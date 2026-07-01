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01. júla 2026
Silné búrky vyvolané vlnou horúčav si v Rumunsku a Rakúsku vyžiadali dva ľudské životy
Búrky prišli po extrémnej vlne horúčav trvajúcej viac než týždeň, ktorá prekonávala teplotné rekordy naprieč Európou. Silné búrky, ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Búrky prišli po extrémnej vlne horúčav trvajúcej viac než týždeň, ktorá prekonávala teplotné rekordy naprieč Európou.
Silné búrky, ktoré nasledovali po intenzívnej vlne horúčav, ktoré v posledných dňoch sužovali európsky kontinent si v Rumunsku a Rakúsku vyžiadali dvoch mŕtvych, oznámili v stredu miestne úrady.
V Rumunsku zasiahli silné búrky viaceré oblasti vrátane Bukurešti, kde v noci z utorka na stredu zaplavili pivnice a domy a lámali stromy. Zábery záchranárov ukazujú, ako odstraňujú konáre z áut a ľudia sa brodia vodou po pás. V obci Găneasa neďaleko Bukurešti našli v aute človeka, ktorého zabil padajúci strom.
Rakúsko od nedele hlási búrky, ktoré spôsobili zosuvy pôdy v Tirolsku a ďalších regiónoch. V okrese Perg v Hornom Rakúsku zahynul v utorok muž, ktorého zasiahol odlomený konár. Dvadsaťšesťročný muž jazdil na štvorkolke so svojou partnerkou, keď sa konár stromu oslabeného búrkou zlomil a dopadol na neho.
Búrky prišli po extrémnej vlne horúčav trvajúcej viac než týždeň, ktorá prekonávala teplotné rekordy naprieč Európou. Odborníci upozorňujú, že klimatická zmena spôsobená emisiami skleníkových plynov z ľudskej činnosti zvyšuje frekvenciu aj intenzitu extrémnych prejavov počasia.
Zdroj: SITA.sk - Silné búrky vyvolané vlnou horúčav si v Rumunsku a Rakúsku vyžiadali dva ľudské životy © SITA Všetky práva vyhradené.
Silné búrky, ktoré nasledovali po intenzívnej vlne horúčav, ktoré v posledných dňoch sužovali európsky kontinent si v Rumunsku a Rakúsku vyžiadali dvoch mŕtvych, oznámili v stredu miestne úrady.
V Rumunsku zasiahli silné búrky viaceré oblasti vrátane Bukurešti, kde v noci z utorka na stredu zaplavili pivnice a domy a lámali stromy. Zábery záchranárov ukazujú, ako odstraňujú konáre z áut a ľudia sa brodia vodou po pás. V obci Găneasa neďaleko Bukurešti našli v aute človeka, ktorého zabil padajúci strom.
A powerful overnight storm flooded streets across Bucharest#storm #flood #bucharest #wionnews pic.twitter.com/n3RFis7WAW
— WION (@WIONews) July 1, 2026
Rakúsko od nedele hlási búrky, ktoré spôsobili zosuvy pôdy v Tirolsku a ďalších regiónoch. V okrese Perg v Hornom Rakúsku zahynul v utorok muž, ktorého zasiahol odlomený konár. Dvadsaťšesťročný muž jazdil na štvorkolke so svojou partnerkou, keď sa konár stromu oslabeného búrkou zlomil a dopadol na neho.
Búrky prišli po extrémnej vlne horúčav trvajúcej viac než týždeň, ktorá prekonávala teplotné rekordy naprieč Európou. Odborníci upozorňujú, že klimatická zmena spôsobená emisiami skleníkových plynov z ľudskej činnosti zvyšuje frekvenciu aj intenzitu extrémnych prejavov počasia.
Zdroj: SITA.sk - Silné búrky vyvolané vlnou horúčav si v Rumunsku a Rakúsku vyžiadali dva ľudské životy © SITA Všetky práva vyhradené.
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