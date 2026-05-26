Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Francúzskom otriasla vražda len 11-ročného chlapca, zatkli dvoch podozrivých tínedžerov
26.5.2026 (SITA.sk) - Francúzska polícia zadržala 16-ročného chlapca a 15-ročné dievča v súvislosti so smrťou 11-ročného chlapca, ktorého telo našli pri rieke v meste Rennes.
Dvaja tínedžeri sú vo Francúzsku v policajnej väzbe po tom, ako našli telo 11-ročného chlapca na brehu rieky Vilaine v meste Rennes na severozápade krajiny. Informovala o tom miestna prokuratúra.
Telo chlapca objavili v nedeľu s mokrým uterákom pevne obviazaným okolo krku. Prokurátor Frédéric Teillet v pondelok uviedol, že polícia zadržala 16-ročného chlapca v jeho dome a 15-ročné dievča, ktoré sa samo prihlásilo na polícii.
„Ide o dvoch mladých ľudí, ktorých videli s obeťou na mieste činu v popoludňajších hodinách v deň incidentu a ktorí sú momentálne vo väzbe pre podozrenie z vraždy maloletého,“ uviedol Teillet.
Prokuratúra zároveň spresnila, že obeť mala 11 rokov, a nie 12, ako úrady pôvodne informovali.
Podľa policajného zdroja upozornil na možné nešťastie rybár, ktorý v oblasti počul detský krik. Následne privolal políciu.
V pondelok pokračovali pri rieke pátracie práce potápačov a okolie uzavrelo väčšie množstvo policajných vozidiel. Miestni obyvatelia vyjadrovali šok nad tragédiou.
„Dieťa vo veku okolo desať rokov, tomu nemôžem uveriť,“ povedal 57-ročný muž menom Stéphane, ktorý sa pohyboval v blízkosti miesta činu.
Humanitárny zločin Rusov na Ukrajine. Zaútočili na potravinový sklad OSN a zničili pomoc pre 130-tisíc ľudí
Moskva žiada okamžité prepustenie metropolitu Ilariona, ktorého zadržala česká polícia
