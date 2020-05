Minister Gröhling nechce v školstve škrtať, ale zefektívňovať využívanie financií

Ako v rozhovore s agentúrou SITA priblížil, na ministerstve momentálne pracujú aj na legislatívnom zámere, aby sa financovanie rozdelené medzi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo vnútra SR dostalo pod „jednu strechu“.

Možnosť efektívneho využívania financií vidí aj v redukovaní priamo riadených organizácií (napríklad Štátny pedagogický ústav či Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania – pozn. SITA), ktoré podľa neho efektívne využívať financie určite vedia. Ako príklad uviedol Bratislavský samosprávny kraj, v ktorom práve riadené organizácie dokázali nájsť potrebné financie.

Snaha o zjednotenie financovania

„Ja by som to nepovedal, že to budú škrty, ktoré budeme robiť. Lebo to vyznieva, že niečo sa nám nepáči, a to škrtneme. Nemyslím si, že by sme mali mať takýto pohľad na celú oblasť školstva,“ odpovedal na otázku, či sa pripravujú na škrty v rezorte. Dodal, že skôr pôjde o zefektívnenie procesov financovania, ktoré sa v školstve využívajú.

Ministerstvo momentálne pracuje aj na legislatívnom zámere, ktorý by umožnil zjednotenie financovania v školstve. Gröhling zdôraznil, že sa diskutuje aj o ďalších postupoch, vďaka ktorým by vedeli financie nielen lepšie kontrolovať, ale aj efektívne využívať.

Problémom je aj otvorený trh s učebnicami

Jednou z možností je zamerať sa na priamo riadené organizácie ministerstva školstva.

„To je dlhodobo téma, ktorej sa venujem. Nepotrebujeme ich sedemnásť. Mali by byť nejakým iným spôsobom pružnejšie, štíhlejšie, efektívnejšie,“ priblížil.

Minister zároveň podotkol, že existujú aj iné oblasti, kde sa môžu míňať financie, a to napríklad otvorený trh s učebnicami, ktorý rezort stále nemá vyriešený.

Na zefektívnenie financovania sa teda Gröhling nepozerá spôsobom, ktoré opatrenie zrušiť či vyčleniť z celého systému. Na systém chce hľadieť skôr tak, aby vedel, ako lepšie využívať financie a zachovať celý proces taký, aký je.

„Nefunguje to u mňa tak, že si napíšem desať vecí a teraz akože tri vyčiarknem a poviem si, vau, ušetril som 50 miliónov,“ povedal.

Peniaze sa minuli na vyučovaciu činnosť

Minister uviedol, že so svojím tímom dokážu financie efektívne využívať.

„My sme toto urobili na bratislavskej župe, kde keď sme prišli, sme sa tiež posadili nad rozpočet a hľadali sme, ktoré veci vieme využívať omnoho efektívnejšie a lepšie. Našli sme obrovský balík,“ povedal.

Peniaze sa podľa neho následne minuli na vyučovaciu činnosť. Podotkol, že rozpočet nemali nadhodnotený a fungovali na základe toho, čo v ňom reálne bolo. Vysvetlil, že vlastne len presúvali jednotlivé priority.