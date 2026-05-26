 Meniny má Dušan
26. mája 2026

Moskva žiada okamžité prepustenie metropolitu Ilariona, ktorého zadržala česká polícia


Rusko označilo české obvinenia z drogovej trestnej činnosti za absurdné a predvolalo si českého diplomata.



26.5.2026 (SITA.sk) - Rusko označilo české obvinenia z drogovej trestnej činnosti za absurdné a predvolalo si českého diplomata.

Rusko si v utorok predvolalo zástupcu českého veľvyslanca v Moskve Jana Ondřejku po tom, čo české úrady zadržali vplyvného pravoslávneho duchovného Ilariona pre podozrenie z držby zakázaných látok.



Prenasledovanie duchovných


Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že českému diplomatovi odovzdalo „dôrazný protest“ a žiada „bezpodmienečné a okamžité prepustenie biskupa Ilariona“.


Moskva zároveň obvinenia z „výroby a pašovania omamných látok“ označila za „absurdné a nepodložené“ a obvinila Prahu z „prenasledovania“ pravoslávnych duchovných.



Biely prášok


Emeritného metropolitu Ilariona, občianskym menom Grigorija Alfejeva, zadržala česká polícia v nedeľu na diaľnici medzi Karlovými Varmi a Prahou.


Podľa jeho zástupcov našli policajti v kufri auta štyri nádoby s „bielou látkou“. Duchovný podľa vyhlásenia odmieta akúkoľvek spojitosť s obchodovaním s drogami.


Ilarion viedol 13 rokov oddelenie zahraničných vzťahov Ruskej pravoslávnej cirkvi a bol považovaný za možného nástupcu patriarchu Kirilla.


Po začiatku vojny na Ukrajine bol presunutý do maďarskej diecézy. V súčasnosti pôsobí v pravoslávnom chráme v Karlových Varoch.




Zdroj: SITA.sk - Moskva žiada okamžité prepustenie metropolitu Ilariona, ktorého zadržala česká polícia © SITA Všetky práva vyhradené.

