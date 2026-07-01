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01. júla 2026
Francúzsko zaviedlo novú rodičovskú dovolenku, chce podporiť pôrodnosť
Matky aj otcovia si budú môcť rozdeliť dodatočné platené voľno, vláda sa snaží reagovať na demografický pokles. Vo
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Vo Francúzsku v stredu nadobudli účinnosť nové pravidlá rodičovskej dovolenky, ktoré umožňujú matkám a otcom čerpať dodatočné platené voľno po narodení dieťaťa.
Vláda prezidenta Emmanuela Macrona si od reformy sľubuje podporu pôrodnosti, ktorá v krajine dlhodobo klesá.
Rodičia si polepšia
Doteraz mali matky pri prvom dieťati nárok na platenú materskú dovolenku v trvaní necelých štyroch mesiacov, zatiaľ čo otcovia mohli čerpať 28 dní voľna po narodení potomka.
Po novom si rodičia môžu rozdeliť ďalší jeden až dva mesiace platenej dovolenky nad rámec existujúcich nárokov. Počas prvého mesiaca budú dostávať 70 percent svojej čistej mzdy, počas druhého mesiaca 60 percent.
Opatrenie sa vzťahuje na rodičov detí narodených od 1. januára 2026 a nárok naň budú mať aj adoptívni rodičia.
Bojový plán
Prezident Emmanuel Macron predstavil reformu minulý rok ako súčasť širšieho plánu na boj proti neplodnosti a poklesu pôrodnosti.
Francúzsko vlani po prvý raz od konca druhej svetovej vojny zaznamenalo menej narodených detí než úmrtí.
Kritici sú rozčarovaní
Kritici reformy však tvrdia, že opatrenie nepôjde dostatočne ďaleko. Podľa viacerých feministických organizácií bude dodatočné voľno vo väčšine prípadov využívať partner s nižším príjmom, ktorým býva častejšie žena, čo nemusí prispieť k väčšej rovnosti medzi rodičmi.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko zaviedlo novú rodičovskú dovolenku, chce podporiť pôrodnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
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