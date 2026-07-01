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01. júla 2026
Ministri si odsúhlasili oslavy 82. výročia SNP, nad ich cenou však zatiaľ visí otáznik
Ministri schválili harmonogram osláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, budú otvorené aj pre širokú verejnosť. Ministri si na stredajšom rokovaní odsúhlasili harmonogram ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Ministri schválili harmonogram osláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, budú otvorené aj pre širokú verejnosť.
Ministri si na stredajšom rokovaní odsúhlasili harmonogram osláv 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Tie sa budú konať 29. augusta v Banskej Bystrici. Oslavy organizuje Ministerstvo obrany a spoluorganizátormi sú rezorty vnútra a zdravotníctva. Predložený materiál obsahuje aj program. O 10:00 bude pietny akt kladenia vencov, o 11:00 bude slávnostný program s príhovormi hostí a o 14:00 slávnostná vojenská prísaha.
Pre návštevníkov budú k dispozícii statické ukážky vojenskej techniky a prezentačné stánky ministerstiev. Súčasťou osláv bude aj sprievodný a kultúrny program. Tieto štátne oslavy na rozdiel od tých cyrilo-metodských budú prístupné aj verejnosti. Vláda však zatiaľ nezverejnila, koľko oslavy SNP budú stáť.
Zdroj: SITA.sk - Ministri si odsúhlasili oslavy 82. výročia SNP, nad ich cenou však zatiaľ visí otáznik © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministri si na stredajšom rokovaní odsúhlasili harmonogram osláv 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Tie sa budú konať 29. augusta v Banskej Bystrici. Oslavy organizuje Ministerstvo obrany a spoluorganizátormi sú rezorty vnútra a zdravotníctva. Predložený materiál obsahuje aj program. O 10:00 bude pietny akt kladenia vencov, o 11:00 bude slávnostný program s príhovormi hostí a o 14:00 slávnostná vojenská prísaha.
Pre návštevníkov budú k dispozícii statické ukážky vojenskej techniky a prezentačné stánky ministerstiev. Súčasťou osláv bude aj sprievodný a kultúrny program. Tieto štátne oslavy na rozdiel od tých cyrilo-metodských budú prístupné aj verejnosti. Vláda však zatiaľ nezverejnila, koľko oslavy SNP budú stáť.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/oslavy-81-vyrocia-snp-fotografie/">Oslavy 81. výročia SNP (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ministri si odsúhlasili oslavy 82. výročia SNP, nad ich cenou však zatiaľ visí otáznik © SITA Všetky práva vyhradené.
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