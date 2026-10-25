Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 25.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aurel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. októbra 2026

Účasť v spojených voľbách sa priblížila k 50 percentám, polícia zaregistrovala 317 podnetov – VIDEO, FOTO


Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Podnety Prezidentka Policajného zboru SR Trestné oznámenie Volebná korupcia

Vo voľbách do orgánov obcí svoj hlas odovzdalo 2 167 970 voličov, čo predstavuje 48,48 percenta. Účasť v sobotňajších spojených komunálnych a krajských voľbách dosiahla skoro 50 ...



Zdieľať
6adca1c21d968220971061 676x451 25.10.2026 (SITA.sk) - Vo voľbách do orgánov obcí svoj hlas odovzdalo 2 167 970 voličov, čo predstavuje 48,48 percenta.


Účasť v sobotňajších spojených komunálnych a krajských voľbách dosiahla skoro 50 percent. Ako na tlačovej konferencii informoval predseda Štátnej komisne pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda, vo voľbách do orgánov obcí svoj hlas odovzdalo 2 167 970 voličov, čo predstavuje 48,48 percenta. Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov svoj hlas odovzdalo 2 074 737 voličov, to znamená 46,56 percenta.

Počet obcí, miest a mestských častí, v ktorých bolo zvolené obecné, mestské alebo miestne zastupiteľstvo je 2 900," povedal Burda s tým, že celkový počet obcí, miest a metských častí v SR je 2 926. Voľby mali podľa Burdu celkovo pokojný priebeh.

Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026



Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)

Podnety vo všetkých regiónoch


Podľa policajnej prezidentky Jany Maškarovej polícia v súvislosti s voľbami zaregistrovala 317 podnetov. „Každému takémuto prijatému oznámenie, vrátane anonymov, sme sa venovali," povedala Maškarová. Celkovo 127 podnetov policajti pritom obdržali už pred konaním volieb, z toho 53 trestných oznámení.

Podnety s podozreniami z protiprávneho konania boli zaznamenané vo všetkých regiónoch Slovenska," zdôraznila Maškarová s tým, že najvyšší počet takýchto podnetov bol v Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Podnety sa týkali napríklad volebnej korupcie, ale aj ohovárania, šírenia dezinformácii alebo porušovania moratória.

V deň konania volieb polícia zaznamenala 190 podnetov, z toho 30 trestných oznámení. Najviac podnetov prišlo z Košického kraja. Podnety sa podľa Maškarovej týkali volebnej korupcie alebo účelového prihlasovania obyvateľov na trvalý pobyt. Policajná prezidentka tiež spomenula prípad z Prešovského kraja, kde pri podplácaní voličov zadržali dve osoby. „Boli zaistené aj finančné prostriedky," zdôraznila Maškarová s tým, že neskôr zadržali aj tretiu osobu podieľajúcu sa na volebnej korupcii.

Volieb sa podľa Maškarovej mohlo zúčastniť aj 56 osôb, ktoré sa v tom čase nachádzali v celách policajného zaistenia. „Avšak ani jedna z týchto osôb si svoje volebné právo neuplatnila," uviedla šéfka polície. Zároveň informovala, že v spojených voľbách bolo zvolených aj 24 príslušníkov Policajného zboru. „Na jedne strane ma mrzí, že Policajný zbor prichádza o takýchto skúsených policajtov. Ale na druhej strane im naozaj prajem všetko dobré do ďalšej kariéry," dodala policajná prezidentka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Účasť v spojených voľbách sa priblížila k 50 percentám, polícia zaregistrovala 317 podnetov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Podnety Prezidentka Policajného zboru SR Trestné oznámenie Volebná korupcia
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Francúzsko zažilo druhý víkend násilných protestov, polícia eviduje vyše 1 300 zadržaných

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 