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22. septembra 2026
Mbappé verí, že práve on po skvelej sezóne získa Zlatú loptu
Tagy: Zlatá lopta
Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé si po vynikajúcich individuálnych výkonoch trúfa na prestížne ocenenie. Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé zo španielskeho veľkoklubu Real ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé si po vynikajúcich individuálnych výkonoch trúfa na prestížne ocenenie.
Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé zo španielskeho veľkoklubu Real Madrid naďalej prezentuje záujem o zisk Zlatej lopty. Dvadsaťsedemročný futbalista v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RFI zdôraznil, že je presvedčený o tom, že si prestížnu cenu odnesie práve on.
"Neoznámia tím v obálke, oznámia meno hráča. Schopnosť podávať individuálne výkony a vytvárať výrazné momenty je to, čo ľudí pri takejto cene púta. Bol som najlepším strelcom vo všetkých najväčších súťažiach a myslím si, že toto by mohol byť môj rok, naozaj to cítim," povedal Mbappé.
Majstrovstvá sveta v Severnej Amerike priniesli Mbappému titul najlepšieho kanoniera, ním bol v minulej sezóne aj v Lige majstrov či španielskej La Lige. Celkovo zaznamenal v najvyššej španielskej súťaži 25 gólov, ďalších 15 pridal v Lige majstrov a 10 na svetovom šampionáte. Na MS sa stal najlepším strelcom v histórii turnaja s celkovo 22 gólmi.
Medzi konkurentov Mbappého patria hráči, ktorí v roku 2026 zaznamenali úspechy so svojimi klubmi či národnými výbermi. Sú medzi nimi úradujúci majstri sveta Lamine Yamal a Ferran Torres či dvojica víťazov Ligy majstrov z PSG Ousmane Dembélé a Chviča Kvaracchelia. Zabudnúť nemožno ani na nemeckého šampióna s Bayernom Mníchov Harryho Kanea.
Slávnostné odovzdávanie ceny Zlatá lopta sa uskutoční 26. októbra v anglickom Londýne.
Zdroj: SITA.sk - Mbappé verí, že práve on po skvelej sezóne získa Zlatú loptu © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé zo španielskeho veľkoklubu Real Madrid naďalej prezentuje záujem o zisk Zlatej lopty. Dvadsaťsedemročný futbalista v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RFI zdôraznil, že je presvedčený o tom, že si prestížnu cenu odnesie práve on.
"Neoznámia tím v obálke, oznámia meno hráča. Schopnosť podávať individuálne výkony a vytvárať výrazné momenty je to, čo ľudí pri takejto cene púta. Bol som najlepším strelcom vo všetkých najväčších súťažiach a myslím si, že toto by mohol byť môj rok, naozaj to cítim," povedal Mbappé.
Majstrovstvá sveta v Severnej Amerike priniesli Mbappému titul najlepšieho kanoniera, ním bol v minulej sezóne aj v Lige majstrov či španielskej La Lige. Celkovo zaznamenal v najvyššej španielskej súťaži 25 gólov, ďalších 15 pridal v Lige majstrov a 10 na svetovom šampionáte. Na MS sa stal najlepším strelcom v histórii turnaja s celkovo 22 gólmi.
Medzi konkurentov Mbappého patria hráči, ktorí v roku 2026 zaznamenali úspechy so svojimi klubmi či národnými výbermi. Sú medzi nimi úradujúci majstri sveta Lamine Yamal a Ferran Torres či dvojica víťazov Ligy majstrov z PSG Ousmane Dembélé a Chviča Kvaracchelia. Zabudnúť nemožno ani na nemeckého šampióna s Bayernom Mníchov Harryho Kanea.
Slávnostné odovzdávanie ceny Zlatá lopta sa uskutoční 26. októbra v anglickom Londýne.
Zdroj: SITA.sk - Mbappé verí, že práve on po skvelej sezóne získa Zlatú loptu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Zlatá lopta
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