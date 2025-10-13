|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 14.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boris
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. októbra 2025
Francúzskom otriasla smrť šikanovaného dieťaťa
Mŕtve deväťročné dievča tento víkend našli v jej dome v severovýchodnom Francúzsku, uviedla prokuratúra, pričom podľa policajných zdrojov dieťa spáchalo samovraždu pre
Zdieľať
13.10.2025 (SITA.sk) - Mŕtve deväťročné dievča tento víkend našli v jej dome v severovýchodnom Francúzsku, uviedla prokuratúra, pričom podľa policajných zdrojov dieťa spáchalo samovraždu pre šikanu.
Regionálne školské úrady uviedli, že sú „touto tragickou udalosťou otrasené“. Podľa prokuratúry sa zdá, že dievča sa dobrovoľne pripravilo o život, ale neposkytla ďalšie podrobnosti. Policajné zdroje uviedli, že dieťa zanechalo svojej rodine list.
Matka dievčiny podľa zdroja médií povedala, že ju šikanovali spolužiaci zo základnej školy, ktorí ju nazývali obéznou, a dievča hovorilo o samovražde. Osoba blízka rodine, ktorá si želala zostať v anonymite, uviedla, že škola bola o šikane informovaná.
Deväťročný spolužiak obete Abnor povedal, že dievča bolo šikanované cestou domov. „V triede sa smiala, bola trochu veselá, ale niekedy ju (iné deti) urážali,“ povedal pred školou, kde bol so svojou matkou.
Zdroj: SITA.sk - Francúzskom otriasla smrť šikanovaného dieťaťa © SITA Všetky práva vyhradené.
Regionálne školské úrady uviedli, že sú „touto tragickou udalosťou otrasené“. Podľa prokuratúry sa zdá, že dievča sa dobrovoľne pripravilo o život, ale neposkytla ďalšie podrobnosti. Policajné zdroje uviedli, že dieťa zanechalo svojej rodine list.
Matka dievčiny podľa zdroja médií povedala, že ju šikanovali spolužiaci zo základnej školy, ktorí ju nazývali obéznou, a dievča hovorilo o samovražde. Osoba blízka rodine, ktorá si želala zostať v anonymite, uviedla, že škola bola o šikane informovaná.
Deväťročný spolužiak obete Abnor povedal, že dievča bolo šikanované cestou domov. „V triede sa smiala, bola trochu veselá, ale niekedy ju (iné deti) urážali,“ povedal pred školou, kde bol so svojou matkou.
Zdroj: SITA.sk - Francúzskom otriasla smrť šikanovaného dieťaťa © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Po odsúdení za korupciu sa český exposlanec skrýval 13 rokov
Po odsúdení za korupciu sa český exposlanec skrýval 13 rokov
<< predchádzajúci článok
Prudké záplavy zabili najmenej 64 ľudí
Prudké záplavy zabili najmenej 64 ľudí