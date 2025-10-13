|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 14.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boris
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. októbra 2025
Po odsúdení za korupciu sa český exposlanec skrýval 13 rokov
Bývalý český poslanec za stranu ČSSD Petr Wolf, ktorý bol v Južnej Amerike na úteku pred zákonom, je v Česku. Priletel v pondelok popoludní. Jeho lietadlo sprevádzala ...
Zdieľať
14.10.2025 (SITA.sk) - Bývalý český poslanec za stranu ČSSD Petr Wolf, ktorý bol v Južnej Amerike na úteku pred zákonom, je v Česku. Priletel v pondelok popoludní. Jeho lietadlo sprevádzala polícia. Hneď po prílete putoval do väzobnej väznice. Informuje o tom web TN.cz.
Wolfa v Česku v roku 2012 odsúdili na šesť rokov väzenia za zneužitie štátnej dotácie pre vlastnú potrebu. Do zahraničia utiekol krátko po rozsudku, aby sa vyhol trestu. Česko po ňom vyhlásilo medzinárodné pátranie. V roku 2019 sa kriminalisti dozvedeli, že sa nachádza v Paraguaji. Jeho zatknutiu však predchádzali prieťahy. Wolfa uväznili v Paraguaji vlani. Nakoniec sám požiadal o vydanie do Česka.
Wolf priletel na pražské letisko pravidelnou linkou z Paraguaja s medzipristátím v Španielsku. Okrem odpykania si 6 rokov väzenia za podvod mal podľa rozsudku uhradiť aj päťmiliónovú pokutu. Tú už postupne splácal, a to aj v čase, keď sa skrýval v Južnej Amerike.
Petr Wolf pôsobil v Poslaneckej snemovni v rokoch 2006 až 2010 ako člen ČSSD, ktorú neskôr opustil. V roku 2012 ho Krajský súd v Ostrave uznal vinným z podvodu pri čerpaní dotácií v hodnote 11 miliónov korún.
Zdroj: SITA.sk - Po odsúdení za korupciu sa český exposlanec skrýval 13 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Wolfa v Česku v roku 2012 odsúdili na šesť rokov väzenia za zneužitie štátnej dotácie pre vlastnú potrebu. Do zahraničia utiekol krátko po rozsudku, aby sa vyhol trestu. Česko po ňom vyhlásilo medzinárodné pátranie. V roku 2019 sa kriminalisti dozvedeli, že sa nachádza v Paraguaji. Jeho zatknutiu však predchádzali prieťahy. Wolfa uväznili v Paraguaji vlani. Nakoniec sám požiadal o vydanie do Česka.
Wolf priletel na pražské letisko pravidelnou linkou z Paraguaja s medzipristátím v Španielsku. Okrem odpykania si 6 rokov väzenia za podvod mal podľa rozsudku uhradiť aj päťmiliónovú pokutu. Tú už postupne splácal, a to aj v čase, keď sa skrýval v Južnej Amerike.
Petr Wolf pôsobil v Poslaneckej snemovni v rokoch 2006 až 2010 ako člen ČSSD, ktorú neskôr opustil. V roku 2012 ho Krajský súd v Ostrave uznal vinným z podvodu pri čerpaní dotácií v hodnote 11 miliónov korún.
Zdroj: SITA.sk - Po odsúdení za korupciu sa český exposlanec skrýval 13 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
Francúzskom otriasla smrť šikanovaného dieťaťa
Francúzskom otriasla smrť šikanovaného dieťaťa