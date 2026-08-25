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25. augusta 2026
Taraba: Ja určite neodstúpim. Ak bude možnosť staviť, či bude pán Kuffa minister, stavte celý majetok
Minister životného prostredia opakovane zdôraznil, že 15. septembra neodchádza. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom.
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25.8.2026 (SITA.sk) - Minister životného prostredia opakovane zdôraznil, že 15. septembra neodchádza.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) odmieta, že by mal 15. septembra odísť z ministerského postu. Na Tarabov odchod z tejto pozície vyzývajú predstavitelia Slovenskej národnej strany, ktorá ho do ministerského kresla nominovala.
Jeho odchod podľa nedávnych informácií chcú do 15. septembra, pôvodne sa hovorilo o tom, že obe zúčastnené strany by sa mali usilovať o urovnanie vzájomných vzťahov do konca septembra.
Predseda SNS Andrej Danko nedávno v jednej z víkendových politických relácií uviedol, že v prípade Tarabovho odchodu bude kandidátom národniarov na post šéfa envirorezortu terajší štátny tajomník Filip Kuffa. Predseda SNS sa vtedy vyjadril, že k zlepšeniu vzťahov nedošlo a trvá na Tarabovom odchode. S ministrom životného prostredia sa podľa jeho slov počas leta stretol.
„Ja osobne 15. septembra určite nekončím, osobne žiadne rozhodnutie neprijmem, že odídem 15. septembra,” uviedol Taraba vo videu zverejnenom na portáli noviny.sk. Zdôraznil, že sa veľmi rád postaví za prácu, ktorú robí a rád ju bude konfrontovať s tým, čo pre Slovensko za tri roky urobili ľudia, ktorí vyzývajú na jeho odchod.
Opakovane zdôraznil, že 15. septembra neodchádza. Odmietol tiež, že by mu bol ponúknutý nejaký post v diplomacii či štátnej správe, označil to za výmysly. „V živote som o žiaden post neprejavil záujem, žiadny nechcem, o žiadnom nerokujem,” povedal. Poukázal na viaceré výsledky svojho rezortu.
„Ja 15. septembra určite neodstúpim. Oni si môžu dávať dátumy aké chcú. Nech konajú oni,” dodal. „Ak niekde bude stávka, možnosť staviť, či pán Kuffa bude minister, stavte celý majetok. Ja vám garantujem, že on nebude,” uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Taraba: Ja určite neodstúpim. Ak bude možnosť staviť, či bude pán Kuffa minister, stavte celý majetok © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) odmieta, že by mal 15. septembra odísť z ministerského postu. Na Tarabov odchod z tejto pozície vyzývajú predstavitelia Slovenskej národnej strany, ktorá ho do ministerského kresla nominovala.
Jeho odchod podľa nedávnych informácií chcú do 15. septembra, pôvodne sa hovorilo o tom, že obe zúčastnené strany by sa mali usilovať o urovnanie vzájomných vzťahov do konca septembra.
Taraba tvrdí, že 15. septembra neodíde
Predseda SNS Andrej Danko nedávno v jednej z víkendových politických relácií uviedol, že v prípade Tarabovho odchodu bude kandidátom národniarov na post šéfa envirorezortu terajší štátny tajomník Filip Kuffa. Predseda SNS sa vtedy vyjadril, že k zlepšeniu vzťahov nedošlo a trvá na Tarabovom odchode. S ministrom životného prostredia sa podľa jeho slov počas leta stretol.
„Ja osobne 15. septembra určite nekončím, osobne žiadne rozhodnutie neprijmem, že odídem 15. septembra,” uviedol Taraba vo videu zverejnenom na portáli noviny.sk. Zdôraznil, že sa veľmi rád postaví za prácu, ktorú robí a rád ju bude konfrontovať s tým, čo pre Slovensko za tri roky urobili ľudia, ktorí vyzývajú na jeho odchod.
Minister odmieta aj špekulácie o svojom nástupcovi
Opakovane zdôraznil, že 15. septembra neodchádza. Odmietol tiež, že by mu bol ponúknutý nejaký post v diplomacii či štátnej správe, označil to za výmysly. „V živote som o žiaden post neprejavil záujem, žiadny nechcem, o žiadnom nerokujem,” povedal. Poukázal na viaceré výsledky svojho rezortu.
„Ja 15. septembra určite neodstúpim. Oni si môžu dávať dátumy aké chcú. Nech konajú oni,” dodal. „Ak niekde bude stávka, možnosť staviť, či pán Kuffa bude minister, stavte celý majetok. Ja vám garantujem, že on nebude,” uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Taraba: Ja určite neodstúpim. Ak bude možnosť staviť, či bude pán Kuffa minister, stavte celý majetok © SITA Všetky práva vyhradené.
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