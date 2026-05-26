26. mája 2026

Francúzskom otriasla vražda len 11-ročného chlapca, zatkli dvoch podozrivých tínedžerov


26.5.2026 (SITA.sk) - Francúzska polícia zadržala 16-ročného chlapca a 15-ročné dievča v súvislosti so smrťou 11-ročného chlapca, ktorého telo našli pri rieke v meste Rennes.


Dvaja tínedžeri sú vo Francúzsku v policajnej väzbe po tom, ako našli telo 11-ročného chlapca na brehu rieky Vilaine v meste Rennes na severozápade krajiny. Informovala o tom miestna prokuratúra.

Telo chlapca objavili v nedeľu s mokrým uterákom pevne obviazaným okolo krku. Prokurátor Frédéric Teillet v pondelok uviedol, že polícia zadržala 16-ročného chlapca v jeho dome a 15-ročné dievča, ktoré sa samo prihlásilo na polícii.

„Ide o dvoch mladých ľudí, ktorých videli s obeťou na mieste činu v popoludňajších hodinách v deň incidentu a ktorí sú momentálne vo väzbe pre podozrenie z vraždy maloletého,“ uviedol Teillet.

Prokuratúra zároveň spresnila, že obeť mala 11 rokov, a nie 12, ako úrady pôvodne informovali.

Podľa policajného zdroja upozornil na možné nešťastie rybár, ktorý v oblasti počul detský krik. Následne privolal políciu.

V pondelok pokračovali pri rieke pátracie práce potápačov a okolie uzavrelo väčšie množstvo policajných vozidiel. Miestni obyvatelia vyjadrovali šok nad tragédiou.

„Dieťa vo veku okolo desať rokov, tomu nemôžem uveriť,“ povedal 57-ročný muž menom Stéphane, ktorý sa pohyboval v blízkosti miesta činu.


Zdroj: SITA.sk - Francúzskom otriasla vražda len 11-ročného chlapca, zatkli dvoch podozrivých tínedžerov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Chlapec vražda vo Francúzsku
