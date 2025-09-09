Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 10.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oleg
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. septembra 2025

Nepálsky premiér odstúpil, demonštranti podpálili parlament



Nepálski demonštranti v utorok podpálili parlament, keď dlhoročný premiér Šarma Oli odstúpil. Himalájsku krajinu zachvátili protesty v reakcii na zákaz ...



Zdieľať
un_general_assembly_nepal_32967 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Nepálski demonštranti v utorok podpálili parlament, keď dlhoročný premiér Šarma Oli odstúpil. Himalájsku krajinu zachvátili protesty v reakcii na zákaz sociálnych médií vrátane Facebooku, YouTube a platformy X. Demonštrácie proti zákazu médií a proti korupcii sa začali v pondelok. Polícia sa podľa Amnesty International snažila zhromaždenia rozohnať a použila aj ostrú muníciu. Počas pondelkových mítingov bolo zabitých najmenej 19 ľudí.


Napriek tomu, že vláda zrušila zákaz sociálnych médií, protesty v utorok opäť vypukli a rozšírili sa z nepálskej metropoly do viacerých miest po celej krajine. Protestujúci podpálili dom 73-ročného Šarmu Oliho lídra Komunistickej strany, ktorý bol štvornásobným premiérom. Jeho miesto pobytu nie je známe.

Nepálsky prezident Rám Čandra Poudel vyzval na pokoj. „Vyzývam všetky strany, aby prejavili zdržanlivosť a nedopustili ďalšie škody,“ uviedol vo vyhlásení. Čo sa stane ďalej, nie je jasné. „Protestujúci, ich lídri a armáda by sa mali spojiť a vydláždiť cestu pre dočasnú vládu,“ povedal pre agentúru AFP ústavný právnik Dipendra Jha.



Zdroj: SITA.sk - Nepálsky premiér odstúpil, demonštranti podpálili parlament © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Francúzsky prezident vymenoval za nového premiéra ministra obrany
<< predchádzajúci článok
Protest organizovaný združením Mier Ukrajine na piatok 12. septembra sa uskutoční až o dva týždne

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 