rozsiahlej ruskej invázii a v posledných rokoch je vo zvýšenej pohotovosti pre podozrenia zo špionážnych a sabotážnych operácií, ktoré podľa nemeckých úradov môžu súvisieť s Moskvou.



Dron s výbušninami


Začiatkom augusta našli pri ukrajinskom nákladnom lietadle na letisku Lipsko/Halle dron naložený výbušninami.

Letisko patrí medzi významné uzly pre prepravu vojenského materiálu. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt incident označil za „scenár hybridného útoku“, do ktorého mohla byť zapojená „cudzia mocnosť“. Rusko pritom priamo nemenoval.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinec dostal v Nemecku za špionáž pre Rusko a prípravu sabotáží viac ako rok väzenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt špionáž pre Rusko Ukrajinec
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