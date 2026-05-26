26. mája 2026

Humanitárny zločin Rusov na Ukrajine. Zaútočili na potravinový sklad OSN a zničili pomoc pre 130-tisíc ľudí


Útoky na civilnú a humanitárnu infraštruktúru sú podľa medzinárodného humanitárneho práva prísne zakázané. Ruská balistická strela Iskander zničila dôležité zásoby potravín v sklade



russia_military_73586 scaled 1 676x478 26.5.2026 (SITA.sk) - Útoky na civilnú a humanitárnu infraštruktúru sú podľa medzinárodného humanitárneho práva prísne zakázané.


Ruská balistická strela Iskander zničila dôležité zásoby potravín v sklade Svetového potravinového programu (WFP) v ukrajinskom meste Dnipro. Ako referuje web united24media.com, okupanti týmto zničili humanitárnu pomoc určenú približne pre 130-tisíc ľudí žijúcich v blízkosti frontovej línie.

Ako uviedol WFP, v sklade sa nachádzala potravinová pomoc v hodnote zhruba 1,4 milióna dolárov. Fotografie zverejnené agentúrou Organizácie Spojených národov (OSN) ukazovali deravú strechu skladu, pričom vo vnútri boli viditeľné poškodené a zničené palety s konzervovaným tovarom a inými potravinami.

„Za posledných 18 mesiacov zaznamenal WFP viac ako 84 incidentov, ktoré ovplyvnili jeho sklady, dopravu, miesta distribúcie pomoci a majetok miestnych humanitárnych partnerov po celej Ukrajine,“ uviedol Richard Ragan, zástupca WFP na Ukrajine.

Agentúra zdôraznila, že útoky na civilnú a humanitárnu infraštruktúru sú podľa medzinárodného humanitárneho práva prísne zakázané.

Iskander-M je ruský balistický raketový systém krátkeho doletu určený na vykonávanie presných úderov proti vysokocenným cieľom v operačno-taktickej hĺbke. Jeho kvázibalistický letový profil a manévrovanie komplikujú zachytenie všetkými systémami protivzdušnej obrany okrem najmodernejších západných systémov dodaných na Ukrajinu.

Zdroj: SITA.sk - Humanitárny zločin Rusov na Ukrajine. Zaútočili na potravinový sklad OSN a zničili pomoc pre 130-tisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

