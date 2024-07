Krátke správy z letnej olympiády v Paríži

31.7.2024 (SITA.sk) -*Po desiatich kvalifikačných rozjazdách olympijských pretekov vo windsurfinguv konkurencii 24 pretekárov. Na čele je Austrálčan Grae Morris pred Poliakom Pawlom Tarnowským a Izraelčanom Tomom Reuvenym. V piatej rozjazde obsadil Kubín 21. miesto. Do štvrtka by mali windsurfisti v Marseille absolvovať 15 jázd a po nich najlepšia desiatka postúpi do štvrťfinále.*Španielsky. Spoločne s krajanom Carlosom Alcarazom vo štvrťfinále nestačili na americké duo Austin Krajicek, Rajeev Ram a podľahli mu za 99 minút 2:6, 4:6. Súpermi Američanov v boji o postup do finále budú Česi Tomáš Macháč a Adam Pavlásek.*Japonec. Bývalý juniorský majster sveta zvíťazil so súčtom 86,832 bodu pred dvojicou Číňanov Čang Po-chengom a Siao Žuo-tchengom. Obhajca olympijského zlata Dajki Hašimoto z Japonska spadol počas jazdy na koni a skončil šiesty. Finále viacboja žien príde na rad vo štvrtok, najväčšie favoritky sú Američanky Simone Bilesová a Suni Lee.. Srbi zdolali Portoričanov vysoko 106:77 (52:35), druhý duel C-skupiny USA - Južný Sudán sa začne v stredu o 21.00 h. V stredu sa darilo aj basketbalistkám Srbska, ktoré si poradili s Číňankami 81:59 (45:39). Srbky majú v A-skupine už dve víťazstvá.