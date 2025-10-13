Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 14.10.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

13. októbra 2025

Po odsúdení za korupciu sa český exposlanec skrýval 13 rokov



Bývalý český poslanec za stranu ČSSD Petr Wolf, ktorý bol v Južnej Amerike na úteku pred zákonom, je v Česku. Priletel v pondelok popoludní. Jeho lietadlo sprevádzala ...



Zdieľať
gettyimages 484119306 676x422 14.10.2025 (SITA.sk) - Bývalý český poslanec za stranu ČSSD Petr Wolf, ktorý bol v Južnej Amerike na úteku pred zákonom, je v Česku. Priletel v pondelok popoludní. Jeho lietadlo sprevádzala polícia. Hneď po prílete putoval do väzobnej väznice. Informuje o tom web TN.cz.


Wolfa v Česku v roku 2012 odsúdili na šesť rokov väzenia za zneužitie štátnej dotácie pre vlastnú potrebu. Do zahraničia utiekol krátko po rozsudku, aby sa vyhol trestu. Česko po ňom vyhlásilo medzinárodné pátranie. V roku 2019 sa kriminalisti dozvedeli, že sa nachádza v Paraguaji. Jeho zatknutiu však predchádzali prieťahy. Wolfa uväznili v Paraguaji vlani. Nakoniec sám požiadal o vydanie do Česka.

Wolf priletel na pražské letisko pravidelnou linkou z Paraguaja s medzipristátím v Španielsku. Okrem odpykania si 6 rokov väzenia za podvod mal podľa rozsudku uhradiť aj päťmiliónovú pokutu. Tú už postupne splácal, a to aj v čase, keď sa skrýval v Južnej Amerike.

Petr Wolf pôsobil v Poslaneckej snemovni v rokoch 2006 až 2010 ako člen ČSSD, ktorú neskôr opustil. V roku 2012 ho Krajský súd v Ostrave uznal vinným z podvodu pri čerpaní dotácií v hodnote 11 miliónov korún.



Zdroj: SITA.sk - Po odsúdení za korupciu sa český exposlanec skrýval 13 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

