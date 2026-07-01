Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 1.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Diana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. júla 2026

Ministri si odsúhlasili oslavy 82. výročia SNP, nad ich cenou však zatiaľ visí otáznik


Tagy: Financovanie Oslavy SNP Slovenské národné povstanie SNP

Ministri schválili harmonogram osláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, budú otvorené aj pre širokú verejnosť. Ministri si na stredajšom rokovaní odsúhlasili harmonogram ...



Zdieľať
66d0350a4212d264479099 scaled 1 676x450 1.7.2026 (SITA.sk) - Ministri schválili harmonogram osláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, budú otvorené aj pre širokú verejnosť.


Ministri si na stredajšom rokovaní odsúhlasili harmonogram osláv 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Tie sa budú konať 29. augusta v Banskej Bystrici. Oslavy organizuje Ministerstvo obrany a spoluorganizátormi sú rezorty vnútra a zdravotníctva. Predložený materiál obsahuje aj program. O 10:00 bude pietny akt kladenia vencov, o 11:00 bude slávnostný program s príhovormi hostí a o 14:00 slávnostná vojenská prísaha.

Pre návštevníkov budú k dispozícii statické ukážky vojenskej techniky a prezentačné stánky ministerstiev. Súčasťou osláv bude aj sprievodný a kultúrny program. Tieto štátne oslavy na rozdiel od tých cyrilo-metodských budú prístupné aj verejnosti. Vláda však zatiaľ nezverejnila, koľko oslavy SNP budú stáť.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/oslavy-81-vyrocia-snp-fotografie/">Oslavy 81. výročia SNP (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Ministri si odsúhlasili oslavy 82. výročia SNP, nad ich cenou však zatiaľ visí otáznik © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Financovanie Oslavy SNP Slovenské národné povstanie SNP
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Francúzsko zaviedlo novú rodičovskú dovolenku, chce podporiť pôrodnosť

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 