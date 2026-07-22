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22. júla 2026

Francúzsky parlament schválil zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov


Tagy: Francúzsky parlament schválenie zákona Sociálne siete zákaz sociálnych sietí

Opatrenie sa začne zavádzať od septembra a z Francúzska robí prvú európsku krajinu s takýmto zákazom. Francúzsky parlament ...



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gettyimages 1525301733 676x451 22.7.2026 (SITA.sk) - Opatrenie sa začne zavádzať od septembra a z Francúzska robí prvú európsku krajinu s takýmto zákazom.


Francúzsky parlament schválil v utorok zákon, ktorý zakáže deťom mladším ako 15 rokov používať sociálne siete. Francúzsko sa tak stane prvou európskou krajinou, ktorá zavedie zákaz prístupu maloletých na platformy ako TikTok, Instagram či Snapchat.

Francúzsko ide príkladom


Za návrh hlasovalo v Národnom zhromaždení 279 poslancov, proti ich bolo 81. Zákon ešte musí preskúmať Ústavná rada. Prezident Emmanuel Macron chce, aby začal platiť už v septembri.

„Francúzsko ide v Európe príkladom, pokiaľ ide o ochranu našich detí a tínedžerov,“ vyhlásil Macron.

Od 1. septembra nebudú môcť osoby mladšie ako 15 rokov zakladať nové účty na sociálnych sieťach. Existujúce účty budú musieť platformy zrušiť od januára 2027.

EÚ príde s vlastnými pravidlami


Podľa ministerky pre digitalizáciu Anne Le Henanffovej sú nástroje na overovanie veku už dostupné a zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel ponesú prevádzkovatelia platforiem.

Zákon sa nebude vzťahovať na online encyklopédie ani vzdelávacie platformy. Európska únia (EÚ) zároveň pripravuje vlastné pravidlá na obmedzenie prístupu detí k sociálnym sieťam a testuje aplikáciu na overovanie veku používateľov.


Zdroj: SITA.sk - Francúzsky parlament schválil zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzsky parlament schválenie zákona Sociálne siete zákaz sociálnych sietí
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