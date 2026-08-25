Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 25.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudovít
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. augusta 2026

Taraba: Ja určite neodstúpim. Ak bude možnosť staviť, či bude pán Kuffa minister, stavte celý majetok


Tagy: Minister životného prostredia SR predseda Slovenskej národnej strany Štátny tajomník

Minister životného prostredia opakovane zdôraznil, že 15. septembra neodchádza. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom.



Zdieľať
taraba 25.8.2026 (SITA.sk) - Minister životného prostredia opakovane zdôraznil, že 15. septembra neodchádza.


Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) odmieta, že by mal 15. septembra odísť z ministerského postu. Na Tarabov odchod z tejto pozície vyzývajú predstavitelia Slovenskej národnej strany, ktorá ho do ministerského kresla nominovala.

Jeho odchod podľa nedávnych informácií chcú do 15. septembra, pôvodne sa hovorilo o tom, že obe zúčastnené strany by sa mali usilovať o urovnanie vzájomných vzťahov do konca septembra.

Taraba tvrdí, že 15. septembra neodíde


Predseda SNS Andrej Danko nedávno v jednej z víkendových politických relácií uviedol, že v prípade Tarabovho odchodu bude kandidátom národniarov na post šéfa envirorezortu terajší štátny tajomník Filip Kuffa. Predseda SNS sa vtedy vyjadril, že k zlepšeniu vzťahov nedošlo a trvá na Tarabovom odchode. S ministrom životného prostredia sa podľa jeho slov počas leta stretol.

„Ja osobne 15. septembra určite nekončím, osobne žiadne rozhodnutie neprijmem, že odídem 15. septembra,” uviedol Taraba vo videu zverejnenom na portáli noviny.sk. Zdôraznil, že sa veľmi rád postaví za prácu, ktorú robí a rád ju bude konfrontovať s tým, čo pre Slovensko za tri roky urobili ľudia, ktorí vyzývajú na jeho odchod.

Minister odmieta aj špekulácie o svojom nástupcovi


Opakovane zdôraznil, že 15. septembra neodchádza. Odmietol tiež, že by mu bol ponúknutý nejaký post v diplomacii či štátnej správe, označil to za výmysly. „V živote som o žiaden post neprejavil záujem, žiadny nechcem, o žiadnom nerokujem,” povedal. Poukázal na viaceré výsledky svojho rezortu.

„Ja 15. septembra určite neodstúpim. Oni si môžu dávať dátumy aké chcú. Nech konajú oni,” dodal. „Ak niekde bude stávka, možnosť staviť, či pán Kuffa bude minister, stavte celý majetok. Ja vám garantujem, že on nebude,” uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Taraba: Ja určite neodstúpim. Ak bude možnosť staviť, či bude pán Kuffa minister, stavte celý majetok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister životného prostredia SR predseda Slovenskej národnej strany Štátny tajomník
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini sa stretol s prezidentom Čiernej Hory, krajina má ambíciu stať sa členom EÚ do roku 2028 – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Francúzsky turista zahynul v kalifornskom Údolí smrti, v neznesiteľnej horúčave hľadal pomoc

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 