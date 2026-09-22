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 24hod.sk    Šport

22. septembra 2026

Francúzsky plavec Marchand sa na OH 2028 v Los Angeles obáva najmä konkurentov z jednej krajiny. Ktorej?


Tagy: OH 2028

Francúzsky plavec Leon Marchand vníma mladých Japoncov ako hlavných rivalov na najbližších olympijských hrách. Elitný francúzsky plavec Leon Marchand priznal, že sa trochu bojí japonských súperov na ...



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france_european_championships_swimming_3_137 676x451 22.9.2026 (SITA.sk) - Francúzsky plavec Leon Marchand vníma mladých Japoncov ako hlavných rivalov na najbližších olympijských hrách.


Elitný francúzsky plavec Leon Marchand priznal, že sa trochu bojí japonských súperov na olympijských hrách 2028 v americkom Los Angeles. Po úspešných hrách v Paríži 2024, na ktorých získal štyri individuálne zlaté medaily, je jasným favoritom na zisk ďalších a zároveň je motivovaný sledovať vývoj konkurentov.

Marchand je aktuálne na Ázijských hrách v Japonsku, kde sleduje naživo výkony plavcov ako Šin Ohaši či Tomojuki Macušita. Obaja budú pravdepodobne jeho najvážnejší súperi v Los Angeles. "Veľmi sa teším, že s nimi budem súťažiť,“ povedal Francúz.

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Dodal, že počas sezóny pozorne sleduje, čo robia poprední svetoví plavci, aby bol informovaný o dianí v plaveckom svete. "Dosiahli v ostatných rokoch skvelé výsledky. Je to síce aj trochu strašidelné, ale zároveň veľmi vzrušujúce pre mňa," pokračoval.

Macušita na Ázijských hrách získal zlato na 200 m polohové preteky a pripravuje sa aj na finále na 400 m polohové preteky. Marchand ovládol obe tieto disciplíny v Paríži a drží v nich svetové rekordy, prekonal nimi legendárneho Michaela Phelpsa.

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Sedemnásťročný Ohaši na Ázijských hrách ovládol v 100 m prsia a má šancu zlepšiť svetový rekord na 200 m prsia. Marchand priznal, že sa ho veľmi obáva. "Je ešte mladý, má výborného trénera a okolie, ktoré ho podporuje. Dúfam, že bude naďalej rásť, jeho prsia sú úžasné," prezradil.

Pre Marchanda sú Macušita a Ohaši hlavný konkurenti, pričom oceňuje podporu, ktorú Macušita dostáva od celej krajiny. "Som nadšený, že s ním budem súťažiť v najbližších mesiacoch a rokoch. Prajem mu to najlepšie," priznal.

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Počas Ázijských hier zorganizoval Marchand plavecký kurz pre deti v tokijskom bazéne – mieste, ktoré mu pripomína úsilie na jeho prvých olympijských hrách v lete 2021. "Pripomína mi to veľa emócií a zážitkov. Absolvoval som tam prvé olympijské finále v mojej kariére. Bolo to napínavé, no zároveň neuveriteľne šťastné stretnutie s mnohými športovcami z rôznych odvetví," uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Francúzsky plavec Marchand sa na OH 2028 v Los Angeles obáva najmä konkurentov z jednej krajiny. Ktorej? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: OH 2028
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