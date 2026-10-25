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25. októbra 2026
Účasť v spojených voľbách sa priblížila k 50 percentám, polícia zaregistrovala 317 podnetov – VIDEO, FOTO
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Podnety Prezidentka Policajného zboru SR Trestné oznámenie Volebná korupcia
Vo voľbách do orgánov obcí svoj hlas odovzdalo 2 167 970 voličov, čo predstavuje 48,48 percenta. Účasť v sobotňajších spojených komunálnych a krajských voľbách dosiahla skoro 50 ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Vo voľbách do orgánov obcí svoj hlas odovzdalo 2 167 970 voličov, čo predstavuje 48,48 percenta.
Účasť v sobotňajších spojených komunálnych a krajských voľbách dosiahla skoro 50 percent. Ako na tlačovej konferencii informoval predseda Štátnej komisne pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda, vo voľbách do orgánov obcí svoj hlas odovzdalo 2 167 970 voličov, čo predstavuje 48,48 percenta. Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov svoj hlas odovzdalo 2 074 737 voličov, to znamená 46,56 percenta.
„Počet obcí, miest a mestských častí, v ktorých bolo zvolené obecné, mestské alebo miestne zastupiteľstvo je 2 900," povedal Burda s tým, že celkový počet obcí, miest a metských častí v SR je 2 926. Voľby mali podľa Burdu celkovo pokojný priebeh.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Podľa policajnej prezidentky Jany Maškarovej polícia v súvislosti s voľbami zaregistrovala 317 podnetov. „Každému takémuto prijatému oznámenie, vrátane anonymov, sme sa venovali," povedala Maškarová. Celkovo 127 podnetov policajti pritom obdržali už pred konaním volieb, z toho 53 trestných oznámení.
„Podnety s podozreniami z protiprávneho konania boli zaznamenané vo všetkých regiónoch Slovenska," zdôraznila Maškarová s tým, že najvyšší počet takýchto podnetov bol v Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Podnety sa týkali napríklad volebnej korupcie, ale aj ohovárania, šírenia dezinformácii alebo porušovania moratória.
V deň konania volieb polícia zaznamenala 190 podnetov, z toho 30 trestných oznámení. Najviac podnetov prišlo z Košického kraja. Podnety sa podľa Maškarovej týkali volebnej korupcie alebo účelového prihlasovania obyvateľov na trvalý pobyt. Policajná prezidentka tiež spomenula prípad z Prešovského kraja, kde pri podplácaní voličov zadržali dve osoby. „Boli zaistené aj finančné prostriedky," zdôraznila Maškarová s tým, že neskôr zadržali aj tretiu osobu podieľajúcu sa na volebnej korupcii.
Volieb sa podľa Maškarovej mohlo zúčastniť aj 56 osôb, ktoré sa v tom čase nachádzali v celách policajného zaistenia. „Avšak ani jedna z týchto osôb si svoje volebné právo neuplatnila," uviedla šéfka polície. Zároveň informovala, že v spojených voľbách bolo zvolených aj 24 príslušníkov Policajného zboru. „Na jedne strane ma mrzí, že Policajný zbor prichádza o takýchto skúsených policajtov. Ale na druhej strane im naozaj prajem všetko dobré do ďalšej kariéry," dodala policajná prezidentka.
Zdroj: SITA.sk - Účasť v spojených voľbách sa priblížila k 50 percentám, polícia zaregistrovala 317 podnetov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Účasť v sobotňajších spojených komunálnych a krajských voľbách dosiahla skoro 50 percent. Ako na tlačovej konferencii informoval predseda Štátnej komisne pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda, vo voľbách do orgánov obcí svoj hlas odovzdalo 2 167 970 voličov, čo predstavuje 48,48 percenta. Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov svoj hlas odovzdalo 2 074 737 voličov, to znamená 46,56 percenta.
„Počet obcí, miest a mestských častí, v ktorých bolo zvolené obecné, mestské alebo miestne zastupiteľstvo je 2 900," povedal Burda s tým, že celkový počet obcí, miest a metských častí v SR je 2 926. Voľby mali podľa Burdu celkovo pokojný priebeh.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Podnety vo všetkých regiónoch
Podľa policajnej prezidentky Jany Maškarovej polícia v súvislosti s voľbami zaregistrovala 317 podnetov. „Každému takémuto prijatému oznámenie, vrátane anonymov, sme sa venovali," povedala Maškarová. Celkovo 127 podnetov policajti pritom obdržali už pred konaním volieb, z toho 53 trestných oznámení.
„Podnety s podozreniami z protiprávneho konania boli zaznamenané vo všetkých regiónoch Slovenska," zdôraznila Maškarová s tým, že najvyšší počet takýchto podnetov bol v Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Podnety sa týkali napríklad volebnej korupcie, ale aj ohovárania, šírenia dezinformácii alebo porušovania moratória.
V deň konania volieb polícia zaznamenala 190 podnetov, z toho 30 trestných oznámení. Najviac podnetov prišlo z Košického kraja. Podnety sa podľa Maškarovej týkali volebnej korupcie alebo účelového prihlasovania obyvateľov na trvalý pobyt. Policajná prezidentka tiež spomenula prípad z Prešovského kraja, kde pri podplácaní voličov zadržali dve osoby. „Boli zaistené aj finančné prostriedky," zdôraznila Maškarová s tým, že neskôr zadržali aj tretiu osobu podieľajúcu sa na volebnej korupcii.
Volieb sa podľa Maškarovej mohlo zúčastniť aj 56 osôb, ktoré sa v tom čase nachádzali v celách policajného zaistenia. „Avšak ani jedna z týchto osôb si svoje volebné právo neuplatnila," uviedla šéfka polície. Zároveň informovala, že v spojených voľbách bolo zvolených aj 24 príslušníkov Policajného zboru. „Na jedne strane ma mrzí, že Policajný zbor prichádza o takýchto skúsených policajtov. Ale na druhej strane im naozaj prajem všetko dobré do ďalšej kariéry," dodala policajná prezidentka.
Zdroj: SITA.sk - Účasť v spojených voľbách sa priblížila k 50 percentám, polícia zaregistrovala 317 podnetov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Podnety Prezidentka Policajného zboru SR Trestné oznámenie Volebná korupcia
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