 24hod.sk    Zo zahraničia

13. októbra 2025

Francúzskom otriasla smrť šikanovaného dieťaťa


Mŕtve deväťročné dievča tento víkend našli v jej dome v severovýchodnom Francúzsku, uviedla prokuratúra, pričom podľa policajných zdrojov dieťa spáchalo samovraždu pre



gettyimages 73206811 1 676x451 13.10.2025 (SITA.sk) - Mŕtve deväťročné dievča tento víkend našli v jej dome v severovýchodnom Francúzsku, uviedla prokuratúra, pričom podľa policajných zdrojov dieťa spáchalo samovraždu pre šikanu.


Regionálne školské úrady uviedli, že sú „touto tragickou udalosťou otrasené“. Podľa prokuratúry sa zdá, že dievča sa dobrovoľne pripravilo o život, ale neposkytla ďalšie podrobnosti. Policajné zdroje uviedli, že dieťa zanechalo svojej rodine list.

Matka dievčiny podľa zdroja médií povedala, že ju šikanovali spolužiaci zo základnej školy, ktorí ju nazývali obéznou, a dievča hovorilo o samovražde. Osoba blízka rodine, ktorá si želala zostať v anonymite, uviedla, že škola bola o šikane informovaná.

Deväťročný spolužiak obete Abnor povedal, že dievča bolo šikanované cestou domov. „V triede sa smiala, bola trochu veselá, ale niekedy ju (iné deti) urážali,“ povedal pred školou, kde bol so svojou matkou.


Zdroj: SITA.sk - Francúzskom otriasla smrť šikanovaného dieťaťa © SITA Všetky práva vyhradené.

