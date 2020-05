Francúzsko začína uvoľňovať opatrenia na hraniciach, námatkové kontroly nahradia tie hraničné

Prichádzajúce osoby pôjdu do karantény

Zákaz vstupu pre ľudí mimo Európy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.5.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzsko uvoľňuje svoje opatrenia na hraniciach, ktoré zaviedlo pre pandémiu nového koronavírusu.Od pondelka ruší hraničné kontroly, ktoré tam boli od marca, a namiesto nich zavádza námatkové kontroly na viacerých miestach, uvádza sa v stanovisku vlády.Tiež rozširuje kategórie ľudí z iných štátov schengenského priestoru, ktorí môžu prísť do krajiny, vrátane migrujúcich pracovníkov a osôb prichádzajúcich z rodinných dôvodov.Keďže Veľká Británia a Španielsko vyžadujú od prichádzajúcich osôb z iných častí Európy, aby absolvovali karanténu, Francúzsko sa rozhodlo pre rovnaký krok v prípade ich občanov.Francúzska vláda uviedla, že to bude dobrovoľná 14-dňová karanténa založená na reciprocite za opatrenia, ktoré Spojené kráľovstvo a Španielsko prijali "nekoordinovaným" spôsobom.Cestujúci z krajín mimo Európu majú naďalej zákaz vstupu prinajmenšom do 15. júna. Výnimkou sú len francúzski občania.Všetci ľudia, čo cestujú do Francúzska musia vyplniť formulár, v ktorom odôvodňujú svoju cestu, a predložiť podpísaný dokument s vyhlásením, že nemajú príznaky ochorenia COVID-19.Francúzsko podľa tamojšej vlády spolupracuje s ostatnými európskymi krajinami na štandardných celoeurópskych pravidlách cestovania.