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22. júla 2026

Ukrajinské drony zasiahli sklady najväčšieho ruského internetového predajcu, zranených je osem ľudí – VIDEO


Tagy: Civilné obete ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Ukrajinské bezpilotné lietadlá zaútočili na logistické centrá spoločnosti Wildberries na juhu Ruska. Podľa ruských úradov utrpelo zranenia osem ľudí a v jednom zo skladových komplexov vypukol ...



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russia_ukraine_war_49535 2 676x451 22.7.2026 (SITA.sk) - Ukrajinské bezpilotné lietadlá zaútočili na logistické centrá spoločnosti Wildberries na juhu Ruska. Podľa ruských úradov utrpelo zranenia osem ľudí a v jednom zo skladových komplexov vypukol požiar.


Ukrajinské drony v stredu zasiahli sklady spoločnosti Wildberries, najväčšieho internetového predajcu v Rusku. Podľa ruských úradov si útok vyžiadal osem zranených. Ide o ďalší zo série ukrajinských útokov na ruské územie v uplynulých mesiacoch.

Generálna riaditeľka spoločnosti Wildberries Tatiana Kimová uviedla, že logistické centrá firmy v mestách Krasnodar a Nevinnomyssk museli evakuovať. Gubernátor Stavropoľského kraja Vladimir Vladimirov informoval, že po útoku dronu vypukol požiar v skladovom komplexe na okraji Nevinnomysska.

Podľa Vladimirova päť ľudí vyhľadalo lekárske ošetrenie. Ešte predtým oznámil, že protivzdušná obrana zasahovala proti „útoku nepriateľských dronov zameranému na priemyselnú zónu Nevinnomysska“.



Operačný štáb Krasnodarského kraja následne oznámil, že ďalší traja ľudia utrpeli zranenia po tom, ako na sklad v Krasnodare dopadli trosky zostreleného dronu.

Ide o ďalší útok na infraštruktúru spoločnosti Wildberries po sobotňajších zásahoch dvoch jej kľúčových skladov. Tie si podľa ruských úradov vyžiadali osem obetí z radov pracovníkov nočnej zmeny a požiare takmer úplne zničili zasiahnuté objekty.

Ukrajina v ostatných mesiacoch zintenzívnila útoky na ciele na ruskom území. Kyjev ich označuje za odvetu za viac než štyri roky ruského bombardovania Ukrajiny.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli sklady najväčšieho ruského internetového predajcu, zranených je osem ľudí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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