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22. júla 2026

Syrskyj skončil a velenie ukrajinskej armády preberá reformný generál Drapatyj, preslávil sa aj videom z roku 2014


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda Vojna na Ukrajine

Odchod hlavného veliteľa prišiel po politickej kríze a protestoch proti odvolaniu bývalého ministra obrany Mychajla Fedorova, ktorý armádne vedenie obvinil z blokovania reforiem. Ukrajinský prezident



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russia_ukraine_war__5932 676x451 22.7.2026 (SITA.sk) - Odchod hlavného veliteľa prišiel po politickej kríze a protestoch proti odvolaniu bývalého ministra obrany Mychajla Fedorova, ktorý armádne vedenie obvinil z blokovania reforiem.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok odvolal hlavného veliteľa Ozbrojených síl Ukrajiny Oleksandra Syrského a na jeho miesto vymenoval doterajšieho veliteľa spoločných síl Mychajla Drapatého.

Politická kríza


Personálna výmena prichádza po politickej kríze, ktorú vyvolalo minulý týždeň odvolanie ministra obrany Mychajla Fedorova. Ten obvinil Syrského, že blokoval jeho reformy armády a tlačil na prezidenta, aby ho zbavil funkcie. Syrskyj tieto tvrdenia odmietol.
Rozhodol som sa, že novým hlavným veliteľom Ozbrojených síl Ukrajiny bude Mychajlo Drapatyj.

— Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram.

Zelenskyj poďakoval Syrskému za jeho službu. „Som vďačný Oleksandrovi Syrskému a každému z našich bojovníkov za silné postavenie Ukrajiny na frontovej línii,“ uviedol prezident.

Brzdil reformy


Šesťdesiatročný Syrskyj patril medzi najskúsenejších ukrajinských veliteľov. Funkciu zastával od roku 2024 a počas ruskej invázie velil okrem iného obrane Kyjeva na jej začiatku vo februári 2022.

Jeho odchod nasledoval po niekoľkých dňoch protestov v ukrajinských mestách. Tisíce ľudí vyšli do ulíc na podporu 35-ročného Fedorova, ktorý si získal popularitu snahou o modernizáciu armády a zavádzanie technologických inovácií. Kritici Syrského mu vyčítali, že brzdil reformy v oblasti obstarávania, vybavenia armády či mobilizácie a zároveň nevenoval dostatočnú pozornosť vysokým stratám na životoch.

Vojnový hrdina


Nový hlavný veliteľ Mychajlo Drapatyj je 43-ročný generálmajor, ktorý v minulosti velil pozemným silám a bojoval proti proruským separatistom počas vojny v Donbase. Na Ukrajine sa preslávil aj videom z roku 2014, na ktorom obrneným vozidlom prerazil cez kontrolné stanovište separatistov v Mariupole „Slúžiť Ukrajine bolo pre mňa vždy cťou a počas vojny za nezávislosť to znamená absolútnu zodpovednosť,“ uviedol Drapatyj po vymenovaní na Facebooku.

Boj proti Rusku


Fedorov označil jeho nástup za impulz pre ďalší boj proti Rusku. „Je to závan čerstvého vzduchu a nová nádej v boji slobodných ľudí za slobodu a spravodlivosť,“ napísal na sociálnych sieťach. Drapatyj sa stal už tretím hlavným veliteľom ukrajinskej armády od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.

Civilné obete


Personálne zmeny prichádzajú v čase, keď sa podľa AFP podarilo ukrajinským silám v posledných mesiacoch výrazne spomaliť postup ruskej armády a súčasne zintenzívniť útoky dlhého dosahu na ruské ropné rafinérie. Zároveň však pokračuje eskalácia vzdušných útokov na oboch stranách konfliktu a Organizácia Spojených národov zaznamenala v posledných mesiacoch nárast počtu civilných obetí na Ukrajine.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Syrskyj skončil a velenie ukrajinskej armády preberá reformný generál Drapatyj, preslávil sa aj videom z roku 2014 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda Vojna na Ukrajine
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