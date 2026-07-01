Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 1.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Diana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

01. júla 2026

Francúzsko zaviedlo novú rodičovskú dovolenku, chce podporiť pôrodnosť


Tagy: Francúzska vláda Pôrodnosť Rodičovská dovolenka starnutie obyvateľstva

Matky aj otcovia si budú môcť rozdeliť dodatočné platené voľno, vláda sa snaží reagovať na demografický pokles. Vo



Zdieľať
gettyimages 2230166589 676x507 1.7.2026 (SITA.sk) - Matky aj otcovia si budú môcť rozdeliť dodatočné platené voľno, vláda sa snaží reagovať na demografický pokles.

Vo Francúzsku v stredu nadobudli účinnosť nové pravidlá rodičovskej dovolenky, ktoré umožňujú matkám a otcom čerpať dodatočné platené voľno po narodení dieťaťa.


Vláda prezidenta Emmanuela Macrona si od reformy sľubuje podporu pôrodnosti, ktorá v krajine dlhodobo klesá.



Rodičia si polepšia


Doteraz mali matky pri prvom dieťati nárok na platenú materskú dovolenku v trvaní necelých štyroch mesiacov, zatiaľ čo otcovia mohli čerpať 28 dní voľna po narodení potomka.


Po novom si rodičia môžu rozdeliť ďalší jeden až dva mesiace platenej dovolenky nad rámec existujúcich nárokov. Počas prvého mesiaca budú dostávať 70 percent svojej čistej mzdy, počas druhého mesiaca 60 percent.


Opatrenie sa vzťahuje na rodičov detí narodených od 1. januára 2026 a nárok naň budú mať aj adoptívni rodičia.



Bojový plán


Prezident Emmanuel Macron predstavil reformu minulý rok ako súčasť širšieho plánu na boj proti neplodnosti a poklesu pôrodnosti.


Francúzsko vlani po prvý raz od konca druhej svetovej vojny zaznamenalo menej narodených detí než úmrtí.



Kritici sú rozčarovaní


Kritici reformy však tvrdia, že opatrenie nepôjde dostatočne ďaleko. Podľa viacerých feministických organizácií bude dodatočné voľno vo väčšine prípadov využívať partner s nižším príjmom, ktorým býva častejšie žena, čo nemusí prispieť k väčšej rovnosti medzi rodičmi.




Zdroj: SITA.sk - Francúzsko zaviedlo novú rodičovskú dovolenku, chce podporiť pôrodnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzska vláda Pôrodnosť Rodičovská dovolenka starnutie obyvateľstva
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministri si odsúhlasili oslavy 82. výročia SNP, nad ich cenou však zatiaľ visí otáznik
<< predchádzajúci článok
Silné búrky vyvolané vlnou horúčav si v Rumunsku a Rakúsku vyžiadali dva ľudské životy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 