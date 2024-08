Francúzsky plavec Marchand má už tri zlaté medaile, víťazné double získal za menej ako dve hodiny

Dva olympijské rekordy

1.8.2024 (SITA.sk) - Američan Michael Phelps je s 23 zlatými medailami najväčšia legenda plávania na olympijských hrách, ale ukazuje sa, žeby mohol mať svojho nástupcu.Stredajší finálový večer v dejisku plaveckých súťaží na OH 2024 La Défense Arene patril Francúzovi Léonovi Marchandovi, ktorý v rozpätí necelých dvoch hodín získal dve zlaté medaily.Víťazná kombinácia 200 m motýlik a 200 m prsia patrí k najnáročnejším a najodvážnejším projektom, ktoré ponúka svetové plávanie, ale miláčik francúzskeho publika ju zvládol suverénne s bonusom dvoch prekonaných olympijských rekordov. A to už mal predtým na konte zlato zo 400 m polohové preteky.Tri zlaté medaily na olympijských hrách dosiaľ nezavesili na krk žiadnemu Francúzovi. Marchand to dokázal s odstupom štyroch dní ako 22-ročný a má šancu aj na ďalšie. Víťazné double z dvoch individuálnych pretekov v rovnaký deň naposledy predtým na olympiáde zapísala Kornelia Enderová z bývalej NDR v Montreale 1976."Vlastne som celkom hanblivý človek a musím si zvykať na popularitu. Keď som vyšiel z vody a diváci skandovali moje meno, zistil som, že mi dodávajú obrovskú energiu. Sú úžasní a zakaždým ma posúvajú dopredu," uviedol Léon Marchand na adresu 15-tisíc divákov v aréne. Mnohí z nich držali pred sebou kartónové výrezy jeho usmievavej tváre a fandili ako o život.Na 200 m motýlik Marchand viedol počas celej dĺžky trate a nakoniec to dotiahol k víťaznému času 1:51,21 min. Obhajcu olympijského prvenstva z Tokia 2020 Maďara Kristófa Miláka zdolal o viac ako pol sekundy, bronzového Kanaďana Ilyu Kharuna o 1,59 s."Poznám Miláka z množstva odsledovaných jeho pretekov. Viem, že dokáže plávať oveľa rýchlejšie ako ja, preto som to od začiatku nakopol a potom tlačil až do konca, ako sa len dalo," okomentoval Marchand finále na 200 m motýlik.Nasledoval slávnostný ceremoniál, spievanie “La Marseillaise,” s tisíckami fanúšikov a potom návrat do rozcvičovacieho bazéna.Na Marchanda čakali preteky na 200 m prsia. A tam zosadil z trónu ďalšieho olympijského šampióna z Tokia Zaca Stubbletyho-Cooka. Francúz dohmatol za 2:05,85 min a Austrálčanovi nadelil 94 stotín sekundy. Bronzový Holanďan Caspar Corbeau zaostal za víťazom o priepastných 2,05 s.Marchand vyliezol z bazéna a pozrel sa na výsledkovú tabuľu, kde pri jeho mene a výslednom čase opäť zasvietila hodnota nového olympijského rekordu. Niekoľkokrát si poprehadzoval kučeravé vlasy a potom vyhodil ruky do vzduchu. Jeho práca bola hotová, aspoň na pár hodín. Ďalej je na rade disciplína 200 individuálne preteky, ktoré sa začínajú rozplavbami už vo štvrtok ráno."Som na neho veľmi hrdý," povedal jeho tréner, Američan Bob Bowman, ktorý bol aj Phelpsovým trénerom."Je za tým obrovské, až historické úsilie," dodal.Skandovanie publika dostalo aj strieborného Stubbletyho-Cooka."Bolo vzrušujúce vidieť ako viac než polovica ľudí skanduje meno jedného človeka a ten si užíva veľkosť chvíle. To sú nezabudnuteľné okamihy nielen pre víťaza, ale celé svetové plávanie," skonštatoval Stubblety-Cook.