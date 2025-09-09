|
Streda 10.9.2025
|
09. septembra 2025
Nepálsky premiér odstúpil, demonštranti podpálili parlament
Nepálski demonštranti v utorok podpálili parlament, keď dlhoročný premiér Šarma Oli odstúpil. Himalájsku krajinu zachvátili protesty v reakcii na zákaz ...
9.9.2025 (SITA.sk) - Nepálski demonštranti v utorok podpálili parlament, keď dlhoročný premiér Šarma Oli odstúpil. Himalájsku krajinu zachvátili protesty v reakcii na zákaz sociálnych médií vrátane Facebooku, YouTube a platformy X. Demonštrácie proti zákazu médií a proti korupcii sa začali v pondelok. Polícia sa podľa Amnesty International snažila zhromaždenia rozohnať a použila aj ostrú muníciu. Počas pondelkových mítingov bolo zabitých najmenej 19 ľudí.
Napriek tomu, že vláda zrušila zákaz sociálnych médií, protesty v utorok opäť vypukli a rozšírili sa z nepálskej metropoly do viacerých miest po celej krajine. Protestujúci podpálili dom 73-ročného Šarmu Oliho lídra Komunistickej strany, ktorý bol štvornásobným premiérom. Jeho miesto pobytu nie je známe.
Nepálsky prezident Rám Čandra Poudel vyzval na pokoj. „Vyzývam všetky strany, aby prejavili zdržanlivosť a nedopustili ďalšie škody,“ uviedol vo vyhlásení. Čo sa stane ďalej, nie je jasné. „Protestujúci, ich lídri a armáda by sa mali spojiť a vydláždiť cestu pre dočasnú vládu,“ povedal pre agentúru AFP ústavný právnik Dipendra Jha.
Zdroj: SITA.sk - Nepálsky premiér odstúpil, demonštranti podpálili parlament © SITA Všetky práva vyhradené.
