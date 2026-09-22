|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 22.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Móric
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. septembra 2026
Francúzsky plavec Marchand sa na OH 2028 v Los Angeles obáva najmä konkurentov z jednej krajiny. Ktorej?
Tagy: OH 2028
Francúzsky plavec Leon Marchand vníma mladých Japoncov ako hlavných rivalov na najbližších olympijských hrách. Elitný francúzsky plavec Leon Marchand priznal, že sa trochu bojí japonských súperov na ...
Zdieľať
22.9.2026 (SITA.sk) - Francúzsky plavec Leon Marchand vníma mladých Japoncov ako hlavných rivalov na najbližších olympijských hrách.
Elitný francúzsky plavec Leon Marchand priznal, že sa trochu bojí japonských súperov na olympijských hrách 2028 v americkom Los Angeles. Po úspešných hrách v Paríži 2024, na ktorých získal štyri individuálne zlaté medaily, je jasným favoritom na zisk ďalších a zároveň je motivovaný sledovať vývoj konkurentov.
Marchand je aktuálne na Ázijských hrách v Japonsku, kde sleduje naživo výkony plavcov ako Šin Ohaši či Tomojuki Macušita. Obaja budú pravdepodobne jeho najvážnejší súperi v Los Angeles. "Veľmi sa teším, že s nimi budem súťažiť,“ povedal Francúz.
Dodal, že počas sezóny pozorne sleduje, čo robia poprední svetoví plavci, aby bol informovaný o dianí v plaveckom svete. "Dosiahli v ostatných rokoch skvelé výsledky. Je to síce aj trochu strašidelné, ale zároveň veľmi vzrušujúce pre mňa," pokračoval.
Macušita na Ázijských hrách získal zlato na 200 m polohové preteky a pripravuje sa aj na finále na 400 m polohové preteky. Marchand ovládol obe tieto disciplíny v Paríži a drží v nich svetové rekordy, prekonal nimi legendárneho Michaela Phelpsa.
Sedemnásťročný Ohaši na Ázijských hrách ovládol v 100 m prsia a má šancu zlepšiť svetový rekord na 200 m prsia. Marchand priznal, že sa ho veľmi obáva. "Je ešte mladý, má výborného trénera a okolie, ktoré ho podporuje. Dúfam, že bude naďalej rásť, jeho prsia sú úžasné," prezradil.
Pre Marchanda sú Macušita a Ohaši hlavný konkurenti, pričom oceňuje podporu, ktorú Macušita dostáva od celej krajiny. "Som nadšený, že s ním budem súťažiť v najbližších mesiacoch a rokoch. Prajem mu to najlepšie," priznal.
Počas Ázijských hier zorganizoval Marchand plavecký kurz pre deti v tokijskom bazéne – mieste, ktoré mu pripomína úsilie na jeho prvých olympijských hrách v lete 2021. "Pripomína mi to veľa emócií a zážitkov. Absolvoval som tam prvé olympijské finále v mojej kariére. Bolo to napínavé, no zároveň neuveriteľne šťastné stretnutie s mnohými športovcami z rôznych odvetví," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsky plavec Marchand sa na OH 2028 v Los Angeles obáva najmä konkurentov z jednej krajiny. Ktorej? © SITA Všetky práva vyhradené.
Elitný francúzsky plavec Leon Marchand priznal, že sa trochu bojí japonských súperov na olympijských hrách 2028 v americkom Los Angeles. Po úspešných hrách v Paríži 2024, na ktorých získal štyri individuálne zlaté medaily, je jasným favoritom na zisk ďalších a zároveň je motivovaný sledovať vývoj konkurentov.
Marchand je aktuálne na Ázijských hrách v Japonsku, kde sleduje naživo výkony plavcov ako Šin Ohaši či Tomojuki Macušita. Obaja budú pravdepodobne jeho najvážnejší súperi v Los Angeles. "Veľmi sa teším, že s nimi budem súťažiť,“ povedal Francúz.
Dodal, že počas sezóny pozorne sleduje, čo robia poprední svetoví plavci, aby bol informovaný o dianí v plaveckom svete. "Dosiahli v ostatných rokoch skvelé výsledky. Je to síce aj trochu strašidelné, ale zároveň veľmi vzrušujúce pre mňa," pokračoval.
Macušita na Ázijských hrách získal zlato na 200 m polohové preteky a pripravuje sa aj na finále na 400 m polohové preteky. Marchand ovládol obe tieto disciplíny v Paríži a drží v nich svetové rekordy, prekonal nimi legendárneho Michaela Phelpsa.
Sedemnásťročný Ohaši na Ázijských hrách ovládol v 100 m prsia a má šancu zlepšiť svetový rekord na 200 m prsia. Marchand priznal, že sa ho veľmi obáva. "Je ešte mladý, má výborného trénera a okolie, ktoré ho podporuje. Dúfam, že bude naďalej rásť, jeho prsia sú úžasné," prezradil.
Pre Marchanda sú Macušita a Ohaši hlavný konkurenti, pričom oceňuje podporu, ktorú Macušita dostáva od celej krajiny. "Som nadšený, že s ním budem súťažiť v najbližších mesiacoch a rokoch. Prajem mu to najlepšie," priznal.
Počas Ázijských hier zorganizoval Marchand plavecký kurz pre deti v tokijskom bazéne – mieste, ktoré mu pripomína úsilie na jeho prvých olympijských hrách v lete 2021. "Pripomína mi to veľa emócií a zážitkov. Absolvoval som tam prvé olympijské finále v mojej kariére. Bolo to napínavé, no zároveň neuveriteľne šťastné stretnutie s mnohými športovcami z rôznych odvetví," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsky plavec Marchand sa na OH 2028 v Los Angeles obáva najmä konkurentov z jednej krajiny. Ktorej? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: OH 2028
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prezident La Ligy reaguje na obvinenia Realu Madrid o spiknutí rozhodcov: Začínajú to opäť tí istí
Prezident La Ligy reaguje na obvinenia Realu Madrid o spiknutí rozhodcov: Začínajú to opäť tí istí
<< predchádzajúci článok
Mbappé verí, že práve on po skvelej sezóne získa Zlatú loptu
Mbappé verí, že práve on po skvelej sezóne získa Zlatú loptu